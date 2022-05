Ranking lokat kwartalnych w maju. Banki przygotowały spore podwyżki

fot. MEE KO DONG / / Shutterstock

Maksymalna stawka dostępna na lokacie kwartalnej wzrosła z 3,50 do 4,50 proc. w skali roku. Podwyżki zawitały także na dalszych pozycjach poszczególnych minirankingów. W przypadku ofert z dodatkowymi warunkami na 10 000 zł, aby znaleźć się w TOP5, należało zaoferować 3,50 proc. rocznie.

W kolejce publikacji cyklicznych rankingów lokat na Bankier.pl przyszedł czas na najlepsze lokaty kwartalne, które zwykle kuszą konkurencyjnymi stawkami. Oferty na 10 000 zł przedstawiamy w dwóch tabelach, dzieląc propozycje na te z dodatkowymi warunkami oraz depozyty bez takich ograniczeń. Trzecie zestawienie przedstawia najlepsze oferty na 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka depozytów o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy lokatę z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Bank Millennium Lokata „Lubię to Polecam” 4,50% 91,86 zł tylko dla posiadaczy konta, którzy: a) skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub b) są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Warunki, o których mowa to wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta Getin Noble Bank Lokata na nowe środki 4,50% 91,86 zł wpłata nowych środków PBS w Ciechanowie ekstraLOKATA 3M 4,50% 91,86 zł tylko dla nowych klientów zakładających rachunek depozytowy w banku 2. neoBank energoLOKATA 3M Gwarantowana 4,10% 83,70 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto lub portfel depozytowy w banku 3. BNP Paribas Bank Polska Lokata Urodzinowa 4,00% 81,66 zł tylko dla posiadaczy konta, którzy w danym miesiącu mają urodziny; dostępna w aplikacji mobilnej 4. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M Gwarantowany 3,70% 75,54 zł tylko dla nowych klientów zakładających rachunek depozytowy w banku 5. BFF Banking Group Lokata Facto 3,50% 71,45 zł tylko dla posiadaczy rachunku depozytowego *Oferta z oprocentowaniem zmiennym Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 09.05.2022 r.

W maju najwyższa stawka na lokatach kwartalnych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami to 4,50 proc. w skali roku. Takie oprocentowanie obowiązuje obecnie w trzech bankach. Jednym z nich jest Bank Millennium, który da tyle zarobić na Lokacie „Lubię to Polecam” dostępnej w ramach programu rekomendacyjnego o tym samym tytule. Z oferty mogą skorzystać obecni posiadacze kont, którzy polecą rachunek osobisty znajomemu lub nowi klienci, którzy otworzą ROR z polecenia. Wymagane jest wyrażenie zgód marketingowych oraz zrealizowanie płatności kartą lub Blikiem na 360 zł przez zaproszonego do programu. Taką samą stawkę proponuje Getin Noble Bank na Lokacie na Nowe Środki. Warunek dodatkowy zdradza nazwa lokaty. Pozycja lidera przypadła również PBS w Ciechanowie, który taką samą stawkę ma na ekstraLOKACIE 3M. Propozycja jest skierowana do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy w banku.

Drugie miejsce w tabeli zajmuje energoLOKATA 3M Gwarantowana od neoBanku oprocentowana na 4,10 proc. w stosunku rocznym. To kolejna propozycja zarezerwowana dla nowych klientów, którzy skuszą się na konto lub portfel depozytowy.

TOP3 zamyka Lokata Urodzinowa, która niedawno weszła do oferty BNP Paribas Banku Polska. Oprocentowanie na depozycie to 4 proc. w skali roku. Z propozycji banku mogą skorzystać posiadacze konta, którzy w danym miesiącu mają urodziny. Lokata jest dostępna w aplikacji mobilnej banku.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 3,30% 67,37 zł 2. Inbank Lokata standardowa 3,00% 61,25 zł 3. Toyota Bank Lokata Standard 2,50% 51,03 zł 4. Santander Consumer Bank Lokata Online 1,30% 26,54 zł 5. Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 1,00% 20,42 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 09.05.2022 r.

EKOlokata Promocyjna od BOŚ Banku uplasowała się na pierwszym miejscu zestawienia na 10 000 zł bez tzw. haczyków. Depozytowi towarzyszy stawka w wysokości 3,30 proc. w skali roku.

Druga pozycja przypadła Lokacie standardowej od Inbanku na 3 proc. w stosunku rocznym. Oszczędności wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów. Na trzecim miejscu melduje się natomiast Lokata Standard z oferty Toyota Banku na 2,50 proc. rocznie.

Najlepsze lokaty kwartalne na 100 000 zł

Najlepsze lokaty 3-miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Getin Noble Bank Lokata na nowe środki 4,50% 918,74 zł wpłata nowych środków PBS w Ciechanowie ekstraLOKATA 3M 4,50% 918,74 zł tylko dla nowych klientów zakładających rachunek depozytowy w banku 2. neoBank energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 4,10% 837,06 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto lub portfel depozytowy w banku 3. Bank Nowy NOWYdepozyt 3M Gwarantowany 3,70% 755,40 zł tylko dla nowych klientów zakładających rachunek depozytowy w banku 4. BFF Banking Group Lokata Facto 3,50% 714,57 zł tylko dla posiadaczy rachunku depozytowego 5. BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 3,30% 673,74 zł brak *Oferta z oprocentowaniem zmiennym

Wpłacając większą kwotę na lokatę, również można liczyć na wysoką stawkę. 4,50 proc. w skali roku na 100 000 zł można przekazać dwóm bankom, które pojawiły się już przy okazji pierwszej tabeli. Mowa o Getin Noble Banku i Lokacie na Nowe Środki oraz PBS w Ciechanowie i ekstraLOKACIE 3M. W przypadku pierwszej z nich bank stawia na wpłatę nowych środków. PBS w Ciechanowie kieruje swoją ofertę do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy w banku.

4,10 proc. w skali roku to propozycja neoBanku. Tyle można zarobić, wybierając energoLOKATĘ 3M Gwarantowaną. Aby skorzystać z lokaty, należy być nowym klientem, który zaopatrzy się w konto lub portfel depozytowy z oferty banku.

NOWYdepozyt 3M Gwarantowany od Banku Nowego zajmuje trzecią pozycję w rankingu na wysoką kwotę dzięki stawce w wysokości 3,70 proc. w skali roku. Oferta ma bliźniacze warunki do nieco wyżej oprocentowanych lokat – posiadanie statusu nowego klienta i otwarcie rachunku depozytowego.