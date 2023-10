Hipoteki drożeją - marża poniżej 2 pp. staje się białym krukiem

Kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem zaczęły lekko drożeć już przed kilkoma miesiącami. Start obniżek stóp tylko przyspieszył ten proces. W październiku ponownie zmianie uległy stawki w kilku bankach. Lada moment marża poniżej 2 pp. może okazać się rzadkością dostępną dla wybranych.

fot. iamguru / / Shutterstock

Niegdyś niepodzielnie panujące na rynku kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem, dziś znajdują się w przełomowym momencie. Banki podzieliły się na trzy grupy. Pierwsza ma już w ofercie takie produkty bazujące na wskaźniku WIRON (na razie wyłącznie ING Bank Śląski). Druga, szykuje się do przedstawienia takiej propozycji i tymczasowo nie oferuje zmiennoprocentowych hipotek. Trzecia, na razie proponuje klientom kredyty oparte na indeksie WIBOR.

Zmiany w konstrukcji oprocentowania są okazją do wprowadzania nowych cenników, co zaobserwować można było przy okazji debiutu „WIRON-owych” hipotek. Ale korekt dokonują także pozostali kredytodawcy, zwłaszcza że moment jest dogodny – spadające stopy procentowe maskują efekty podwyżek. Trend ten widzimy także w październiku.

Dla kogo banki przygotowały symulacje?

We wrześniu ponownie sięgnęliśmy po przykład rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie.

Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów. Zakładamy, że klienci skłonni są skorzystać z dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu. Banki przygotowały symulacje zakładające zatem sprzedaż krzyżową (cross sell).

Najlepsze kredyty ze zmiennym oprocentowaniem i 20-procentową wpłatą własną

Poniższe wyliczenia kredytodawcy przygotowali w oparciu o ujednolicone wskaźniki z 5 października. Bazują one zatem nie na stawce rzeczywiście stosowanej przez bank w danym momencie (tempo aktualizacji warunków jest zależne od podejścia instytucji), a na odczycie z określonego dnia.

Kredyt na 480 000 zł, na 25 lat, LTV 80 proc., oprocentowanie zmienne (dla profilowych kredytobiorców). Symulacja oparta o ujednoliconą wysokość wskaźników z dnia 5 października 2023 r. (WIBOR 3M 5,72%, 6M 5,60%, WIRON 1M 5,57%) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. Bank BPS ZAPYTAJ

O KREDYT 7,62% (WIBOR 3M + marża) 1,90 pp. 3 584 zł 599 771 zł 8,59% 2. Citi Handlowy (4) ZAPYTAJ

W BANKU 7,68% (WIBOR 3M + marża) 1,98 pp. 3 604 zł 601 683 zł 7,96% 3. Bank Pekao ZAPYTAJ

W BANKU 7,59% (WIBOR 6M + marża) 1,99 pp. 3 575 zł 602 140 zł 8,26% 4. PKO BP – klient stały (5) ZAPYTAJ

W BANKU 7,66% (WIBOR 6M + marża) 2,06 pp. 3 592 zł 609 723 zł 8,39% 5. PKO BP (5) ZAPYTAJ

W BANKU 7,71% (WIBOR 6M + marża) 2,11 pp. 3 607 zł 614 118 zł 8,44% 6. Santander Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 7,77% (WIBOR 3M + marża) 2,05 pp. 3 631 zł 620 585 zł 8,46% 7. ING Bank Śląski ZAPYTAJ

W BANKU 7,95% (WIRON 1M + marża) 2,38 pp. 3 688 zł 632 992 zł 8,56% 8. mBank – klient stały ZAPYTAJ

O KREDYT 7,87% (WIBOR 3M + marża) 2,15 pp. 3 148 zł 634 950 zł 8,57% 9. Alior Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 7,91% (WIBOR 3M + marża) 2,19 pp. 3 676 zł 636 656 zł 9,09% 10. Credit Agricole – klient stały ZAPYTAJ 7,82% (WIBOR 3M + marża) 2,10 pp. 3 647 zł 642 780 zł 8,66% 11. BOŚ ZAPYTAJ

O KREDYT 8,05% (WIBOR 6M + marża) 2,45 pp. 3 720 zł 648 692 zł 8,64% 12. Credit Agricole ZAPYTAJ 8,22% (WIBOR 3M + marża) 2,50 pp. 3 774 zł 681 259 zł 9,09% 13. mBank ZAPYTAJ

O KREDYT 9,22% (WIBOR 3M + marża) 3,50 pp. 3 688 zł 766 079 zł 9,97% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Bank przyjął w symulacji stawkę WIBOR 3M 5,70 proc. (5) Bank stosuje niższą stawkę marży w pierwszych 12 miesiącach. Podano stawki po 12. miesiącu. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 5-11.10.2023 r.

W czołówce zestawienia znalazły się Bank BPS, Citi Handlowy, Bank Pekao oraz PKO BP. Zmiany marż w porównaniu z wrześniem miały miejsce w instytucjach okresowo aktualizujących akcje promocyjne (Bank BPS, ING Bank Śląski, mBank). Różnice są niewielkie, ale kierunek jeden – w górę.

Warto zauważyć, że zdecydowana większość ofert przewiduje stawki marży wyraźnie przekraczające 2 pp. Jak wskazywaliśmy ostatnio na łamach Bankier.pl, średnia wyliczana z symulacji instytucji biorących udział w rankingach wspięła się z 1,88 pp. w połowie 2022 r. do 2,16 pp. we wrześniu 2023 r. Kolejne miesiące najprawdopodobniej nie przyniosą odwrócenia trendu.