Najlepsze książki o inwestowaniu... i nie tylko

/ thetaXstock

Wiedzy nigdy za wiele. Dotyczy to także finansów. Przedstawiamy zatem subiektywną listę dziesięciu najlepszych książek o inwestowaniu. Pomogą Wam zrozumieć rynek i siebie, czyli podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Chcesz trzymać swój budżet pod kontrolą, świadomie zarządzać pieniędzmi i mądrze inwestować? Świetnie. Jeżeli jednak chcesz odnosić na tym polu sukcesy, niezbędne jest, abyś stale poszerzał swoją finansową wiedzę. Prezentujemy listę dziesięciu książek, które pomogą lepiej zrozumieć świat finansów i inwestowania i sprawią, że spojrzycie na nie z zupełnie innej perspektywy. Znajdujące się na liście pozycje mogą też przy okazji umilić Wam nadchodzące długie, jesienne wieczory. Bez względu na to, czy masz już spore doświadczenie, czy też dopiero zaczynasz - z pewnością znajdziesz na niej coś dla siebie. A jeśli spodziewacie się znaleźć poniżej klasyczne podręczniki inwestowania… możecie się zaskoczyć.

Najbogatszy człowiek w Babilonie, George S. Clason

Pierwsza z polecanych przez nas lektur początkowo opublikowana została jako seria broszur przed niemal stu laty, ale prawdy w niej zawarte pozostają uniwersalne. Dowcipna, napisana lekkim piórem książka, gorąco polecana między innymi przez Annę Smolińską, uczy, jak osiągnąć finansowy sukces, w oparciu o szereg przypowieści osadzonych w realiach starożytnego Babilonu. Przeniesienie akcji o kilka tysięcy lat wstecz sprawia, że przy lekturze na pewno nie będziecie się nudzić.

Zobacz także Promocja Finax – brak opłat za niskie wpłaty i darmowy miesiąc w Legimi

A jakich podstawowych rad udziela George S. Clason?

Wyrób sobie nawyk oszczędzania Inwestuj w to, co rozumiesz. Słuchaj się mądrzejszych od siebie.

Warto jednak przeczytać całość i poznać mechanizmy, na których opiera się oszczędzanie i pomnażanie majątku, a także zaczerpnąć wielu wskazówek i inspiracji. Zawarte w książce wiedza nie straciła na aktualności przez wiele, wiele lat. Wyciągnięte z niej lekcje mogą procentować przez całe życie.

Promocja dla czytelników Bankier.pl Finax przygotował promocję dla czytelników Bankier.pl. Każdy czytelnik, który spełni warunki promocji, otrzyma: Zwolnienie z pobierania prowizji manipulacyjnej za niskie wpłaty (czyli te poniżej kwoty 1000 EUR) na zawsze na wszystkich kontach (można ich otworzyć wiele w ramach jednego rachunku), które otworzy w Finax w okresie promocji. Voucher na darmowy miesiąc abonamentu w portalu Legimi na e-booki oraz audiobooki dostępne w ofercie, do wykorzystania w ciągu jednego roku (voucher zostanie wysłany w pierwszym tygodniu marca 2022 r.) Aby skorzystać z promocji, w okresie od 14 do 28 lutego 2022 r. (okres promocji) należy wykonać następujące kroki: Kliknąć w link Bankier.pl prowadzący do strony internetowej Finax. Przejść w ten sposób na stronę internetową Finax i otworzyć rachunek. Wpłacić na rachunek Finax pierwszy depozyt (wystarczy 150 zł). Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów, czyli osób, które nigdy nie posiadały konta w Finax.

Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Daniel Kahneman

“Pułapki myślenia” izraelsko-amerykańskiego noblisty to absolutny numer jeden wśród książek polecanych przez inwestorów, co może być o tyle zaskakujące, że na pierwszy rzut oka jej treść z inwestowaniem ma niewiele wspólnego.

Kahneman w swojej książce objaśnia, jak działa nasz umysł, i wskazuje popełniane przez nas błędy myślowe, które z kolei nadzwyczaj często mają wpływ na nasze zachowania inwestycyjne. Autor wskazuje, w jaki sposób intuicja i emocje skłaniają nas do dokonywania błędnych osądów i decyzji, i pomaga nam temu przeciwdziałać.

Lektura, na wielu uniwersytetach stanowiąca podręcznik do ekonomii behawioralnej, to wciągający przewodnik po tajemnicach ludzkiego umysłu, który może uchronić niejednego inwestora przed popełnieniem kolejnych błędów inwestycyjnych.

Wspomnienia gracza giełdowego, Edwin Lefèvre

“Wspomnienia gracza giełdowego” to dziejąca się na początku XX w. w Stanach Zjednoczonych powieść, oparta na biografii Jesse’go Livermore’a, gracza giełdowego i spekulanta, który kilkukrotnie zdobywał wielomilionowe fortuny, a następnie przegrywał je z kretesem. Co szczególne dla jego postaci, swoją sławę zdobył zarabiając najwięcej w chwilach, gdy wszyscy inni tracili - dokładniej, w czasie krachów z 1907 r. oraz z 1929 r.

