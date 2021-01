Zalew niskich stawek na depozytach. Ranking lokat miesięcznych

fot. DaddyB / Shutterstock

W porównaniu do wyników z grudnia maksymalne stawki na lokatach miesięcznych znacząco spadły. To pośredni efekt przejęcia Idea Banku przez Bank Pekao i przesunięcie oferty depozytowej pierwszego z nich do obsługi. Idea Bank był liderem w przypadku wszystkich trzech tabel rankingu.

Pierwszy wtorek miesiąca to dzień, kiedy na łamach Bankier.pl tradycyjnie gościmy ranking lokat miesięcznych. Mimo niskich stawek na rynku wybraliśmy najlepsze oferty, które prezentujemy w trzech tabelach. Zainteresowani zdeponowaniem oszczędności w wysokości 10 000 zł powinni przyjrzeć się dwóm pierwszym tabelom. Każda z nich prezentuje najwyższe stawki dostępne dla tej kwoty, ale różnią je zastosowane ograniczenia. Pierwsze zestawienie to lokaty z dodatkowymi wymogami, z kolei druga tabela to propozycje, z których można skorzystać bezwarunkowo. W ostatnim zestawieniu zgromadzone zostały natomiast produkty dostępne dla kwoty 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka lokat o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy depozyt z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Bank Millennium Lokata Urodzinowa 1,00% 6,87 zł dla posiadaczy konta w banku, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta, zakładana przez aplikację mobilną neoBank energoLOKATA Wysoki Procent 1,00% 6,87 zł dla nowych klientów zakładających konto 2. Toyota Bank Lokata Plus 0,30% 2,06 zł dla posiadaczy konta w banku 3. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,10% 0,68 zł dla klientów, którzy wpłacą nowe środki 4. Credit Agricole Lokata terminowa 0,05% 0,33 zł dla posiadaczy konta w banku Nest Bank Nest Lokata 0,05% 0,33 zł dla posiadaczy konta w banku 5. BNP Paribas Bank Polska Lokata GOonline 0,01% 0,06 zł dla posiadaczy konta w banku Bank Pekao Lokata mobilna 0,01% 0,06 zł dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez aplikację mobilną Citi Handlowy Lokata standardowa 0,01% 0,06 zł dla posiadaczy konta w banku EnveloBank Lokata mobilna 0,01% 0,06 zł dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez aplikację mobilną PlusBank Lokata Nowa Standard 0,01% 0,06 zł dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez aplikację mobilną lub bankowość internetową mBank Lokata Elastyczna 0,01% 0,06 zł dla posiadaczy konta w banku Santander Bank Polska eLokata 0,01% 0,06 zł dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez bankowość internetową Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 04.01.2021 r.

Najwyższa stawka na lokacie miesięcznej z dodatkowymi warunkami na 10 000 zł to na początku nowego roku 1,00 proc. w skali roku. Tyle otrzymają osoby, które zdecydują się na Lokatę Urodzinową od Banku Millennium lub energoLOKATĘ Wysoki Procent od neoBanku. Obie z nich wymagają założenia konta osobistego, przy czym oferta Banku Millennium skierowana jest do osób, które świętowały w niedalekiej przeszłości urodziny. Lokatę Urodzinową można założyć przez aplikację mobilną. Propozycja neoBanku to z kolei oferta zarezerwowana dla nowych klientów.

Na miejscu drugim plasuje się Lokata Plus od Toyota Banku na 0,30 proc. rocznie. Będą mogli z niej skorzystać ci, którzy posiadają lub zdecydują się na założenie konta osobistego w Toyota Banku.

Stawka w wysokości 0,10 proc. rocznie wystarczyła, aby znaleźć się w czołowej trójce tabeli. Z taką ofertą wychodzi Santander Consumer Bank na Lokacie Online Nowe Środki, która jest dostępna pod warunkiem wpłaty nowych środków, co zdradza sama nazwa depozytu.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Toyota Bank Lokata Standard 0,20% 1,37 zł 2. Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,10% 0,68 zł 3. Nest Bank Nest Lokata 0,05% 0,33 zł 4. Bank Millennium Lokata Millennium 0,01% 0,06 zł Bank Pekao Lokata Standardowa 0,01% 0,06 zł BOŚ Bank EKOlokata 0,01% 0,06 zł PlusBank Lokata Nowa Standard 0,01% 0,06 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 04.01.2021 r.

