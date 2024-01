Ranking lokat na długie terminy. Rynek w skali mini

Klienci, którzy chcą zamrozić swoje oszczędności na dłuższy termin, muszą liczyć się z dość ograniczonym wyborem lokat. Ofertę na dłużej niż 12 miesięcy znajdziemy w co drugim banku. Mniejszy wybór to także gorsze stawki niż na promocyjnych, krótkich okresach.

Styczeń br. obrodził we wtorki i po czterech standardowych rankingach lokat dla 1, 3, 6 i 12 miesięcy publikujemy dodatkowy ranking z nietypowymi parametrami wyjściowymi. Tym razem padło na depozyty długoterminowe. Sprawdziłam najlepsze oferty dla wkładu w wysokości 10 000 zł. Zachowana zostaje zasada, że w jednej tabeli dany bank może pojawić się jeden raz.

Najlepsze lokaty na 18 miesięcy

Najlepsze lokaty 18M na 10 000 zł – styczeń 2024 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Zysk Warunki dodatkowe 1. Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 5,50% 666,51 zł dla posiadaczy konta osobistego

2. Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 4,50% 545,33 zł dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki

3. BFF Banking Group Lokata Facto 4,25% 515,02 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego

BNP Paribas Bank Polska Lokata na Nowe Środki 4,25% 515,02 zł dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki

4. Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 4,00% 484,73 zł dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki

5. VeloBank Lokata Tradycyjna 2,75% 333,25 zł brak

NA STRONIE BANKU 2,75% 333,25 zł brak Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 29.01.2024 r.

Lokowanie środków na półtora roku można traktować jako niespotykaną operację. Ofertę na taki okres ma zaledwie siedem banków na rynku i prawie wszystkie z nich znalazły się w tabeli.

Maksymalna stawka na 18 miesięcy dla oszczędności w wysokości 10 000 zł wynosi obecnie 5,50 proc. w skali roku. Można ją uzyskać na Lokacie 5 Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. To oferta dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego.

4,50 proc. w skali roku to oprocentowanie na lokacie z drugiej pozycji zestawienia. Jest ono dostępne w Nest Banku na Nest Lokacie Nowe Środki. Bank stawia dwa warunki zainteresowanym – posiadanie konta osobistego i wpłatę nowych środków na depozyt.

Stawkę o 0,25 pp. niższą oferują dwie instytucje – BFF Banking Group i BNP Paribas Bank Polska. Pierwszy z nich da tyle zarobić na jedynej lokacie z oferty – Lokacie Facto. Propozycja jest skierowana do klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Oszczędności wpłacone do BFF Banking Group są objęte ochroną włoskiego systemu gwarantowania depozytów. Taki sam procent towarzyszy Lokacie na Nowe Środki od BNP Paribas Banku Polska. To depozyt dla posiadaczy konta osobistego, którzy przekażą na lokatę nowe środki.

Najlepsze lokaty na 24 miesiące

Najlepsze lokaty 24M na 10 000 zł – styczeń 2024 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Zysk Warunki dodatkowe 1. Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 5,50% 926,56 zł dla posiadaczy konta osobistego

2. Toyota Bank Lokata Plus 4,60% 745,28 zł dla posiadaczy konta osobistego

3. Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 4,50% 729,07 zł dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki

4. Inbank Lokata standardowa 4,25% 688,57 zł brak

5. BFF Banking Group Lokata Facto 4,00% 648,06 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego

Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 4,00% 648,06 zł wpłata nowych środków

NA STRONIE BANKU 4,00% 648,06 zł wpłata nowych środków Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 29.01.2024 r.

Szerszy wybór mają klienci, którzy zdecydują się na depozyt z dwuletnim terminem zapadalności. Na pierwszym miejscu tabeli uplasowała się ponownie Lokata 5 Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Bank oferuje taką samą stawkę również i na ten termin – 5,50 proc. w skali roku. Warunek depozytu się nie zmienił i jest to posiadanie konta z oferty banku.

Lokata Plus od Toyota Banku uplasowała się na pozycji wicelidera dzięki stawce w wysokości 4,60 proc. rocznie. Depozyt ma identyczny warunek co zwycięzca tej tabeli – założenie ROR-u z oferty banku.

Niewiele mniej, bo raptem o 0,10 pp. mniej da zarobić depozyt z ostatniego miejsca TOP3. To Nest Lokata Nowe Środki od Nest Banku. 4,50 proc. rocznie przypadnie klientom, którzy poza posiadaniem Nest Konta wpłacą do banku nowe środki.

Najlepsze lokaty na 36 miesięcy

Najlepsze lokaty 36M na 10 000 zł – styczeń 2024 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Zysk Warunki dodatkowe 1. Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata 5 Plus 5,50% 1421,51 zł dla posiadaczy konta osobistego

2. Toyota Bank Lokata Plus 4,50% 1093,57 zł dla posiadaczy konta osobistego

3. Inbank Lokata standardowa 4,00% 972,06 zł brak

Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 4,00% 972,06 zł wpłata nowych środków

4. Bank Pocztowy Lokata Zysk w Porządku 3,00% 729,04 zł dla posiadaczy konta osobistego

BFF Banking Group Lokata Facto 3,00% 729,04 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego

5. Credit Agricole Lokata terminowa 2,00% 486,03 zł dla posiadaczy konta osobistego

OFERTY LOKAT 2,00% 486,03 zł dla posiadaczy konta osobistego Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 29.01.2024 r.

Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce nie oddaje zwycięstwa również w przypadku ofert na 36 miesięcy. Stawka i parametry do „odhaczenia” są identyczne jak w przypadku krótszych okresów.

Lokata Plus od Toyota Banku na 3 lata ma nieco niższą stawkę niż na 24 miesięcy. Wynosi ona dla tego okresu 4,50 proc. w skali roku. Karta przetargowa klienta, który chce z niej skorzystać, to posiadanie konta.

Pierwszą trójkę zamykają dwie oferty oprocentowane na 4,00 proc. rocznie. Mowa o Lokacie standardowej z Inbanku, która nie ma żadnych warunków dodatkowych, oraz o Lokacie Online Nowe Środki w Santander Consumer Banku z warunkiem przekazania nowych środków na lokatę. W przypadku pierwszej z wymienionych ofert warto wiedzieć, że środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński odpowiednik BFG.