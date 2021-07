Najlepsze lokaty długoterminowe z dodatkowymi warunkami – czerwiec 2021 r.

fot. Lallanan / / Shutterstock

Najlepsza lokata dwuletnia z dodatkowymi warunkami da zarobić 0,80 proc. w skali roku. Decydując się na dłuższy depozyt na 36 miesięcy, można zarobić nieco więcej – 0,90 proc. w skali roku.

W ramach uzupełnienia cyklicznych rankingów Bankier.pl przygotowaliśmy zestawienie, które niezbyt często gości na łamach portalu – ranking lokat długoterminowych. Oferty na dłuższe okresy mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które poszukują bezpiecznego produktu i pewnego zysku niewrażliwego na wahania stóp procentowych. Sprawdziliśmy stawki na lokatach ze stałą stopą procentową z myślą o osobach, które są skłonne spełnić dodatkowe warunki banku.

Czołówka lokat dwuletnich

Najlepsze lokaty 24M na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Dodatkowe warunki 1. Toyota Bank Lokata Plus 0,80% 129,60 zł Posiadanie konta osobistego w banku [Od 2 tys. zł] 2. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,60% 97,20 zł Wpłata nowych środków na lokatę [Od 1 tys. do 400 tys. zł] 3. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 0,25% 40,50 zł Posiadanie konta osobistego w banku, wyrażenie zgód marketingowych, zapewnianie comiesięcznych wpływów w wysokości min. 1 tys. zł LUB wpływu na rachunek firmowy w kwocie min. 6 tys. zł i realizacji zaliczki podatku dochodowego do US lub płatności składki do ZUS [Od 1 tys. zł do 2 mln zł] 4. Bank Millennium Lokata Millenet 0,05% 8,10 zł Posiadanie konta osobistego w banku [Od 500 zł] 5. BFF Banking Group Lokata Facto 0,01% 1,62 zł Posiadanie rachunku depozytowego w banku [Od 5 tys. zł] Citi Handlowy Lokata standardowa 0,01% 1,62 zł Posiadanie konta osobistego w banku [Od 5 tys. zł] Credit Agricole Lokata terminowa 0,01% 1,62 zł Posiadanie konta osobistego w banku [Od 1 tys. zł] mBank Lokata terminowa 0,01% 1,62 zł Posiadanie konta osobistego w banku [Od 1 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 25.06.2021 r.

Decydując się na depozyt 24-miesięczny z dodatkowymi warunkami, najlepszym wyborem będzie Lokata Plus z oferty Toyota Banku. Bank może się pochwalić najwyższym oprocentowaniem wśród konkurencji, czyli w przypadku tego okresu 0,80 proc. w skali roku. Wspomniana stawka przekłada się na blisko 130 zł zysku – oczywiście pod warunkiem utrzymania lokaty do końca ustalonego z bankiem terminu. Oferta jest skierowana do posiadaczy konta w banku. Można na nią wpłacić dowolną kwotę, począwszy od 2 tys. zł.

Oczko niżej uplasowała się Lokata Online Nowe Środki, którą można znaleźć w ofercie Santander Consumer Banku. Bank wycenił ten dwuletni depozyt na 0,60 proc. w skali roku. Z tej propozycji będą mogli skorzystać klienci, którzy wpłacą do banku nowe środki. Po upływie 24 miesięcy klient otrzyma na rachunek 10 000 zł powiększone o odsetki w wysokości ponad 97 zł. Na depozyt można wpłacić do 400 tys. zł.

Zdecydowanie niższą stawkę od wyżej wspomnianych ma depozyt meldujący się na ostatnim miejscu TOP3 – Nest Lokata Lojalna od Nest Banku. Aktualne oprocentowanie lokaty wynosi 0,25 proc. w skali roku. Jest ono dostępne po spełnieniu dwóch warunków – założeniu lub posiadaniu konta w Nest Banku oraz zapewnianiu na ROR wpływów nie niższych niż 1 tys. zł miesięcznie. 0,25 proc. rocznie to odpowiednik blisko 41 zł odsetek. Większość lokat w Nest Banku ma limit wpłat w wysokości 2 mln zł. Dotyczy to także Nest Lokaty Lojalnej.

