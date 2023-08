Hipoteki ze zmienną stopą tanieją, ale próżno szukać obniżek w cennikach

Jeszcze w lipcu w kilku bankach oprocentowanie hipotek ze zmienną stopą przekraczało 9 proc. W sierpniowym zestawieniu takich propozycji prawie nie ma. Nie oznacza to jednak, że marże topnieją – kierunek zmian w cennikach jest niestety inny.

Wizja zbliżającej się serii obniżek stóp procentowych może skłaniać do zainteresowania się kredytami hipotecznymi ze zmiennym oprocentowaniem. O ile jeszcze na początku lipca wskaźnik WIBOR 3M znajdował się na poziomie długoterminowego „płaskowyżu” (6,9 proc.), to w sierpniu zameldował się o 0,25 pp. niżej. WIBOR 6M znajduje się o ok. 0,1 pp. poniżej poziomu trzymiesięcznego indeksu. To prawdopodobnie dopiero początek obniżek dyskontujących oczekiwane kroki władz monetarnych.

Na razie oferta kredytów zmiennoprocentowych pozostaje nieco węższa niż ich „stałoprocentowych” odpowiedników. W lipcu do grona kredytodawców dołączył ponownie ING Bank Śląski ze zmodyfikowaną, bo opartą na WIRON propozycją. Pozostałe banki, które zawiesiły wcześniej oferowanie takich produktów (Bank Millennium, BNP Paribas Bank) na razie nie powróciły na rynek. Wysypu „WIRON-owych” ofert na razie nie widać, ale zanim on nastąpi, warto odświeżyć sobie wiedzę o różnicach pomiędzy starymi i nowymi wskaźnikami.

Dla kogo banki przygotowały symulacje?

W sierpniu ponownie sięgnęliśmy po przykład rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie.

Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów. Zakładamy, że klienci skłonni są skorzystać z dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu. Banki przygotowały symulacje zakładające zatem sprzedaż krzyżową (cross sell).

Przypomnijmy, że banki ustalają oprocentowanie kredytu w oparciu o zróżnicowane podejścia, czasem pobierając najświeższe odczyty wskaźnika, a czasem rzadziej aktualizując stawki. Dlatego w okresie większej zmienności ceny pieniądza prezentujemy dwa zestawienia symulacji kredytów hipotecznych:

Bazujące na ujednoliconych stawkach (z 2 sierpnia – WIBOR 3M 6,74 proc. i 6M 6,59 proc.). Oparte na rzeczywistych stawkach stosowanych przez kredytodawców w momencie przygotowywania obliczeń.

Najlepsze kredyty ze zmiennym oprocentowaniem i 20-procentową wpłatą własną

Przy standardowym, 20-procentowym wkładzie własnym kwota kredytu wynosi 480 tys. zł. Przyjmujemy, że klienci decydują się na 25-letni okres spłaty oraz formułę raty równej.

Kredyt na 480 000 zł, na 25 lat, LTV 80 proc., oprocentowanie zmienne (dla profilowych kredytobiorców). Symulacja oparta o ujednoliconą wysokość wskaźników z dnia 2 sierpnia 2023 r. (WIBOR 3M 6,74%, 6M 6,59%) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. PKO BP (4) (5) ZAPYTAJ

W BANKU 8,45% (WIBOR 6M + marża) 1,86% 3 846 zł 686 411 zł 9,28% 2. Bank Pekao ZAPYTAJ

W BANKU 8,58% (WIBOR 6M + marża) 1,99% 3 891 zł 687 301 zł 9,34% 3. Bank BPS ZAPYTAJ

O KREDYT 8,57% (WIBOR 3M + marża) 1,83% 3 887 zł 690 686 zł 9,65% 4. PKO BP (4) ZAPYTAJ

W BANKU 8,50% (WIBOR 6M + marża) 1,91% 3 862 zł 690 935 zł 9,33% 5. BOŚ ZAPYTAJ

O KREDYT 8,38% (WIBOR 6M + marża) 1,79% 3 826 zł 693 421 zł 9,12% 6. ING Bank Śląski ZAPYTAJ

W BANKU 8,59% (WIRON 1M + marża) 2,38% 3 893 zł 694 585 zł 9,25% 7. Santander Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 8,79% (WIBOR 3M + marża) 2,05% 3 958 zł 718 917 zł 9,57% 8. Credit Agricole ZAPYTAJ 9,24% (WIBOR 6M + marża) 2,50% 4 109 zł 782 192 zł 10,20% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Bank stosuje niższą stawkę marży w pierwszych 12 miesiącach. Podano stawki po 12. miesiącu. (5) Oferta dla obecnych klientów banku. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 3-11.8.2023 r.

Na czele sierpniowego zestawienia znalazły się PKO BP, Bank Pekao oraz Bank BPS. Nieco inaczej wygląda czołówka tabeli, gdy pod uwagę wziąć oprocentowanie rzeczywiście stosowane przez banki w momencie dokonywania obliczeń. W obecnym otoczeniu rynkowym w porównaniach takich zyskują instytucje, które stosują nie tylko niższe marże, ale także niższy aktualnie wskaźnik (6M kontra 3M) i częściej aktualizują stawki.

Kredyt na 480 000 zł, na 25 lat, LTV 80 proc., oprocentowanie zmienne (dla profilowych kredytobiorców). Symulacja oparta o wysokość wskaźników stosowaną przez bank w dniu przygotowania obliczeń. Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. BOŚ ZAPYTAJ

O KREDYT 8,37% 1,79% 3 823 zł 683 454 zł 9,11% 2. PKO BP (4) (5) ZAPYTAJ

W BANKU 8,45% 1,86% 3 846 zł 686 411 zł 9,28% 3. Bank BPS ZAPYTAJ

O KREDYT 8,53% 1,83% 3 874 zł 686 798 zł 9,60% 4. PKO BP (4) ZAPYTAJ

W BANKU 8,50% 1,91% 3 862 zł 690 935 zł 9,33% 5. ING Bank Śląski ZAPYTAJ

W BANKU 8,59% 2,38% 3 893 zł 694 585 zł 9,25% 6. Citi Handlowy ZAPYTAJ

W BANKU 8,68% 1,98% 3 923 zł 697 665 zł 9,03% 7. Bank Pekao ZAPYTAJ

W BANKU 8,75% 1,99% 3 946 zł 700 886 zł 9,52% 8. Santander Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 8,76% 2,05% 3 949 zł 715 980 zł 9,53% 9. Alior Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 8,90% 2,19% 3 995 zł 732 277 zł 10,17% 10. Credit Agricole ZAPYTAJ 9,23% 2,50% 4 106 zł 781 195 zł 10,19% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Bank stosuje niższą stawkę marży w pierwszych 12 miesiącach. Podano stawki po 12. miesiącu. (5) Oferta dla obecnych klientów banku. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 3-11.8.2023 r.

W porównaniu z lipcowym zestawieniem dostrzec można wyraźny spadek oprocentowania. Jest on jednak pochodną wyłącznie zmian wskaźników – tylko jedna z instytucji kosmetycznie obniżyła w międzyczasie marżę. W połowie sierpnia stawki lekko podniósł ponownie największy kredytodawca na polskim rynku – PKO Bank Polski. Można się spodziewać, że najbliższe miesiące przyniosą raczej podwyżki w cennikach - świadczą o tym, chociażby wyniki ankiety dotyczącej polityki kredytowej regularnie przygotowywanej przez Narodowy Bank Polski.