Hipoteki ze zmienną stopą w odwrocie, a w dodatku drożeją

fot. Plam Petrov / / Shutterstock

Tylko w czterech bankach kredyt hipoteczny ze zmienną stopą jest tańszy niż analogiczny produkt oparty na okresowo stałym oprocentowaniu, wynika z analizy Bankier.pl. Trwa „zniechęcanie” do zmiennej stawki – 3 banki podniosły w sierpniu marże w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Trudno uwierzyć, że rok temu kredyty hipoteczne z okresowo stałą stawką traktować można było już jako powszechnie dostępną, ale jednak ciekawostkę. Obecnie stanowią one większość nowej (zdecydowanie mizernej) sprzedaży. Przykładowo w PKO BP, największym kredytodawcy na polskim rynku, w II kwartale kredyty hipoteczne ze stałą stopą odpowiadały za 79 proc. nowych umów.

Jeszcze kilka miesięcy temu produkty z „zamrożonym” oprocentowaniem charakteryzowały się wyższą początkową stawką niż zmiennoprocentowe odpowiedniki. W tej chwili nie tylko nie jest to już reguła, ale wręcz rzadkość na rynku. Za przewrót odpowiada nie tylko zmiana przewidywań, co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości (wyceniana w notowaniach instrumentów zabezpieczających), ale także korekta polityki cenowej banków.

Najlepsze kredyty ze zmiennym oprocentowaniem i 20-procentowym wkładem własnym

W sierpniowej edycji rankingu kredytów hipotecznych sprawdziliśmy propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł.

Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie.

Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów. Zakładamy, że klienci skłonni są skorzystać z dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych czy ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi. Prezentowane przez banki symulacje zakładają zatem sprzedaż krzyżową (cross sell).

W poniższym zestawieniu pokazujemy symulacje przygotowane przez banki w oparciu przez rzeczywiście stosowane wskaźniki. Stabilny poziom stawek WIBOR w ostatnich dwóch miesiącach spowodował, że ponownie wartości używane przez banki się zrównały. Wyjątek stanowi mBank, w którym punkt odniesienia położony jest w nieco dalszej przeszłości.

W czołówce zestawienia znalazły się Bank BPS, Santander Bank oraz PKO BP. W tabeli wciąż dominują stawki marży poniżej 2 pp., ale warto odnotować, że w ciągu miesiąca pojawiły się mniej i bardziej symboliczne podwyżki. Wyższe wartości niż lipcu proponuje BNP Paribas Bank, Bank Millennium i ING Bank Śląski. Na obniżkę zdecydował się Credit Agricole, w którym dodatkowo klientom zaserwowano obniżoną marżę (1,1 pp.) przez pierwszy rok spłaty.

W ośmiu bankach oprocentowanie kredytu bazujące na stałej okresowo stawce jest niższe niż obecne oprocentowanie zmienne. Różnice są niebagatelne – w Banku Pekao to ponad 1,5 pp., w Banku Millennium 1,45 pp., a w ING Banku Śląskim 1,32 pp. „Zmiennoprocentowy” kredyt jest w tej chwili niżej oprocentowany niż alternatywa w mBanku, BOŚ, BNP Paribas Banku i Banku Pocztowym.