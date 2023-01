Najlepsze lokaty miesięczne w styczniu. Nowy rok, nowe stawki?

Wysokie stawki na lokatach miesięcznych zagościły na dobre. Najnowsze zestawienie z najlepszymi ofertami na krótki termin niewiele się różni od tego z poprzedniego miesiąca. W dalszym ciągu maksymalna stawka wynosi 8,40 proc. w skali roku.

fot. Tapati Rinchumrus / / Shutterstock

Ranking lokat miesięcznych to tabela z najlepszymi ofertami na rynku. Pod tym pojęciem rozumiemy propozycje z najwyższymi stawkami i to właśnie oprocentowanie jest parametrem, który bezpośrednio wpływa na pozycję lokaty w tabeli. Zestawienie zawiera również informacje dodatkowe na temat kwoty maksymalnej czy stosowanych warunków dodatkowych. Jedna marka bankowa może się pojawić w rankingu jeden raz – z najwyżej oprocentowaną lokatą.

Najlepsze lokaty miesięczne

Najwyższe stawki na lokatach miesięcznych – styczeń 2023 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Ograniczenia kwotowe Warunki dodatkowe 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,40% 1000 – 10 000 zł dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy 2. Inbank Lokata standardowa 7,25% 5000 – 50 000 zł brak 3. Bank Millennium Lokata Urodzinowa 7,00% 1000 – 25 000 zł dla posiadaczy konta w banku, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta, zakładana przez aplikację mobilną 4. BFF Banking Group Lokata Facto 6,00% 5000 – 12 000 000 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego 5. neoBank neoLOKATA 5,00% 500 – 1 000 000 zł dla posiadaczy konta osobistego lub portfela depozytowego 6. Citi Handlowy Lokata standardowa (Citigold) 3,50% od 5000 zł dla posiadaczy konta Citigold 7. Credit Agricole Lokata standardowa 3,00% od 1000 zł dla posiadaczy konta osobistego 8. BNP Paribas Bank Polska Lokata GO 2,00% od 1000 zł dla posiadaczy konta osobistego lub oszczędnościowego Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 2,00% 1000 – 400 000 zł wpłata nowych środków Toyota Bank Lokata Standard 2,00% 2000 – 40 000 zł brak 9. Nest Bank Nest Lokata 1,50% 1000 – 2 000 000 zł dla posiadaczy konta osobistego 10. BOŚ Bank EKOlokata 0,01% od 1000 zł brak PlusBank Lokata Nowa Standard 0,01% od 1000 zł brak Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 2 stycznia 2023 r.

Pierwsze miejsce w zestawieniu utrzymał Bank Nowy, który oferuje 8,40 proc. w skali roku na lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Jest to oferta skierowana do nowych klientów, którzy skuszą się dodatkowo na rachunek depozytowy. Na lokatę można wpłacić do 10 000 zł.

Oczko niżej uplasowała się Lokata standardowa od Inbanku. Obecnie można na niej zyskać 7,25 proc. w stosunku rocznym. Bank nie stosuje żadnych wymogów dodatkowych. Na jedną lokatę można wpłacić do 50 000 zł. Zainteresowani mogą założyć więcej niż jeden depozyt. Oszczędności przekazane do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

W pierwszej trójce znalazła się jeszcze Lokata Urodzinowa od Banku Millennium opatrzona stawką w wysokości 7 proc. w skali roku. Depozyt mogą założyć posiadacze konta osobistego, którzy w niedalekiej przeszłości świętowali urodziny (maksymalnie 30 dni wcześniej). Oferta jest dostępna w aplikacji mobilnej. Kwota maksymalna lokaty to 25 000 zł.

O 1 pp. mniej, czyli 6 proc. w skali roku, oferuje BFF Banking Group na miesięcznej Lokacie Facto. Propozycja banku to lokata zakładana przez internet. Jest ona dostępna po założeniu rachunku depozytowego. Na lokatę można wpłacić do 12 mln zł. Oszczędności klientów są chronione przez włoski odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na piątym miejscu rankingu melduje się neoBank, który na neoLOKACIE 1M daje 5 proc. rocznie. Aby skorzystać z oferty banku, należy dysponować kontem osobistym lub portfelem depozytowym w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym (neoBanku). Limit wpłat na jedną lokatę został wyznaczony na 1 mln zł.