Livermore w wieku 15 lat ucieka z domu - nie chcąc zgodzić się na życie farmera, jakiego oczekuje od niego ojciec - i rozpoczyna swoją przygodę z giełdą, początkowo jako pomocnik w firmie maklerskiej. Śledząc jego losy możemy razem z młodym Jesse’m poznawać realia rynku i tajniki inwestowania na giełdzie.Perypetie głównego bohatera uczą, jak istotnym elementem inwestowania jest nieustanna walka z własnymi emocjami i słabościami, a także wytrwałość, cierpliwość i rozsądne zarządzanie ryzykiem.

Napisana w przystępnej formie, wciągająca książka pozwala jednocześnie przybliżyć sobie podstawowe prawdy o inwestowaniu i zrozumieć, dlaczego w długiej perspektywie spekulowanie wcale nie prowadzi do sukcesu..

Playing with Fire (Financial Independence Retire Early), Scott Rieckens

W książce "Playing with Fire" Scott Rieckens opisuje historię swoją i swojej żony, typowej pary Amerykanów z klasy średniej, jednocześnie odnosząc się do idei ruchu FIRE (Niezależność Finansowa, Wcześniejsza Emerytura, ang. Financial Independence, Retire Early), którego zwolennicy pragną osiągnąć wolność finansową, a także w miarę możliwości przejść na emeryturę na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Scott, zainspirowany podcastem Tima Ferrisa, uświadomił sobie pewnego dnia, że zbyt dużo czasu poświęca na zarabianie pieniędzy, które nie przynoszą mu szczęścia, a konsumpcjonizm nie jest i nigdy nie będzie w stanie zapewnić mu spełnienia. Ta myśl stała się impulsem, który pozwolił jemu i jego żonie wyrwać się z błędnego koła ciągłego wydawania pieniędzy i zarabiania, by móc wydawać jeszcze więcej.

Historia Rieckensa inspiruje do przyjrzenia się lepiej własnej sytuacji finansowej oraz weryfikacji swojego podejścia do pieniędzy. Przyda się nie tylko tym, którzy już teraz marzą o finansowej wolności.

Droga inwestora. Chciwość i strach na rynku finansowym, Grzegorz Zalewski, Tomasz Zaleśkiewicz

Polecana przez Michała Masłowskiego bardzo krótka, ale wartościowa pozycja napisana w ciekawej formie. “Droga inwestora” to właściwie zapis rozmowy pomiędzy dwiema osobami: psychologiem, który zawodowo zajmuje się kwestią podejmowania decyzji inwestycyjnych a aktywnym graczem-spekulantem.

Perspektywa inwestora ma za zadanie uświadomić czytelnikom, na jakie błędy wynikające z naszych emocji i słabości - strachu, paniki, nadziei, nadmiernego optymizmu czy chciwości - podatny jest każdy z nas, bez względu na doświadczenie, choć większość wciąż uważa się za osoby racjonalne, których to nie dotyczy. Wypowiedzi psychologa z kolei mają za zadanie pokazać nam schemat działania procesów podejmowania decyzji przez graczy giełdowych oraz dostarczają cennych informacji o tym, w jaki sposób można się bronić przed zwodniczymi mechanizmami.

Autorzy “Drogi inwestora” wychodzą z założenia, że skoro przed emocjami w inwestowaniu nie można uciec, najlepszym i jedynym wyjściem jest je “oswoić” - zaakceptować, jak najlepiej poznać i zrozumieć. Lektura z pewnością pomoże Wam uświadomić sobie, jakie błędy sami popełniacie i jak możecie to zmienić, aby inwestować lepiej.

Efekt kumulacji, Darren Hardy

Kolejna krótka, bo niespełna 200-stronicowa pozycja, która na pozór wcale nie traktuje o inwestowaniu. Darren Hardy w swojej książce tłumaczy, w jaki sposób na pozór drobne zmiany, powtarzane regularnie, kumulują się, prowadząc do osiągnięcia spektakularnego efektu.

“Siłę drobnych zmian można świetnie pokazać na przykładzie samolotu lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku. Jeśli dziób samolotu odchyli się od kursu o 1 procent - co jest niemal niewidoczne, kiedy samolot znajduje się na płycie lotniska w Kalifornii, to spowoduje to przesunięcie miejsca lądowania o 240km (czyli do Albany w stanie Nowy Jork lub Dover w Delaware). Podobnie ma się sprawa z twoimi nawykami. Jedno nieprzyjemne przyzwyczajenie, które w tym momencie nie wydaje się szkodliwe, może w końcu doprowadzić do olbrzymiej zmiany kursu twojego życia (...)”

