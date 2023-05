Zmienna stopa w hipotekach coraz wyżej. Winne marże

Od końca marca stawki WIBOR tkwią niemal stale na tym samym poziomie. Nie oznacza to jednak, że zmianie nie ulegają warunki proponowane przez banki w kredytach hipotecznych opartych na zmiennej stopie. Dominujący kierunek to jak dotąd „w górę”.

Shutterstock

Minęło pół roku odkąd wskaźniki WIBOR ustanowiły rekordy obecnego cyklu. Wprawdzie daleko im było do historycznych maksimów z początku wieku, ale tempo wzrostu stawek nie miało sobie równych. Na wykresach zapanował spokój, a trzymiesięczna stawka pozostaje na poziomie 6,9 proc. i co najwyżej o „ząbek” odbiega chwilowo od tej wartości.

Stabilizacja wskaźników nie oznacza, że w cennikach kredytów hipotecznych zapanował bezruch. Banki korygują marże i w ostatnich miesiącach raczej oznaczało to podwyżki. Również w majowym zestawieniu widzimy kilka zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przypomnijmy też, że lista instytucji mających w ofercie kredyty ze zmiennym oprocentowaniem nieco się skróciła. Pierwszym bankiem, który okresowo zrezygnował z proponowania tego wariantu kredytu mieszkaniowego, był ING Bank Śląski (jeszcze w grudniu 2022 r.). W jego ślady poszedł w kolejnych miesiącach BNP Paribas Bank i Bank Millennium.

Dla kogo banki przygotowały obliczenia?

Zestawienie stworzono dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie.

Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów. Zakładamy, że klienci skłonni są skorzystać z dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu. Banki przygotowały symulacje zakładające zatem sprzedaż krzyżową (cross sell).

Na czele zestawienia znalazły się Citi Handlowy, Bank BPS oraz PKO BP. Podobnie jak w kwietniu na liście nie znajdziemy już żadnej instytucji proponującej stawkę poniżej 1,7 pp. Podwyżki stawek miały miejsce w Alior Banku oraz mBanku.