Najlepsze lokaty miesięczne. Inflacja nie pomaga, ale klienci mają coraz większy wybór

fot. fotodrobik / / Shutterstock

Ostatnie tygodnie przyniosły wzrost oprocentowania krótkoterminowych lokat bankowych. Choć przy inflacji sięgającej 14 proc. stawki nadal nie są jeszcze satysfakcjonujące, to klienci mają jednak coraz większy wybór. Rekordzista płaci za depozyt miesięczny 6,5 proc.

Tradycyjnie nasz ranking składa się z trzech tabel. W pierwszej omawiamy TOP5 lokat na 10 tys. zł, które wymagają spełniania dodatkowych warunków. W drugiej znajdują się depozyty na tę samą kwotę, ale dostępne dla każdego. Trzecia tabela zawiera lokaty dla osób z grubszym portfelem – na kwotę 100 tys. zł.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 6,50% 43,26 zł tylko dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy 2. PKO Bank Polski Lokata mobilna 5,75% 38,28 zł dla posiadaczy konta w banku 2. BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 33,29 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego w banku 3. Bank Millennium Lokata Urodzinowa 4,00% 26,63 zł dla posiadaczy konta w banku, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta, zakładana przez aplikację mobilną 4. BNP Paribas Bank Polska Lokata GOonline 2,50% 16,64 zł dla posiadaczy konta w banku Citi Handlowy T-Lokata Dla posiadaczy Konta Citigold 5. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 2,00% 13,31 zł dla klientów, którzy wpłacą nowe środki Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » *Lokata z oprocentowaniem zmiennym Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 06.06.2022 r.

Rekordzistą w zestawieniu jest Bank Nowy, który proponuje lokatę na 6,5 proc. Jest to oferta dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. O Banku Nowym szerzej pisaliśmy w tym tekście. Na drugim miejscu znalazł się PKO Bank Polski, który oferuje lokatę mobilną na 5,75 proc. Jest ona dostępna dla klientów posiadających aplikację IKO, zdeponować można do 50 tys. zł. Trzecie miejsce na podium należy do BFF Banking Group, która oferuje 5 proc. Podobnie jak u lidera także i tu trzeba założyć rachunek depozytowy. Warto też przypomnieć, że depozyty zgromadzone w BFF Banking Group podlegają gwarancjom włoskiego funduszu gwarancyjnego.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Inbank Lokata standardowa 1,60% 11,00 zł 2. Santander Consumer Bank Lokata Online 1,00% 6,65 zł 3. Toyota Bank Lokata Standard 0,50% 3,44 zł 4. BOŚ Bank EKOlokata 0,01% 0,06 zł PlusBank Lokata Nowa Standard 0,01% 0,06 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 06.06.2022 r.

Niestety lokaty bez warunków mają znacznie niższe oprocentowanie. Tu liderem jest estoński Inbank, który proponuje 1,6 proc. w skali roku na lokacie miesięcznej. Depozyty złożone w Inbanku podlegają ochronie estońskiego systemu gwarantowania depozytów. Drugie miejsce zajmuje Santander Consumer Bank, który proponuje 1 proc., a trzecie Toyota Bank ze stawką 0,5 proc.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 100 000 zł

Najlepsze lokaty na 1M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. BFF Banking Group Lokata Facto 5,00% 332,87 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego w banku 2. neoBank neoLOKATA 4,00% 266,30 zł dla posiadaczy rachunku depozytowego w banku 3. Citi Handlowy T-Lokata 3,00% 199,73 zł dla posiadaczy konta Citigold 4. BNP Paribas Bank Polska Lokata GOonline 2,50% 166,43 zł dla posiadaczy konta w banku 5. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 2,00% 133,14 zł dla klientów, którzy wpłacą nowe środki Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » *Lokata z oprocentowaniem zmiennym Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 06.06.2022 r.

Osoby dysponujące większą kwotą mogą zarobić do 5 proc. w skali roku, jeśli zdecydują się ulokować pieniądze u lidera zestawienia lokat na 100 tys. zł, czyli włoskiego BFF Banking Group. Drugie miejsce zajmuje spółdzielczy neoBank ze stawką 4 proc. Na cztery procent można zdeponować nawet milion złotych. Trzecie miejsce na podium zajął Citi Handlowy ze swoją lokatą na 3 proc. oferowaną klientom korzystającym z oferty Citigold.