Najlepsze oferty na trzy lata

Najlepsze lokaty 36M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Dodatkowe warunki 1. Toyota Bank Lokata Plus 0,90% 218,80 zł Posiadanie konta osobistego w banku [Od 2 tys. zł] 2. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,80% 194,48 zł Wpłata nowych środków na lokatę [Od 1 tys. do 400 tys. zł] 3. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 0,35% 85,09 zł Posiadanie konta osobistego w banku, wyrażenie zgód marketingowych, zapewnianie comiesięcznych wpływów w wysokości min. 1 tys. zł LUB wpływu na rachunek firmowy w kwocie min. 6 tys. zł i realizacji zaliczki podatku dochodowego do US lub płatności składki do ZUS [Od 1 tys. zł do 2 mln zł] 4. BFF Banking Group Lokata Facto 0,01% 2,42 zł Posiadanie rachunku depozytowego w banku [Od 5 tys. zł] Credit Agricole Lokata terminowa 0,01% 2,42 zł Posiadanie konta osobistego w banku [Od 1 tys. zł] Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 25.06.2021 r.

Dodatkowe warunki i lokata na trzy lata to duet, który może przynieść zysk o równowartości 0,90 proc. w skali roku. Tyle oferuje lider tabeli tj. Lokata Plus od Toyota Banku. Warunki oferty to posiadanie konta osobistego i wpłata co najmniej 2 tys. zł. Dla wpłat w wysokości 10 tys. zł zysk wyniesie ok. 219 zł.

Lokata Online Nowe Środki od Santander Consumer Banku powtarza dobry wynik uzyskany w rankingu lokat na dwa lata i w zestawieniu z depozytami na okres o rok dłuższy ponownie zajmuje drugie miejsce – tym razem z wyższą stawką w wysokości 0,80 proc. w skali roku. Warunki depozytu pozostają niezmienne – klient musi przekazać bankowi środki uznane za nowe. Wypełnienie wskazanych wymogów oraz utrzymanie lokaty poskutkuje uzyskaniem zysku w wysokości ponad 194 zł.

Na trzecim miejscu tabeli znalazła się Nest Lokata Lojalna od Nest Banku na 0,35 proc. w skali roku, co da ponad 85 zł odsetek. Aby skorzystać z lokaty, trzeba mieć konto osobiste i zapewniać wpływy (min. 1 tys. zł na miesiąc). O wpływach nie można zapomnieć – bank sprawdzi, czy klient spełnił ten wymóg w każdym miesiącu trwania lokaty.

Dłuższy termin to wyższe stawki?

Patrząc na powyższe tabele, można dojść do takiego wniosku. Założenie sprawdza się w przypadku lokat z szerokim wyborem terminów. Dobrym przykładem jest czołówka obu tabel. Różnica jest widoczna gołym okiem - to lepszy procent na lokatach trzyletnich niż na tych z terminem o rok krótszym. Rzut oka na tabele oprocentowania Toyota Banku, Santander Consumer Banku oraz Nest Banku pozwala także stwierdzić, że banki te lepiej wyceniają dłuższe terminy ujętych w tabelach lokat.

Wspomniane założenie nie sprawdza się jednak w całości. Banki często oferują wyższą stawkę na krótki termin, aby przyciągnąć nowych klientów. Dotyczy to często lokat z limitem wkładu, co ogranicza potencjalny zysk klienta. Tak jest w przypadku aktualnych liderów lokat na miesiąc, kwartał czy pół roku. Co więcej, nie wszystkie banki mają oferty na tak długi termin jak dwa czy trzy lata. Wiele z nich zrezygnowało z tak długich terminów po cięciach stóp NBP lub nigdy nie oferowało lokat na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Monika Dekrewicz