Wracają cięcia na lokatach miesięcznych [Ranking Bankier.pl]

Po wzroście stawki na początku listopada maksymalne oprocentowanie na lokatach miesięcznych znowu dołuje. Najlepsza oferta z dodatkowymi warunkami proponuje zarobek w wysokości 1,20 proc. w skali roku, tj. o 0,60 pp. mniej niż jeszcze miesiąc temu.

Najnowszy ranking obejmuje najkrótszy z analizowanych przez nas okresów – lokaty miesięczne. Najlepsze propozycje na 10 000 zł przedstawiamy w dwóch tabelach. Na pierwszą z nich składają się lokaty z tak zwanymi dodatkowymi warunkami, z kolei drugie zestawienie może zainteresować osoby, które szukają konkurencyjnych ofert nieobjętych takimi ograniczeniami. Ostatnia tabela dotyczy depozytów, na których można ulokować 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka kont oszczędnościowych, do danego zestawienia włączyliśmy produkt z wyższą stawką.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 1,20% 7,97 zł dla posiadaczy konta w banku, którzy wpłacą nowe środki 2. Bank Millennium Lokata Urodzinowa 1,00% 6,64 zł dla posiadaczy konta w banku, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta, zakładana przez aplikację mobilną neoBank energoLOKATA Wysoki Procent 1,00% 6,64 zł dla nowych klientów zakładających konto 3. Toyota Bank Lokata Plus 0,30% 1,99 zł dla posiadaczy konta w banku 4. Nest Bank Nest Lokata 0,15% 0,99 zł dla posiadaczy konta w banku 5. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,10% 0,66 zł dla klientów, którzy wpłacą nowe środki Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 30.11.2020 r.

Spadek stawki na Lokacie na nowe środki PLUS od Idea Banku nie zagroził jej pozycji. Obecnie depozyt ma oprocentowanie w wysokości 1,20 proc. w skali roku i wciąż plasuje się na pierwszym miejscu tabeli najlepszych lokat miesięcznych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami. W przypadku Lokaty na nowe środki PLUS jest to posiadanie konta osobistego w banku.

Drugie miejsce zapewnili sobie Bank Millennium z Lokatą Urodzinową oraz neoBank dzięki energoLOKACIE Wysoki Procent. Obie oferty mają stawkę w wysokości 1,00 proc. rocznie. Lokata Urodzinowa to propozycja dla posiadaczy konta w Banku Millennium, którzy niedługo przed zamiarem otwarcia depozytu mieli urodziny. Propozycja neoBanku jest dostępna dla nowych klientów, którzy zdecydują się na konto.

Zdecydowanie niższa stawka wystarczyła, aby Lokata Plus od Toyota Banku uplasowała się na trzecim miejscu rankingu. 0,30 proc. w skali roku zarobią osoby, które wcześniej zaopatrzą się w konto osobiste w Toyota Banku.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Idea Bank Lokata NR 1 0,30% 1,99 zł 2. Toyota Bank Lokata Standard 0,20% 1,32 zł 3. Nest Bank Nest Lokata 0,10% 0,66 zł Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,10% 0,66 zł 4. Bank Millennium Lokata Millennium 0,01% 0,06 zł Bank Pekao Lokata Standardowa 0,01% 0,06 zł BOŚ Bank EKOlokata 0,01% 0,06 zł PKO Bank Polski Lokata terminowa 0,01% 0,06 zł PlusBank Lokata Nowa Standard 0,01% 0,06 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 30.11.2020 r.

Lokata NR 1 od Idea Banku - podobnie jak oferta z pierwszej tabeli – da zarobić deponentom nieco mniej niż na początku listopada. Obecnie depozyt oferuje stawkę w wysokości 0,30 proc. w skali roku.

Drugie miejsce zajmuje Lokata Standard od Toyota Banku na 0,20 proc. rocznie, a oczko niżej meldują się dwie oferty na 0,10 proc. w stosunku roku – Nest Lokata (Nest Bank) oraz Lokata Direct+ (Santander Consumer Bank).

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 100 000 zł

Najlepsze lokaty na 1M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 1,20% 79,67 zł dla posiadaczy konta w banku, którzy wpłacą nowe środki 2. Toyota Bank Lokata Plus 0,30% 19,91 zł dla posiadaczy konta w banku 3. Nest Bank Nest Lokata 0,15% 9,96 zł dla posiadaczy konta w banku 4. Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,10% 6,64 zł brak 5. Credit Agricole Lokata terminowa 0,05% 3,42 zł dla posiadaczy konta w banku Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 30.11.2020 r.

1,20 proc. w skali roku jest skłonny zapłacić posiadaczom 100 000 zł Idea Bank na Lokacie na nowe środku PLUS. Warunek pozostaje ten sam, czyli posiadanie konta osobistego.

Lokata Plus od Toyota Banku wypłaci po miesiącu osobom, które mają konto w tym banku, równowartość 0,30 proc. rocznie. Połowę z tego zarobią decydujący się na Nest Lokatę, która także jest dostępna pod warunkiem posiadania konta.

Najlepsze lokaty miesięczne – sytuacja na rynku

Miesiąc temu pisaliśmy o poprawie warunków na depozycie Idea Banku – Lokacie na nowe środki PLUS. Tym razem bank obniżył stawkę na lokacie z 1,80 na 1,20 proc. w skali roku. Przypomnijmy – podwyżka w listopadzie wynosiła 0,30 pp. Cięcia nie ominęły również Lokaty NR 1 – drugiego depozytu banku, który znajduje się w rankingu. Lokata da zarobić o 0,10 pp. mniej niż przed miesiącem. Mimo obniżek obie oferty zachowały swoje zwycięskie pozycje we wszystkich tabelach.