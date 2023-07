Zmiennoprocentowe hipoteki wychodzą z cienia. Stawki ruszyły w dół

Po raz pierwszy od miesięcy wskaźniki WIBOR opuściły „płaskowyż” i kierują się w dół. Na rynku kredytów hipotecznych bazujących na zmiennym oprocentowaniu pojawił się także pierwszy produkt oparty na WIRON. Sprawdzamy, co zmienia się w bankowych cennikach nieco zapomnianych „zmiennoprocentowych” hipotek.

fot. DestroLove / / Shutterstock

Wizja pierwszych obniżek stóp procentowych staje się coraz bardziej realna, chociaż temat budzi gorące spory, również w samej Radzie Polityki Pieniężnej. Niezależnie od dyskusji o słuszności reakcji władz monetarnych efekty zmiany oczekiwań widać już na rynku. Wskaźniki WIBOR znalazły się w ciągu kilku ostatnich tygodni o kilkanaście punktów bazowych niżej, opuszczając strefę, w której znajdowały się od początku roku.

Wizja początku procesu obniżania stóp procentowych może zachęcić potencjalnych kredytobiorców do wyboru hipotek ze zmiennym oprocentowaniem. Lada moment szersza może być także oferta. Pierwszym bankiem powracającym na scenę po kilkumiesięcznej przerwie jest ING Bank Śląski, który ponownie wprowadził do sprzedaży kredyty, tym razem bazujące na jednomiesięcznym składanym WIRON-ie. W lipcowym zestawieniu hipotek pojawia się zatem nowość o zupełnie innej konstrukcji. Warto przy tej okazji przypomnieć, na czym polega różnica pomiędzy nowymi wskaźnikami i starymi indeksami wykorzystywanymi na rynku hipotek.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Dla kogo banki przygotowały symulacje?

Zestawienie stworzono dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie.

Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów. Zakładamy, że klienci skłonni są skorzystać z dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu. Banki przygotowały symulacje zakładające zatem sprzedaż krzyżową (cross sell).

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Kredyt na 480 000 zł, na 25 lat, LTV 80 proc., oprocentowanie zmienne (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. ING Bank Śląski 8,33%

(WIRON 1M + marża) ZAPYTAJ

W BANKU 2,39% 3 812 zł 670 182 zł 8,97% 2. Bank BPS 8,73%

(WIBOR 3M + marża) ZAPYTAJ

O KREDYT 1,83% 3 939 zł 706 289 zł 9,83% 3. BOŚ 8,71%

(WIBOR 6M + marża) ZAPYTAJ

O KREDYT 1,79% 3 933 zł 716 085 zł 9,46% 4. PKO BP - klient stały (4) 8,75%

(WIBOR 6M + marża) ZAPYTAJ

W BANKU 1,86% 3 944 zł 722 624 zł 9,63% 5. PKO BP (4) 8,80%

(WIBOR 6M + marża) ZAPYTAJ

W BANKU 1,91% 3 959 zł 723 037 zł 9,68% 6. Bank Pekao 8,94%

(WIBOR 6M + marża) ZAPYTAJ

W BANKU 1,99% 4 008 zł 732 290 zł 9,73% 7. Santander Bank 8,95%

(WIBOR 3M + marża) ZAPYTAJ

O KREDYT 2,05% 4 011 zł 734 662 zł 9,74% 8. mBank – klient stały 9,04%

(WIBOR 3M + marża) ZAPYTAJ

O KREDYT 2,14% 4 041 zł 744 954 zł 9,84% 9. Alior Bank 9,09%

(WIBOR 3M + marża) ZAPYTAJ

O KREDYT 2,19% 4 057 zł 751 009 zł 10,38% 10. Credit Agricole - klient stały 9,00%

(WIBOR 3M + marża) ZAPYTAJ 2,10% 4 028 zł 757 779 zł 9,94% 11. Credit Agricole 9,40%

(WIBOR 3M + marża) ZAPYTAJ 2,50% 4 160 zł 797 303 zł 10,37% 12. Bank Pocztowy 9,08%

(WIBOR 3M + marża) ZAPYTAJ

O KREDYT 2,19% 4 055 zł 820 106 zł 10,80% 13. mBank 9,89%

(WIBOR 3M + marża) ZAPYTAJ

O KREDYT 2,99% 4 324 zł 829 991 zł 10,78% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Bank stosuje niższą stawkę marży w pierwszych 12 miesiącach. Podano stawki po 12. miesiącu. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 7-12.7.2023 r.

W czołówce zestawienia znalazł się „debiutant” – ING Bank Śląski, a także Bank BPS, Bank Ochrony Środowiska i PKO Bank Polski. W stawkach marż nie zaszły znaczące zmiany. Jedynym bankiem, który zmodyfikował cennik w porównaniu z propozycjami z czerwca jest Alior Bank (podwyżka o 0,19 pp.).