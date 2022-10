Najlepsze lokaty dla każdego – do wyboru 6 minirankingów. Prześwietlamy promocje

fot. DisobeyArt / / Shutterstock

Pewnie słyszeliście, że październik ochrzczono mianem miesiąca oszczędzania? A skoro kalendarz sprzyja i sprzyjają stopy procentowe, idźmy w to. Przed nami pierwszy odcinek miniserialu dla poszukujących okazji do oszczędzania. Na lokatach, kontach oszczędnościowych, a nawet tam, gdzie większość się tego nie spodziewa – na kontach osobistych, których używaliście do tej pory.

W pierwszym odcinku wysypujemy na stół dostępne obecnie na rynku produkty depozytowe z najwyższymi stawkami oprocentowania. Wybrałam z nich po trzy najlepsze propozycje w zależności od potrzeb, statusu i możliwości klienta banku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – posiadacze niskich kwot, zwolennicy depozytów bez dodatkowych warunków czy tzw. "wyjadacze wisienek" szukający najlepszych okazji.

Przed Wami 6 minirankingów – gotowych zestawów topowych lokat różnego rodzaju. Przyjęłam, że w każdym z nich dany bank może pojawić się tylko raz. Przy niektórych produktach zobaczycie link – te lokaty możecie założyć za pośrednictwem Bankier.pl, przechodząc od razu do formularza. W niektórych przypadkach będą one prowadziły do wniosku o otwarcie konta osobistego, które może być niezbędne do obsługi lokaty.

Zaczynamy od ofert, które zwykle kuszą najwyższym oprocentowaniem na rynku.

Najlepsze lokaty dla nowych klientów

Oferując wysoką stawkę na tego typu depozycie, banki liczą na podebranie klienta konkurencji. Lokaty z tak znaczącym ograniczeniem mają też swoje minusy. Można o nich powiedzieć, że to oferty jednorazowe. Dlaczego? Po skorzystaniu z promocyjnie oprocentowanej lokaty klient traci przywileje i pozostaje mu do wyboru standardowa oferta.

Najlepsze lokaty dla nowych klientów to:

1. miejsce: 8,50 proc. w skali roku – Bank Nowy, NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT (lokata na 1 miesiąc, do 10 tys. zł),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – Credit Agricole, Lokata Mobilna (lokata na 270 dni, do 75 tys. zł),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – Nest Bank, Nest Lokata Witaj (lokata na 6 miesięcy, do 20 tys. zł),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – PBS w Ciechanowie, ekstraLOKATA (lokata na 3 lub 6 miesięcy, do 1 mln zł),

3. miejsce: 7,90 proc. w skali roku – neobank, energoLOKATA 6M (lokata na 6 miesięcy, do 400 tys. zł).

Najlepsze lokaty na nowe środki

Równie chętnie stosowanym przez banki warunkiem dodatkowym jest wymóg wpłaty nowych środków. Zanim bank otworzy lokatę na wniosek klienta, sprawdzi, czy wpłacone oszczędności stanowią nadwyżkę ponad środki zgromadzone na kontach, czy lokatach klienta według stanu na wybrany przez niego dzień. To dobra opcja dla osób, które są skłonne założyć konto w więcej niż jednym banku i przelewać między nimi środki.

Najlepsze lokaty na nowe środki to:

1. miejsce: 8,20 proc. w skali roku – Bank Nowy, NOWYdepozyt 12M ZYSK (lokata na 12 miesięcy, do 1 mln zł),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – Bank Pekao, Lokata negocjowana (lokata na 12 miesięcy, od 20 tys. zł do 1 mln zł),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – PBS w Ciechanowie, superLOKATA (lokata na 3 lub 6 miesięcy, do 1 mln zł),

3. miejsce: 7,50 proc. w skali roku – Inbank, Lokata Lojalna (lokata na 6 miesięcy, do 50 tys. zł),

3. miejsce: 7,50 proc. w skali roku – mBank, Lokata promocyjna (lokata na 12 miesięcy, do 500 tys. zł).

Najlepsze lokaty mobilne

Wyższa stawka może być także ukryta na lokatach dostępnych w wybranym kanale. Najczęściej najlepszym oprocentowaniem są objęte lokaty, które można założyć przez aplikację mobilną. Banki zachęcają w ten sposób klientów nie tylko do skorzystania z oferty konta osobistego, ale również korzystania z samej aplikacji.

