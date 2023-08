Cięcie stóp procentowych coraz bliżej. Lokaty długoterminowe zapewnią nam zysk nawet na kilka lat

Wpłacając środki na lokatę długoterminową, można zapewnić sobie wysoką stawkę nawet na kilka lat. Jak wynika z analizy Bankier.pl, najwyższez nich oscylują wokół 6 proc. w skali roku. Trzeba się jednak przygotować na konieczność spełnienia dodatkowych warunków.

fot. sabinamoscovici / / Shutterstock

Coraz głośniej mówi się o prawdopodobnym cięciu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego we wrześniu. Jedną z alternatyw może być w teorii wybór lokaty walutowej, o czym pisałam niedawno na łamach Bankier.pl. Drugim rozwiązaniem może być ulokowanie środków na długoterminowym depozycie i zapewnienie sobie relatywnie wysokiej stawki na dłużej.

Sprawdziłam, w których bankach jest w ogóle możliwość zamrożenia środków na co najmniej 24 miesiące oraz na jakie oprocentowanie można liczyć.

Reklama

Najlepsze lokaty na 24 miesiące

Najwyższe stawki na lokatach 24-miesięcznych – sierpień 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. Ograniczenia kwotowe Warunki dodatkowe 1. Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 6,50%* od 1000 zł dla posiadaczy konta 2. Toyota Bank Lokata Plus 6,00% 2000 – 40 000 zł dla posiadaczy konta 3. BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 5000 – 12 000 000 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 5,00% 1000 – 2 000 000 zł dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki 4. BOŚ Bank EKOlokata 4,50% od 1000 zł brak VeloBank Lokata Rentierska 4,50% od 50 000 zł brak 5. Inbank Lokata standardowa 4,00% 5000 – 50 000 zł brak Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 4,00% 1000 – 400 000 zł wpłata nowych środków *Oprocentowanie stałe w kwartalnych okresach rozliczeniowych Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron banków, stan na 28 sierpnia 2023 r.

Najlepszą lokatą na 24 miesiące dysponuje obecnie Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Lokata 5 Plus, bo o niej mowa, jest opatrzona stawką w wysokości 6,50 proc. w skali roku. Aby skorzystać z propozycji banku, trzeba być posiadaczem konta z jego oferty. Na podaną lokatę można wpłacić dowolną kwotę przekraczającą 1000 zł. Wybierając ofertę tego banku, warto mieć na uwadze, że oprocentowanie jest stałe tylko w kwartalnych okresach rozliczeniowych. Bank może zmienić zatem stawkę w trakcie trwania umowy depozytu.

6 proc. rocznie to z kolei propozycja Toyota Banku. Podane oprocentowanie obowiązuje w przypadku Lokaty Plus, która podobnie jak u lidera – jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta w tym banku. Oferta Toyoty Banku pozwoli na wpłatę do 40 000 zł.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W pierwszej trójce meldują się jeszcze dwie oferty na 5 proc. w stosunku rocznym. Tyle zapłacą za ulokowanie oszczędności BFF Banking Group na Lokacie Facto oraz Nest Bank na Nest Lokacie na Nowe Środki. Informacje, które warto znać przed decyzją o otwarciu depozytu w którymś z banków, to m.in. warunki dodatkowe. BFF Banking Group wymaga posiadania rachunku depozytowego. Środki ulokowane w tym banku są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów. Nest Bank oczekuje posiadania konta oraz wpłaty nowych środków na lokatę. Na Lokatę Facto można wpłacić 12 000 000 zł, natomiast na propozycję Nest Banku sześć razy niższą kwotę.

Najlepsze lokaty na 36 miesiące

Najwyższe stawki na lokatach 36-miesięcznych – sierpień 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. Ograniczenia kwotowe Warunki dodatkowe 1. Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 6,50%* od 1000 zł dla posiadaczy konta 2. Bank Pekao Lokata Rentierska 6,00% od 5000 zł dla posiadaczy konta 3. Toyota Bank Lokata Plus 5,70% 2000 – 40 000 zł dla posiadaczy konta 4. VeloBank Lokata Rentierska 5,50% od 50 000 zł brak 5. BFF Banking Group Lokata Facto 4,00% 5000 – 12 000 000 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 4,00% 1000 – 400 000 zł wpłata nowych środków *Oprocentowanie stałe w kwartalnych okresach rozliczeniowych Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron banków, stan na 28 sierpnia 2023 r.

Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce po raz kolejny triumfuje, tym razem w zestawieniu na 36 miesięcy. Zwycięstwo przypadło ponownie Lokacie 5 Plus, która także i na ten okres ma stawkę 6,50 proc. w skali roku. Aby otworzyć lokatę, trzeba mieć konto w tym banku. Można na nią przekazać kwotę wynoszącą co najmniej 1000 zł.

Na drugim miejscu podium znalazła się Lokata Rentierska w Banku Pekao oprocentowana na 6,00 proc. w skali roku. Kwota wejścia to 5000 zł. Bank stawia przed zainteresowanymi warunek posiadania konta osobistego.

Lokata Plus od Toyota Banku to trzecia propozycja w tej kategorii. Wpłacając na nie swoje oszczędności (do 40 000 zł), można otrzymać 5,70 proc. rocznie. Warunek dodatkowy to posiadanie konta.

Najlepsze lokaty na 48 miesięcy

Najwyższe stawki na lokatach 48-miesięcznych – sierpień 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. Ograniczenia kwotowe Warunki dodatkowe 1. Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 6,50%* od 1000 zł dla posiadaczy konta 2. BFF Banking Group Lokata Facto 3,50% 5000 – 12 000 000 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego Inbank Lokata standardowa 3,50% 5000 – 50 000 zł brak *Oprocentowanie stałe w kwartalnych okresach rozliczeniowych Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron banków, stan na 28 sierpnia 2023 r.

Niewiele banków działających na polskim rynku ma w ofercie lokaty na 4 lata. Klienci, którzy planują na dłużej odłożyć swoje oszczędności, mogą liczyć na taką ofertę w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, BFF Banking Group oraz Inbanku.

Pierwszy z nich oferuje Lokatę 5 Plus na 6,50 proc w skali roku. Warunki dodatkowe są takie same jak w przypadku wariantów na krótszy termin. To samo można powiedzieć o Lokacie Facto od BFF Banking Group, która zajmuje drugie miejsce dzięki stawce w wysokości 3,50 proc. rocznie. Takie samo oprocentowanie figuruje przy Lokacie standardowej od Inbanku. Bank nie wymaga spełnienia żadnych warunków dodatkowych. Warto pamiętać, ze środki wpłacone do tej instytucji są chronione przez estoński odpowiednik BFG. Na jedną lokatę można przekazać do 50 000 zł.

Lokaty długoterminowe nie w każdym banku

Lokaty kwartalne czy półroczne – depozyty na ten termin można znaleźć w dowolnym banku. Sprawa nie jest taka prosta, jeśli chcemy przekazać środki na co najmniej 24 miesiące. Oferty na tak długo w ogóle nie mają m.in. Alior Bank, Bank BPS, Bank Nowy, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, neoBank, PBS w Poznaniu, PKO Bank Polski, PlusBank oraz Santander Bank Polska.