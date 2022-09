Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

/ Shutterstock

Posiadacz 100 000 zł, który nie chce na długo rozstawać się ze swoimi oszczędnościami, może liczyć na stawkę sięgającą 8 proc. w skali roku. Takie oprocentowanie obowiązuje na najlepszych lokatach kwartalnych i półrocznych.

Wpłata wyższej kwoty na lokatę nie zawsze idzie w parze z lepszą stawką procentową. Wiele konkurencyjnych ofert jest obwarowanych wieloma dodatkowymi kryteriami – jednym z nich jest często niska kwota maksymalna, która ogranicza wysokość odsetek. Na jakie stawki może liczyć posiadacz 100 000 zł, który nie chce zamrażać środków na długo? Sprawdziliśmy najlepsze oferty na miesiąc, kwartał i pół roku. Dany bank może się znaleźć w tabeli jeden raz – z najwyżej oprocentowanym produktem, na który jednorazowo można wpłacić 100 000 zł.

Najlepsze lokaty miesięczne na 100 000 zł

Najlepsze lokaty miesięczne na 100 000 zł – wrzesień 2022 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Zysk Warunki dodatkowe 1. BFF Banking Group Lokata Facto 6,00% 399,45 zł posiadanie rachunku depozytowego 2. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M Premium 5,20% 346,19 zł posiadanie rachunku depozytowego 3. neoBank neoLOKATA 5,00% 332,87 zł posiadanie konta osobistego lub portfela depozytowego 4. Citi Handlowy T-Lokata 3,50% 233,01 zł posiadanie konta Citigold 5. Credit Agricole Lokata terminowa 3,00% 199,73 zł posiadanie konta osobistego Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 14 września 2022 r.

Mianem najwyżej oprocentowanej lokaty terminowej na 1 miesiąc na 100 000 zł może się pochwalić Lokata Facto od BFF Banking Group. Posiadanie rachunku depozytowego umożliwi otrzymanie stawki w wysokości 6 proc. rocznie. Środki wpłacone do BFF Banking Group chroni włoski system gwarantowania depozytów.

Bank Nowy melduje się na drugiej pozycji dzięki stawce w wysokości 5,20 proc. w skali roku na lokacie NOWYdepozyt 1M Premium. Do założenia lokaty wymagane będzie posiadanie rachunku depozytowego.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

5,00 proc. w skali roku to oprocentowanie, którym zachęca do wyboru neoLOKATY miesięcznej neoBank. Oferta jest skierowana do posiadaczy konta osobistego lub portfela depozytowego w tym banku.

Najlepsze lokaty kwartalne na 100 000 zł

Najlepsze lokaty kwartalne na 100 000 zł – wrzesień 2022 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Zysk Warunki dodatkowe 1. BFF Banking Group Lokata Facto 8,00% 1615,56 zł posiadanie rachunku depozytowego 2. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M Gwarantowany 7,10% 1433,81 zł tylko dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy 3. neoBank energoLOKATA 3M Gwarantowana 7,00% 1413,62 zł tylko dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub portfel depozytowy 4. BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 6,50% 1312,64 zł posiadanie konta 5. Alior Bank Lokata na Nowe Środki 6,00% 1211,67 zł wpłata nowych środków Bank BPS Lokata 365 6,00% 1211,67 zł brak Credit Agricole Lokata na Nowe Środki 6,00% 1211,67 zł posiadanie konta osobistego i wpłata nowych środków Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 6,00% 1211,67 zł wpłata nowych środków Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 14 września 2022 r.

Pierwsze miejsce w tabeli z najlepszymi lokatami na 3 miesiące, na które można jednorazowo wpłacić 100 000 zł zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group. Stawka na tym depozycie wynosi aktualnie 8 proc. w skali roku. Otwarcie lokaty będzie możliwe po założeniu rachunku depozytowego.

Druga pozycja przypadła Bankowi Nowemu, który jest skłonny wypłacić 7,10 proc. w skali roku pod warunkiem wyboru lokaty NOWYdepozyt 3M Gwarantowany. Również w przypadku tej oferty obowiązują dodatkowe wymogi – posiadanie statusu nowego klienta oraz otwarcie rachunku depozytowego dzięki któremu klient otrzyma dostęp do bankowości internetowej.

W pierwszej trójce znalazła się jeszcze energoLOLATA 3M Gwarantowana od neoBanku ze stawką niewiele niższą od wicelidera – 7,00 proc. w skali roku. To kolejna propozycja dla nowych klientów, którzy skuszą się na dodatkowy produkt. Do wyboru jest konto osobiste lub portfel depozytowy.

Najlepsze lokaty półroczne na 100 000 zł

Najlepsze lokaty półroczne na 100 000 zł – wrzesień 2022 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Zysk Warunki dodatkowe 1. BFF Banking Group Lokata Facto 8,00% 3213,36 zł posiadanie rachunku depozytowego 2. Citi Handlowy Lokata Powitalna 7,50% 3012,53 zł tylko dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „Citigold 7.5”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł Getin Noble Bank Lokata na Nowe Środki 7,50% 3012,53 zł wpłata nowych środków 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 6M Zysk 7,00% 2811,69 zł posiadanie rachunku depozytowego i wpłata nowych środków 4. neoBank energoLOKATA 6M 6,80% 2731,35 zł tylko dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub portfel depozytowy 5. BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 6,75% 2711,28 zł posiadanie konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 14 września 2022 r.

Liderem tabeli zostaje ponownie BFF Banking Group. Lokata Facto na ten okres przyniesie odsetki o równowartości 8 proc. w skali roku. Warunek dodatkowy – posiadanie rachunku depozytowego – pozostaje niezmienny.

Oczko niżej znalazły się dwie oferty ex aequo na 7,50 proc. rocznie. Jedną z nich jest Lokata Powitalna od Citi Handlowego w ramach oferty „Citigold 7.5”. Promocja jest skierowana do nowych klientów banku. Wymogi? Otwarcie konta Citigold, akceptacja regulaminu oraz zapewnienie salda dziennego w wysokości min. 450 000 zł. Druga propozycja to Lokata na Nowe Środki z oferty Getin Noble Banku. 7,50 proc. w skali roku na półrocznym depozycie to opcja dla tych, którzy wpłacą na niego nowe środki.

7 proc. rocznie to stawka towarzysząca lokacie NOWYdepozyt 6M Zysk od Banku Nowego. Kryteria do spełnienia dla zainteresowanych to posiadanie rachunku depozytowego i wpłata nowych środków.

Monika Dekrewicz