Najlepsze lokaty na 24 miesiące na 100 000 zł – marzec 2022 r.

Wpłacając na lokatę dwuletnią 100 000 zł, można otrzymać stawkę do 3 proc. w skali roku. W przypadku czołowej oferty przekłada się to na ponad 4800 zł zysku.

Największy zysk wpłacającym 100 000 zł na jedną lokatę 24-miesięczną przyniesie Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. Stawka, którą bank proponuje na ten termin, to 3,00 proc. w skali roku. Utrzymanie lokaty przez pełny okres jej trwania pozwoli na osiągnięcie zysku w wysokości ponad 4865 zł. Aby założyć depozyt w BFF Banking Group, należy wcześniej otworzyć Rachunek depozytowy dostępny w tym banku. BFF Banking Group działa w Polsce na zasadzie paszportu europejskiego. Środki wpłacone na rachunki i lokaty tego banku są chronione przez włoski odpowiednik BFG - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Wiceliderem tabeli została Nest Lokata Nowe Środki, którą można znaleźć wśród produktów oszczędnościowych Nest Banku. 24-miesięcznemu okresowi lokaty towarzyszy stawka w wysokości 2,75 proc. w stosunku rocznym, co przekłada się na odsetki w wysokości 4460 zł. Zainteresowani propozycją banku muszą zaopatrzyć się w konto osobiste z oferty banku oraz spełnić jeszcze jeden warunek – wpłacić na lokatę tzw. nowe środki.

Pierwszą trójkę zamyka Lokata terminowa od Credit Agricole. Oprocentowanie na tym depozycie to obecnie 2,69 proc. w skali roku. Ważna uwaga dla planujących otwarcie lokaty – podana stawka dotyczy wariantu depozytu z oprocentowaniem zmiennym zależnym od stawki WIBOR 1M. Oferta jest skierowana do posiadaczy konta w Credit Agricole. 2,69 proc. w skali roku przyniosłoby po dwóch latach dodatkowe oszczędności w wysokości około 4363 zł.

Na pozostałych miejscach w TOP5 znalazły się EKOlokata od BOŚ Banku ze stawką w wysokości 2,50 proc. w skali roku oraz niewiele niżej oprocentowana Lokata Online Nowe Środki od Santander Consumer Banku na 2,40 proc. rocznie. Obie oferty mają jedno kryterium do zrealizowania. W przypadku depozytu od BOŚ Banku jest to posiadanie konta osobistego z dostępem do bankowości internetowej. Santander Consumer Bank stawia na nowe środki. Wybierając lokatę BOŚ Banku, można zarobić po 2 latach ok. 4055 zł, a Santander Consumer Banku – ok. 3892 zł.

Lokaty dwuletnie na 100 000 zł – sytuacja na rynku

Podwyżki stóp procentowych NBP pozytywnie wpływają na oprocentowanie lokat terminowych. Od października ubiegłego roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyżkach już pięć razy. W przypadku czołowych ofert rankingu obecne stawki zostały wprowadzone nie wcześniej niż w lutym br. Mowa o m.in. BFF Banking Group (stawka na lokacie 24-miesięcznej ustalona 1 lutego br.), Nest Banku (stawka z 11 lutego br.) czy Credit Agricole (oprocentowanie z 1 marca br.).

Monika Dekrewicz