Zasada ta świetnie odnosi się do inwestowania - dokładnie tak funkcjonuje przecież procent składany, którego działanie często przyrównywane bywa do kuli śnieżnej, która staczając się z góry, powoli nabiera rozpędu, a jednocześnie zwiększa swoją objętość i coraz szybciej rośnie - ale także do drobnych nawyków finansowych, które, skumulowane, pozwalają nam zaoszczędzić i w konsekwencji inwestować jeszcze więcej środków.

Inspirująca i lekka, dla niektórych może wręcz wydawać się banalna. Naszym zdaniem jednak właśnie w prostocie jej przesłania tkwi jej siła.

The Big Short: Inside the Doomsday Machine, Michael Lewis

Tej książki prawdopodobnie wielu z Was nie trzeba przedstawiać - a to za sprawą jej sławnej ekranizacji o tym samym tytule (na marginesie, film jest obecnie dostępny do obejrzenia w serwisie Netflix). Michael Lewis opisuje, w jaki sposób doszło do kryzysu gospodarczego z 2008 roku, który miał swoje początki na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych.

To świetnie skonstruowana, choć napisana trudnym językiem opowieść o mechanizmach, które doprowadziły do krachu, a także o ludzkich przywarach: chciwości, naiwności, a być może nawet głupocie. Jak wspomina Ignacy Morawski w jednym z odcinków Janosika, historia ta pokazuje, jakie negatywne konsekwencje może rodzić podążanie za tłumem, a także jak trudne okazuje się odłączenie się od niego.

Sekrety amerykańskich milionerów, William D. Danko, Thomas J. Stanley

Jeżeli nie wiesz, jak coś zrobić, przyjrzyj się ludziom, którzy już to zrobili. Idąc za tym przekonaniem autorzy książki, William D. Danko i Thomas J. Stanley, spędzili kilka lat analizując zachowanie amerykańskich milionerów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można osiągnąć niezależność finansową. Przeprowadzili w tym czasie setki wywiadów z milionerami ze Stanów Zjednoczonych oraz zbadali wielu przeciętnych obywateli tego państwa, aby zidentyfikować, co właściwie odróżnia najzamożniejszych od innych ludzi - jakie zachowania czy też nawyki finansowe [SPOILER ALERT: klucz to żelazna konsekwencja].

Sekrety amerykańskich milionerów to jedna z najlepiej sprzedających się książek o finansach i budowaniu majątku i jednocześnie jedna z ulubionych książek finansowych Juraja Hrbatego, prezesa Finax, a w naszym programie polecał ją również Tomasz Jaroszek z bloga Doradca TV. A jeżeli macie ochotę zapoznać się z szerszą recenzją tej książki, znajdziecie ją także na naszym blogu.

Finansowy Ninja, Michał Szafrański

“Finansowy Ninja”, jak mówi sam autor na okładce książki, “to podręcznik, który uzupełnić ma braki w edukacji szkolnej. Wyjaśnia podstawowe, ale nieoczywiste zasady, daje proste podpowiedzi dotyczące mądrego posługiwania się produktami finansowymi i przestrzega przed zagrożeniami dla naszych pieniędzy.” Książka Michała Szafrańskiego to w istocie zbiór porad i przewodnik dla wszystkich, którzy chcą “ogarnąć” swoje finanse.

Przeczytaj także Promocja Finax – brak opłat za niskie wpłaty i darmowy miesiąc w Legimi





Michał często współpracuje z Finaxem i opowiada o naszych usługach, ale jego podręcznik uwzględniliśmy w tym zestawieniu z innej przyczyny. To naprawdę świetny zbiór podstaw, który pozwala przejąć finansową kontrolę nad swoim życiem i z pewnością spodoba się w szczególności tym, którzy jeszcze nie znają jego bloga (część książki to synteza informacji zawartych już na blogu, co powinni mieć na uwadze jego szczególnie wierni czytelnicy).

Błądząc po Wall Street. Sprawdzona strategia skutecznego inwestowania, Burton G. Malkiel

Autor tej pozycji, Burton G. Mankiel, nazywany bywa często papieżem pasywnego inwestowania. W swojej książce w znakomity sposób opisuje realia funkcjonowania rynku w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w kontekście pęknięcia bańki internetowej w 2000 r., jawnie opowiadając się za bliską Finaxowi ideą inwestowania pasywnego.

Pozycja ta, uważana za jedną z najważniejszych książek o inwestowaniu na świecie, dostarcza wielu praktycznych porad inwestycyjnych, które sprawdzą się zarówno w przypadku doświadczonych inwestorów indywidualnych, jak i osób zamierzających dopiero rozpocząć aktywność na rynkach finansowych.

Pozwól swoim pieniądzom zarabiać Wypróbuj tanie inwestowanie pasywne.

Klaudia Sibielak, Finax.