Zmiana na pozycji lidera lokat półrocznych. Tu zarobisz najwięcej, ale są warunki do spełnienia

Najwyższa stawka na lokacie półrocznej to aktualnie 8,10 proc. w skali roku. To o 0,10 pp. mniej niż można było zyskać w marcu br. Podobnie jak poprzedni lider bank oferujący najwięcej oczekuje od zainteresowanych swoją ofertą spełnienia wymogów kryjących się pod tzw. gwiazdką.

fot. Dustin Safranek / Reuters / / FORUM

Najnowszy ranking lokat dotyczy propozycji na 6 miesięcy. W tabeli można znaleźć depozyty na dziesięciu pierwszych miejscach w porządku od najwyżej do najniżej oprocentowanej oferty. W zestawieniu nie zabrakło informacji na temat warunków dodatkowych oraz ograniczeń kwotowych. Jeden bank mógł znaleźć się w tabeli jeden raz – z najwyżej oprocentowanym depozytem.

Najlepsze lokaty półroczne

Najwyższe stawki na lokatach półrocznych – kwiecień 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Ograniczenia kwotowe Warunki dodatkowe 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 6M Gwarantowany 8,10% 1000 – 100 000 zł dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy 2. Nest Bank Nest Lokata Witaj 8,00% 1000 – 20 000 zł dla nowych klientów, którzy założą konto, będą zapewniali wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł oraz wykonają co najmniej 3 transakcje (przelew lub płatności kartą lub płatność Blik) każdego miesiąca. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych 3. Citi Handlowy Lokata Promocyjna 7,60% 20 000 – 500 000 zł dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7.6” zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł Toyota Bank Lokata Plus 7,60% 2000 – 40 000 zł dla posiadaczy konta 4. Inbank Lokata standardowa 7,50% 5000 – 50 000 zł brak Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Lokata Plus 7,50% od 25 000 zł (poniżej stawka 7%) dla posiadaczy konta 5. BFF Banking Group Lokata Facto 7,00% 5000 – 12 000 000 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego BOŚ Bank Lokata na nowe środki 7,00% 1000 – 500 000 zł dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki 6. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 6,75% 1000 – 400 000 zł wpłata nowych środków na lokatę 7. Alior Bank Lokata na Nowe Środki 6,50% od 1000 zł wpłata nowych środków na lokatę Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 6,50% od 1000 zł dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę VeloBank Lokata na Nowe Środki 6,50% 5000 – 150 000 zł wpłata nowych środków na lokatę 8. Bank Pekao Lokata z Żubrem IV 6,00% 1000 - 50 000 zł dla posiadaczy konta osobistego, którzy wyrażą zgody marketingowe oraz zrezygnowali z papierowych wyciągów Credit Agricole Lokata na Nowe Środki 6,00% 1000 – 200 000 zł dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki ING Bank Śląski Lokata terminowa Plus 6,00% 1000 – 50 000 zł dla posiadaczy konta oszczędnościowego 9. BNP Paribas Bank Polska Lokata na nowe środki 5,25% od 1000 zł dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę 10. Santander Bank Polska Lokata terminowa 5,00% od 1000 zł brak Źródło: Oprocentowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 17 kwietnia 2023 r.

Na pierwszym miejscu tabeli uplasowała się lokata NOWYdepozyt 6M Gwarantowany od Banku Nowego z nieco wyższą stawką niż przed miesiącem – 8,10 proc. w skali roku. To oprocentowanie o 0,20 pp. wyższe niż w marcu. Warunki dodatkowe pozostały niezmienne – oferta jest zarezerwowana dla nowych klientów, którzy otworzą również rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty na ten depozyt to 100 000 zł.

Na miejscu wicelidera znalazła się Nest Lokata Witaj, którą proponuje klientom Nest Bank. Oprocentowanie na półrocznym depozycie to 8 proc. w stosunku rocznym. Aby skorzystać z tej oferty, trzeba spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim z najwyżej oprocentowanej lokaty Nest Banku mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci. Drugi wymóg to założenie konta osobistego. Trzeci i czwarty dotyczą aktywności – bank wymaga zapewniania wpływów wynagrodzenia na kwotę min. 2000 zł miesięcznie oraz wykonania co najmniej 3 transakcji spośród wymienionych co miesiąc. Co więcej, klient nie uniknie wyrażenia zgód marketingowych. Limit wpłaty na tę lokatę to 20 000 zł.

W pierwszej trójce uplasowały się jeszcze dwie oferty na 7,60 proc. rocznie. Pierwsza z nich to oferta promocyjna konta Citigold w Citi Handlowym. To kolejna oferta dla nowych klientów, którzy w tym przypadku poza otwarciem ROR-u będą musieli zapewnić saldo miesięczne na poziomie min. 450 000 zł. Wymagane również zaakceptowanie regulaminu promocji. Wkład na lokatę nie może przekroczyć 500 000 zł.

Taka sama stawka figuruje przy Lokacie Plus od Toyota Banku. Lista warunków dodatkowych zawiera tylko jedną pozycję – posiadanie konta w tym banku. Maksymalna kwota jednej lokaty to 40 000 zł.

Na kolejnych miejscach znalazły się oferty ze stawką w wysokości 7,50 proc. w skali roku (Lokata standardowa od Inbanku oraz Lokata Plus z oferty Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce) oraz stawką w wysokości 7 proc. w skali roku (Lokata Facto od BFF Banking Group oraz Lokata na nowe środki od BOŚ Banku). Tylko propozycja od Inbanku nie jest objęta żadnymi warunkami chowającymi się pod tzw. gwiazdkami. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów, natomiast do BFF Banking Group – włoski.