Taniej w zmiennoprocentowych hipotekach, WIRON daleko przed peletonem

Zdolność kredytowa lekko w górę, ale różnice w bankach to nawet 400 tys. zł W czterech instytucjach kredytobiorcy mający do dyspozycji co miesiąc 15 tys. zł mogą liczyć na ponad 1 mln zł kredytu hipotecznego. Maksymalne wykorzystanie zdolności może jednak oznaczać przeznaczenie ponad połowy dochodu na spłatę raty.