Lokaty mobilne to oferty skierowane do lojalnych klientów banku. Aby z nich skorzystać, konieczny jest dostęp do bankowości mobilnej, co zwykle wiąże się z wymogiem posiadania konta osobistego. Na jaką stawkę mogą liczyć osoby, które zdecydują się na taki wariant depozytu?

W mijającym roku lokaty terminowe były jednym z częściej poruszanych tematów w mediach ekonomicznych. Nic dziwnego. Po obniżce stóp procentowych NBP oprocentowanie na depozytach momentalnie spadło. Koniec roku to dobry czas nie tylko na podsumowania, ale również przegląd aktualnych ofert bankowych.

Sprawdzamy, jak niegdyś szeroka oferta lokat dla użytkowników aplikacji mobilnych wygląda dzisiaj i czy zachęca zainteresowanych relatywnie wysoką stawką. W zestawieniu znalazły się lokaty dostępne wyłącznie przez aplikację mobilną. Kolejność w tabeli determinuje oprocentowanie, na jakie opiewa dana propozycja.

Lokaty mobilne z najwyższymi stawkami

Najlepsze lokaty mobilne – grudzień 2020 r. Bank Lokata Stawka Okres Warunki dodatkowe / Kwota maksymalna lokaty Getin Noble Bank Lokata Mobilna Na Start 2,00% 2M Otwarcie możliwe w ciągu 30 dni od aktywacji pierwszego profilu bankowości mobilnej. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych. Kwota maksymalna 10 000 zł Bank Millennium Lokata Urodzinowa 1,00% 1M Dla posiadaczy konta osobistego. Otwarcie możliwe w ciągu 30 dni od dnia urodzin klienta. Kwota maksymalna 10 000 zł Santander Bank Polska Lokata Mobilna 1,00% 4M Dla posiadaczy konta osobistego. Kwota maksymalna 20 000 zł Bank Millennium Lokata Mobilna 0,50% 3M Dla posiadaczy konta osobistego. Kwota maksymalna 10 000 zł Getin Noble Bank Lokata Mobilna 0,40% 2M Kwota maksymalna 10 000 zł BNP Paribas Bank Polska Lokata Gomobile 0,20% 3M Dla posiadaczy konta osobistego. Kwota maksymalna 10 000 zł Credit Agricole Lokata dynamiczna 0,20% 12M Lokata Progresywna. Dla posiadaczy konta osobistego Bank Pekao Lokata Mobilna 0,01% 10D – 12M Dla posiadaczy konta osobistego EnveloBank EnveloLokata Mobilna 0,01% 1M Dla posiadaczy konta osobistego Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków, stan na 11 grudnia 2020 r.

Najwyższym oprocentowaniem w tabeli może się pochwalić Getin Noble Bank. Dwumiesięczna Lokata Mobilna Na Start ma od 11 grudnia 2020 r. podwyższoną do 2 proc. w skali roku stawkę. Depozyt można założyć niedługo po aktywacji pierwszego profilu w bankowości mobilnej. Klient ma na to dokładnie 30 dni. Drugim warunkiem stawianym przez bank jest wyrażenie zgód marketingowych. Getin Noble Bank wyznaczył maksymalną kwotę wpłaty na 10 000 zł, co jest powszechne wśród czołowych propozycji. Przed obniżką stóp procentowych wprowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej depozyt był dostępny tylko w jednym wariancie. Z oferty mogli skorzystać wszyscy klienci banku, którzy mieli zainstalowaną aplikację na smartfona. Bank zachował tę lokatę pod pierwotną nazwą Lokata Mobilna, która ma aktualnie stawkę w wysokości 0,40 proc. rocznie, jednocześnie wprowadzając wyżej oprocentowany depozyt z nieco większą liczbą warunków.

Stawkę o połowę niższą od oferty Getin Noble Banku oferują dwa banki – Bank Millennium oraz Santander Bank Polska. Pierwszy z nich da zarobić 1 proc. w skali roku na miesięcznej Lokacie Urodzinowej. Nazwa lokaty ma wiele wspólnego z warunkami, które jej towarzyszą. Oferta jest dostępna przez 30 dni od daty urodzin klienta. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie konta osobistego co najmniej 4 dni przed obchodami jubileuszu. Kwota maksymalna lokaty to 10 000 zł.

W przypadku Lokaty Mobilnej Santander Banku Polska stawka w wysokości 1 proc. rocznie jest przyznawana na cztery miesiące. Wyższy jest także dopuszczalny wkład maksymalny, który wynosi 20 000 zł. Kryterium do spełnienia to posiadanie konta osobistego w Santanderze.

Trzecią co do wielkości stawkę proponuje Bank Millennium na Lokacie Mobilnej. Do momentu debiutu Lokaty Urodzinowej był to jedyny depozyt dostępny wyłącznie kanałem mobilnym w Banku Millennium. Aktualnie można na nim zarobić 0,50 proc. w skali roku bez względu na sposób jego założenia. Do 9 czerwca b.r. włącznie można było otrzymać nieco lepsze oprocentowanie pod warunkiem otwarcia depozytu za pomocą tzw. rozszerzonej rzeczywistości. Maksymalna kwota, którą można wpłacić na Lokatę Mobilną, wynosi 10 000 zł.

Najlepsze oferty mobilne w czołówce zestawień

Czy lokaty mobilne to dobra okazja dla lojalnych klientów? Część z nich plasuje się w czołówkach rankingów lub jest opatrzona jedną z wyższych stawek na dany okres. Lokata Mobilna Na Start od Getin Noble Banku to aktualnie najwyżej oprocentowany depozyt na dwa miesiące. Liderem na dany okres jest również czteromiesięczna Lokata Mobilna od Santander Banku Polska. Niewiele gorzej radzi sobie wśród konkurencji Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, która uplasowała się na drugim miejscu w ostatnim rankingu lokat miesięcznych Bankier.pl z uwzględnieniem dodatkowych warunków i na kwotę 10 000 zł.

Monika Dekrewicz