Wybierający lokatę bez dodatkowych warunków mogą zarobić nawet kilkakrotnie mniej niż w przypadku oferty z tak zwanymi gwiazdkami. Najlepsza propozycja da zarobić 0,20 proc. w skali roku a jest nią Lokata Standard od Toyota Banku.

Lokata Direct+ od Santander Banku Polska melduje się na drugiej pozycji tabeli, oferując połowę stawki lidera, tj. 0,10 proc. w skali roku. 0,05 proc. w stosunku rocznym to z kolei propozycja Nest Banku na Nest Lokacie bez konta osobistego.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 100 000 zł

Najlepsze lokaty na 1M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Toyota Bank Lokata Plus 0,30% 20,63 zł dla posiadaczy konta w banku 2. Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,10% 6,87 zł brak 3. Credit Agricole Lokata terminowa 0,05% 3,44 zł dla posiadaczy konta w banku Nest Bank Nest Lokata 0,05% 3,44 zł brak 4. Bank Millennium Lokata Millennium 0,01% 0,68 zł brak BNP Paribas Bank Polska Lokata GOonline 0,01% 0,68 zł dla posiadaczy konta w banku Bank Pekao Lokata Standardowa 0,01% 0,68 zł brak BOŚ Bank EKOlokata 0,01% 0,68 zł brak Citi Handlowy Lokata standardowa 0,01% 0,68 zł dla posiadaczy konta w banku EnveloBank Lokata mobilna 0,01% 0,68 zł dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez aplikację mobilną PlusBank Lokata Nowa Standard 0,01% 0,68 zł brak mBank Lokata Elastyczna 0,01% 0,68 zł dla posiadaczy konta w banku Santander Bank Polska eLokata 0,01% 0,68 zł dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez bankowość internetową Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 04.01.2021 r.

Laur zwycięzcy w konkurencji „najlepsze lokaty miesięczne na 100 000 zł” przypada Lokacie Plus od Toyota Banku ze stawką w wysokości 0,30 proc. w skali roku. Tyle można zarobić, jeśli posiada się w Toyota Banku konto osobiste.

Drugie miejsce zajmuje Lokata Direct+ Od Santander Consumer Banku, która nie wymaga spełniania dodatkowych warunków. Lokujący środki na ten depozyt mogą liczyć na 0,10 proc. rocznie.

Na trzeciej pozycji uplasowały się dwie oferty na 0,05 proc. w skali roku. Mowa o Lokacie dynamicznej od Credit Agricole, którą można założyć przez aplikację mobilną pod warunkiem posiadania konta osobistego. Bezpośrednim konkurentem tej oferty jest Nest Lokata od Nest Banku bez dodatkowych warunków. Oferta z kontem osobistym daje taki sam zysk.

Najlepsze lokaty miesięczne – sytuacja na rynku

Przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao nie pozostało bez wpływu na rankingi lokat. W końcu Idea Bank był w czołówce znacznej części zestawień, a jego oferta nie jest już dostępna dla klientów. Dotyczy to również lokat miesięcznych. Maksymalna stawka sprzed miesiąca tj. 1,20 proc. w skali roku na Lokacie na nowe środki PLUS nie jest obecnie osiągalna. Aktualnie można liczyć na co najwyżej 1,00 proc. na lokacie do 10 000 zł (Bank Millennium) lub 30 000 zł (neoBank).

Obniżka dotknęła również Nest Lokatę od Nest Banku w obu wariantach tj. z kontem osobistym i bez rachunku na 0,05 proc. w skali roku. PKO Bank Polski wycofał natomiast z oferty trzy okresy Lokaty standardowej – na 1 miesiąc, 6 miesięcy i 12 miesięcy.

Efektem wspomnianych zmian jest m.in. zasilenie tabeli na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami i na 100 000 zł wieloma propozycjami na 0,01 proc. w skali roku.