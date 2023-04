Kolejny miesiąc wzrostu marż w hipotekach. Sprawdzamy, na co można liczyć

Ekspert podliczył, ile właściciel mieszkania na kredyt zyskał od najemcy Jeśli ktoś zdecydował się na zakup mieszkania w III kwartale 2006 roku, wziął na nie kredyt i je tuż po zakupie wynajął, to do dziś zarobił około 651 tys. zł. To średnio 40 tys. zł rocznie – oszacował główny analityk HRE Investment Trust Bartosz Turek.