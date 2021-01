Ranking lokat kwartalnych. 2,10 proc. utrzymane, ale są też obniżki

fot. Here Asia / Shutterstock

2,10 proc. w skali roku to maksymalna stawka, którą banki zachęcają do założenia lokaty na 3 miesiące, nie jest jednak możliwe skorzystanie z tej oferty bez żadnych ograniczeń. Lokata ma nie tylko dodatkowe warunki, ale i limit dotyczący wkładu.

Najnowszy ranking dotyczy jednych z najwyżej oprocentowanych depozytów, czyli lokat 3-miesięcznych. Najlepsze propozycje na 10 000 zł przedstawiamy w dwóch tabelach. W pierwszej z nich znajdują się oferty z dodatkowymi warunkami, z kolei drugie zestawienie może zainteresować klientów, którzy poszukują konkurencyjnych ofert nieobjętych takimi ograniczeniami. Ostatnia tabela dotyczy depozytów, na których można ulokować 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka depozytów o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy lokatę z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Nest Bank Nest Lokata Witaj 2,10% 41,94 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto 2. Bank Millennium Lokata „Lubię to Polecam” 2,00% 39,95 zł tylko dla posiadaczy konta, którzy: a) skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub b) są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Warunki, o których mowa to wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta 3. BFF Banking Group Lokata Facto 1,20% 23,96 zł tylko dla posiadaczy rachunku depozytowego 4. Getin Noble Bank Lokata na nowe środki 1,00% 19,97 zł tylko dla nowych środków 5. neoBank energoLOKATA 3M Gwarantowana 0,80% 15,98 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto lub portfel depozytowy w banku Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 11.01.2021 r.

Nest Lokata Witaj pozostaje liderem ranking najlepszych lokat kwartalnych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami i może na swoje konto zapisać zwycięstwo w co najmniej jednym miesiącu w następnym roku. Oferta Nest Banku da zarobić 2,10 proc. w skali roku pod warunkiem utrzymania jej do końca terminu wynikającego z umowy i po spełnieniu jeszcze dwóch innych kryteriów – zainteresowany musi być nowym klientem i założyć konto osobiste.

Również oferta znajdująca się oczko poniżej, tj. Lokata „Lubię to Polecam” od Banku Millennium, zachowuje swoją wysoką drugą pozycję sprzed miesiąca dzięki stawce w wysokości 2,00 proc. w stosunku rocznym. Oferta jest skierowana do posiadaczy konta polecających rachunek znajomemu, który z kolei spełni dodatkowe warunki (płatności bezgotówkowe na kwotę min. 360 zł). Promocja działa również w drugą stronę – nowi klienci, którzy odhaczą wspomniany warunek, również mogą liczyć na taką nagrodę.

Podium uzupełnia Lokata Facto od BFF Banking Group, która daje 1,20 proc. w skali roku. Wymóg stawiany przyszłym deponentom jest jeden – założenie w banku rachunku depozytowego. Środki utrzymywane w BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Inbank Lokata standardowa 0,50% 9,98 zł 2. Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 0,40% 7,98 zł 3. Toyota Bank Lokata Standard 0,25% 4,98 zł 4. Santander Consumer Bank Lokata Online 0,10% 2,00 zł 5. PlusBank Lokata Nowa Standard 0,05% 0,99 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 11.01.2021 r.

Mimo obniżonej stawki Lokata standardowa od Inbanku melduje się na pierwszym miejscu tabeli z najkorzystniejszymi depozytami kwartalnymi na 10 000 zł bez dodatkowych warunków. Oferta da zarobić 0,50 proc. w skali roku, czyli ponad cztery razy mniej niż zwycięzca bliźniaczego zestawienia z tzw. gwiazdkami. Oszczędności w Inbanku są objęte estońskim systemem gwarantowania depozytów (Tagatisfond).

Niewiele mniej, bo 0,40 proc. w stosunku rocznym, oferuje Getin Noble Bank na Lokacie Tradycyjnej. Plasująca się na trzeciej pozycji Lokata Standard od Toyota Banku jest natomiast objęta stawką w wysokości 0,25 proc. rocznie.

Najlepsze lokaty kwartalne na 100 000 zł

Najlepsze lokaty 3-miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. BFF Banking Group Lokata Facto 1,20% 239,67 zł tylko dla posiadaczy rachunku depozytowego 2. Getin Noble Bank Lokata na nowe środki 1,00% 199,73 zł tylko dla nowych środków 3. neoBank energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 0,80% 159,78 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto lub portfel depozytowy w banku 4. Alior Bank Lokata na nowe środki 0,50% 99,86 zł tylko dla nowych środków 5. Toyota Bank Lokata Plus 0,35% 69,90 zł tylko dla posiadaczy konta osobistego Sprawdź pozostałe miejsca w zestawieniu» Źródło: Bankier.pl, stan na 11.01.2021 r.

Po trzecim miejscu w tabeli na zdecydowanie niższą kwotę Lokata Facto od BFF Banking Group notuje kolejny dobry wynik. 1,20 proc. w skali roku to obecnie najlepsza propozycja dla posiadaczy oszczędności w wysokości 100 000 zł, którzy chcą ulokować cały kapitał na jeden depozyt na 3 miesiące. Oferta jest dostępna pod warunkiem posiadania rachunku depozytowego w BFF Banking Group.

Nowy okres lokaty na nowe środki od Getin Noble Banku powrócił do zestawienia na wyższą kwotę na drugim miejscu. Stawka na tym wariancie depozytu wynosi 1,00 proc. rocznie i jest dostępna po wpłacie nowych środków na lokatę.

Trzecia pozycja to propozycja neoBanku – energoLOKATA 3M GWARANTOWANA, której towarzyszy oprocentowanie w wysokości 0,80 proc. w stosunku rocznym. Jest to oferta zarezerwowana dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste lub portfel depozytowy w banku.

Najlepsze lokaty kwartalne – sytuacja na rynku

Pierwszy ranking lokat kwartalnych w 2021 r. przyniósł wiele zmian. Podobnie jak w przypadku zestawienia z najlepszymi lokatami miesięcznymi, także i ta klasyfikacja stoi pod znakiem absencji lokat Idea Banku. Lokata na nowe środki, Lokata HAPPY oraz Lokata NR 1 zajmowały wysokie pozycje w poszczególnych tabelach, a pierwsza z nich była liderem zestawienia na 100 000 zł. Jak zostało wspomniane wcześniej, jest to efekt przejęcia Idea Banku przez Bank Pekao.

W rankingu po dłuższej przerwie pojawiła się Lokata na nowe środki od Getin Noble Banku. Bank wycofał kwartalny depozyt z oferty w sierpniu 2020 r., pozostawiając ofertę na krótszy okres.

Pozostałe zmiany to niestety obniżki. Lokata Facto od BFF Banking Group ma aktualnie oprocentowanie w wysokości 1,20 proc., a nie 1,50 proc. rocznie jak przed miesiącem. Obniżka dotknęła również Lokatę Standardową Inbanku (z 0,90 do 0,50 proc. rocznie) i neoLokatę Zysk (z 1,20 do 0,60 proc. w skali roku), którą w rankingu zastąpiła oprocentowana nieco wyżej energoLOKATA 3M Gwarantowana.