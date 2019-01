Najlepsze lokaty na 4 miesiące dla 10 000 zł

3,50 proc. rocznie na lokacie terminowej? Wbrew pozorom taka stawka jest dostępna nie tylko na jednym z najbardziej popularnych terminów. Zaglądając głębiej do bankowych cenników, można znaleźć interesujące oferty z relatywnie wysoką stawką, które są pomijane w cyklicznych zestawieniach ze względu na swój nietypowy okres. Tak jest m.in. w przypadku depozytów na 4 miesiące.

Początek roku to dobry moment nie tylko na podsumowania obejmujące ostatnie 12 miesięcy, ale również szersze zapoznanie się z ofertą produktów oszczędnościowych w bankach. Tym razem uwagę redakcji Bankier.pl skupiły najlepsze lokaty na 4 miesiące. Aby nie odbiegać znacząco od tradycyjnych zestawień, jako wkład przyjęliśmy oszczędności w wysokości 10 000 zł. Zachowana została także zasada, która mówi, że jeden bank może pojawić się w zestawieniu jeden raz. W przypadku, kiedy instytucja posiada w ofercie kilka lokat spełniających założenia rankingu, do tabeli włączyliśmy depozyt z najwyższym oprocentowaniem. Na jakie stawki mogą liczyć decydujący się na lokatę 4-miesięczną?

Gdzie wpłacić 10 000 zł na 4 miesiące?

Najwyższym oprocentowaniem na 4-miesięcznej lokacie może pochwalić się obecnie Getin Bank. Obecna edycja e-Lokaty na Nowe Środki oferuje zysk w wysokości 3,50 proc. rocznie, co dla 10 000 zł przekłada się na odsetki w wysokości ponad 93 zł. Wspomniana stawka będzie dostępna do 3 lutego br. – to właśnie wtedy kończy się promocja depozytu w aktualnej odsłonie. Maksymalna kwota, którą można ulokować na taki procent, wynosi 1 milion złotych. Nie można jednak zapomnieć, że bank stawia przed zainteresowanym klientem dodatkowy warunek, którym jest konieczność wpłaty nowych środków. W przeciwnym razie zastosuje odpowiednio niższe oprocentowanie. e-lokatę na Nowe Środki można założyć przez internet.

Najlepsze lokaty 4M na 10 000 zł L.p. Bank Lokata Oproc. Zysk Dodatkowe warunki 1. Getin Bank e-Lokata na Nowe Środki 3,50% 93,20 zł Na nowe środki, zakładana on-line 2. Santander Bank Polska Lokata Mobilna 2,50% 66,57 zł Dla posiadaczy konta osobistego lub oszczędnościowego, zakładana przez aplikację mobilną 3. BOŚ Bank EKOlokata na Dobry Początek 2,00% 53,25 zł Dla posiadaczy konta osobistego z aktywną kartą debetową, na nowe środki 4. Nest Bank Nest Lokata 1,60% 42,60 zł Dla posiadaczy konta osobistego, zakładana przez bankowość internetową 5. Idea Bank Lokata Stabilna 1,45% 38,61 zł Brak Lion’s Bank Lokata Miracle 1,45% 38,61 zł Brak 6. Bank BPS e-Lokata 365 1,30% 34,61 zł Dla posiadaczy dostępu do bankowości internetowej Toyota Bank Lokata Sprint na 130 dni* 1,30% 34,61 zł Dla posiadaczy konta osobistego, zakładana przez bankowość internetową 7. Bank Pocztowy Lokata Mini 1,05% 27,96 zł Dla posiadaczy konta osobistego 8. T-Mobile Usługi Bankowe Lokata terminowa** 1,00% 26,63 zł Brak*** 9. Bank Millennium Lokata Millenet 0,90% 23,96 zł Dla posiadaczy konta osobistego, zakładana przez bankowość internetową 10. Bank Pekao Lokata Mobilna 0,80% 21,30 zł Dla posiadaczy konta osobistego, zakładana przez aplikację mobilną *Lokata na 130 dni. **Lokata na 125 dni. ***Klienci, którzy nie posiadają konta osobistego w banku, mogą założyć lokatę w placówce. Źródło: Bankier.pl, stan na 24.01.2019 r.

Na drugiej pozycji zestawienia zameldowała się Lokata Mobilna od Santander Banku Polska oprocentowana na 2,50 proc. w skali roku. Lokata Mobilna to dobrze znany klientom instytucji depozyt – należała wcześniej do oferty Banku Zachodniego WBK. Na liście wymogów stawianych przez bank znajdują się posiadanie konta (osobistego lub oszczędnościowego), a także korzystanie z aplikacji mobilnej – to właśnie tym kanałem można otworzyć depozyt. Wkład na lokacie nie może przekroczyć 20 000 zł. Klienci, którzy utrzymają ten depozyt do końca okresu jego trwania, odbiorą kapitał powiększony o odsetki w wysokości ponad 66 zł.

2,00 proc. w stosunku rocznym oferuje z kolei BOŚ Bank na najwyżej oprocentowanym wariancie EKOlokaty na Dobry Początek. Ci, którzy stawiają na najwyższy procent z trzech możliwych do wyboru stawek, będą mieli obowiązek założyć konto osobiste wraz z aktywną kartą debetową oraz wpłacić na lokatę nowe środki. Niespełnienie ostatniego z wymienionych warunków będzie oznaczało spadek stawki o 0,15 pp. Standardowy wariant tej lokaty nieobjęty żadnymi wymogami proponuje 1,60 proc. rocznie. Lokata jest dostępna przez wniosek on-line, bankowość internetową, infolinię oraz w oddziale i można na nią wpłacić do 200 000 zł. W przypadku przekazania bankowi 10 000 zł klient może liczyć na zysk powyżej 53 zł.

Kolejne pozycje w czołówce zestawienia dadzą zarobić mniej niż 2,00 proc. rocznie. Czwarte miejsce zajmuje Nest Lokata od Nest Banku, której towarzyszy oprocentowanie w wysokości 1,60 proc. rocznie. Jest to podwyższona o 0,20 pp. stawka dla tych, którzy posiadają konto osobiste i założą lokatę z poziomu bankowości internetowej lub w oddziale. Na ostatnie miejsce w pierwszej piątce wskoczyły dwie lokaty – obie bez dodatkowych warunków. Mowa o Lokacie Stabilnej od Idea Banku oraz o Lokacie Miracle z oferty Lion’s Banku. Klienci, którzy zdecydują się na jedną z nich, otrzymają oprocentowanie w wysokości 1,45 proc. w skali roku.

Monika Dekrewicz