Najlepsze lokaty mobilne to:

1. miejsce: 8 proc. w skali roku – Credit Agricole, Lokata Mobilna (lokata na 270 dni, do 75 tys. zł),

2. miejsce: 7 proc. w skali roku – Alior Bank, Lokata Mobilna (lokata na 100 dni, do 50 tys. zł),

2. miejsce: 7 proc. w skali roku – Bank Pekao, Lokata z Żubrem (lokata na 12 miesięcy, do 50 tys. zł),

3. miejsce: 6,25 proc. w skali roku – Santander Bank Polska, Lokata Mobilna (lokata na 4 miesiące, do 100 tys. zł).

Najlepsze lokaty bez dodatkowych warunków

Niektórzy klienci nie chcą iść na kompromisy i stawiają na lokatę bez żadnych dodatkowych wymogów. Jest to nie tylko gwarancja uniknięcia nieprzewidzianych opłat, które mogą wiązać się z korzystaniem z produktów powiązanych, ale również brak ryzyka, że zapomni się o jednym z warunków uzyskania lepszego oprocentowania. Wbrew pozorom na lokatach tego typu również można otrzymać konkurencyjną stawkę.

Najlepsze lokaty bez dodatkowych warunków to:

1. miejsce: 7,40 proc. w skali roku – Inbank, Lokata standardowa (lokata na 6 miesięcy, do 50 tys. zł),

2. miejsce: 6,13 proc. w skali roku – PKO Bank Polski, Lokata progresywna (lokata na 18 miesięcy),

3. miejsce: 6 proc. w skali roku – Bank BPS, Lokata 365 (lokata na 3,4 lub 5 miesięcy),

3. miejsce: 6 proc. w skali roku – BOŚ Bank, EKOlokata Promocyjna (lokata na 12 miesięcy, do 500 tys. zł).

Najlepsze lokaty na 10 tys. zł i 100 tys. zł

Zestaw dostępnych lokat zależy nie tylko od statusu klienta czy podejścia do dodatkowych warunków, ale również kwoty, którą klient chce wpłacić do banku. Niektóre oferty mają wysoki próg wejścia, niektóre z kolei zniechęcają niskim limitem.

Najlepsze lokaty na 10 tys. zł to:

1. miejsce: 8,50 proc. w skali roku – Bank Nowy, NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT (lokata na 1 miesiąc),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – BFF Banking Group, Lokata Facto (lokata na 3 lub 6 miesięcy),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – Credit Agricole, Lokata Mobilna (lokata na 270 dni, do 75 tys. zł),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – Nest Bank, Nest Lokata Witaj (lokata na 6 miesięcy),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – PBS w Ciechanowie, ekstraLOKATA (lokata na 3 lub 6 miesięcy),

3. miejsce: 7,90 proc. w skali roku – neobank, energoLOKATA 6M (lokata na 6 miesięcy).

Najlepsze lokaty na 100 tys. zł to:

1. miejsce: 8,20 proc. w skali roku – Bank Nowy, NOWYdepozyt 12M ZYSK (lokata na 12 miesięcy),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – Bank Pekao, Lokata negocjowana (lokata na 12 miesięcy),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – BFF Banking Group, Lokata Facto (lokata na 3 lub 6 miesięcy),

2. miejsce: 8 proc. w skali roku – PBS w Ciechanowie, ekstraLOKATA (lokata na 3 lub 6 miesięcy),

3. miejsce: 7,90 proc. w skali roku – neobank, energoLOKATA 6M (lokata na 6 miesięcy).

Wybierając lokatę, warto przemyśleć, na jakie poświecenia jesteście skłonni przystać. Założenie konta może nie wydawać się dużym ustępstwem, jednak spełnienie warunków zwalniających z obowiązujących w nim opłat już tak. Podobnie rzecz ma się z terminem, na jaki zakładacie lokatę. Lepiej nie porywać się z motyką na słońce i otwierać depozyt na 12 miesięcy lub dłużej, jeśli jest duża szansa, że w niedalekiej przyszłości będziecie musieli wypłacić te środki.

Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie rankingi pomogły Wam w decyzji, na którą lokatę postawić.

