Król jest jeden. W zmiennoprocentowych hipotekach rządzi WIRON, a marże coraz wyżej

Król jest jeden – tak można podsumować ostatnie miesiące na rynku kredytów ze zmienną stopą. Produkt bazujący na wskaźniku WIRON po raz kolejny znalazł się na czele zestawienia hipotek. W tle nadal widać podwyżki marż wprowadzane metodą małych kroczków.

Mało kto dziś pamięta, że gdy stopy procentowe rosły w szybkim tempie, były premier Mateusz Morawiecki zaprezentował zestaw pomysłów mających przynieść ulgę kredytobiorcom. Wśród nich znalazła się zapowiedź zastąpienia wskaźnika WIBOR nową konstrukcją. „To da roczne oszczędności rzędu 1 mld zł, których koszt poniosą banki” – tak zachwalał wówczas ideę, z której zrodził się indeks WIRON.

Niemal dwa lata później na rynku kredytów hipotecznych nowa stawka jest bazą dla ustalania oprocentowania nowych kredytów w nielicznych instytucjach. Korzysta z niej tylko ING Bank Śląski oraz Velo Bank (dla okresu po obowiązywaniu okresowo stałej stopy, a więc w praktyce za kilka lat). „Przesiadka” dla starych umów nieco przesunęła się w czasie.

WIRON jednak zaczął pod koniec zeszłego roku błyszczeć w zestawieniach zmiennoprocentowych hipotek, co widać także w styczniowym rankingu. Stopa składana WIRON 1M jest obecnie o ok. 1,2 pp. niższa niż wskaźnik WIBOR 3M. To efekt odmiennej konstrukcji – odzwierciedlającej przeszłe transakcje, a nie oczekiwania i uwzględniającej szerszy zakres danych.

Dla kogo banki przygotowały symulacje?

W styczniowej edycji rankingu pokazujemy propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 740 tys. zł.

Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 15 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 8 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 7 tys. zł miesięcznie. Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów.

Przyjmujemy, że klienci skłonni są skorzystać z dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu. Prezentowane przez banki symulacje zakładają zatem sprzedaż krzyżową (cross sell).

Najlepsze kredyty ze zmiennym oprocentowaniem i 20-procentową wpłatą własną

Symulacje kredytodawcy przygotowali w oparciu o ujednolicone wskaźniki z 3 stycznia. Przyjmujemy, że wpłata własna kredytobiorców to standardowe 20 procent ceny nieruchomości. Suma kredytu wynosi 592 tys. zł. W tabeli prezentujemy zarówno propozycje dla klientów nowych, jak i dla klientów posiadających dłuższy staż współpracy z bankiem („klient stały”). Definicje klienta wewnętrznego w bankach się różnią, ale przyjęliśmy, że profilowi kredytobiorcy od ponad 12 miesięcy utrzymują regularnie zasilany ROR w instytucji.

Kredyt na 592 000 zł, na 25 lat, LTV 80 proc., oprocentowanie zmienne (dla profilowych kredytobiorców). Symulacja oparta o ujednoliconą wysokość wskaźników z dnia 3 stycznia 2024 r. (WIBOR 3M 5,89%, 6M 5,84%) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. ING Bank Śląski ZAPYTAJ

W BANKU 7,30% (WIRON 1M + marża) 2,38 pp. 4 303 zł 706 531 zł 7,85% 2. Bank BPS ZAPYTAJ

O KREDYT 7,79% (WIBOR 3M + marża) 1,90 pp. 4 487 zł 759 090 zł 8,71% 3. Bank Pekao ZAPYTAJ

W BANKU 7,83% (WIBOR 6M + marża) 1,99 pp. 4 502 zł 770 589 zł 8,53% 4. mBank – klient stały ZAPYTAJ

O KREDYT 7,84% (WIBOR 3M + marża) 1,95 pp. 4 506 zł 775 380 zł 8,51% 5. Alior Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 8,08% (WIBOR 3M + marża) 2,19 pp. 4 588 zł 802 037 zł 8,88% 6. PKO BP - klient stały (4) ZAPYTAJ

W BANKU 8,14% (WIBOR 6M + marża) 2,30 pp. 4 615 zł 802 104 zł 8,85% 7. PKO BP (4) ZAPYTAJ

W BANKU 8,19% (WIBOR 6M + marża) 2,35 pp. 4 635 zł 807 600 zł 8,90% 8. Credit Agricole - klient stały ZAPYTAJ 8,00% (WIBOR 3M + marża) 2,10 pp. 4 565 zł 812 748 zł 8,84% 9. BOŚ ZAPYTAJ

O KREDYT 8,29% (WIBOR 6M + marża) 2,45 pp. 4 683 zł 828 477 zł 8,90% 10. Citi Handlowy ZAPYTAJ

W BANKU 8,55% (WIBOR 3M + marża) 2,69 pp. 4 787 zł 844 691 zł 8,89% 11. Credit Agricole ZAPYTAJ 8,39% (WIBOR 3M + marża) 2,50 pp. 4 723 zł 860 482 zł 9,27% 12. Santander Bank - klient stały ZAPYTAJ

O KREDYT 8,69% (WIBOR 3M + marża) 2,80 pp. 4 842 zł 874 437 zł 9,45% 13. Bank Pocztowy ZAPYTAJ

O KREDYT 8,08% (WIBOR 3M + marża) 2,19 pp. 4 602 zł 889 479 zł 9,57% 14. mBank ZAPYTAJ

O KREDYT 9,19% (WIBOR 3M + marża) 3,30 pp. 5 045 zł 937 099 zł 9,99% 15. Santander Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 9,64% (WIBOR 3M + marża) 3,75 pp. 5 230 zł 990 599 zł 10,49% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Bank stosuje niższą stawkę marży w pierwszych 12 miesiącach. Podano stawki po 12. miesiącu. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 4-11.1.2024 r.

W porównaniu z grudniem w tabeli nie zaszły znaczące zmiany. Na czele zestawienia ponownie znajduje się ING Bank Śląski, a za nim Bank BPS oraz Bank Pekao. W cennikach banków zachodzą jednak drobne zmiany. W dalszym ciągu obserwujemy bardzo stopniowe podnoszenie marż. Stawki rosną o kilka punktów bazowych – na taki ruch zdecydował się w końcówce 2023 r. PKO BP.

Tendencja do podnoszenia cen kredytów hipotecznych ma długoterminowy charakter. W podsumowaniu 2023 r. na rynku wskazywaliśmy, że marże pięły się w górę zarówno w produktach zmiennoprocentowych, jak i tych opartych na okresowo stałym oprocentowaniu.