Podwyżki marż nadal w przewadze – zmienne oprocentowanie hipotek pnie się w górę

W czerwcowym rankingu kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem zmiennym widać efekty korekt w bankowych cennikach. Dwie instytucje proponują obecnie wyższe stawki marż niż miesiąc wcześniej, a tylko jeden bank serwuje niższe oprocentowanie.

fot. LStockStudio / / Shutterstock

„Banki korygują marże i w ostatnich miesiącach raczej oznaczało to podwyżki” – tak podsumowaliśmy majowe zestawienie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. Trend nie uległ zmianie i w czerwcowym rankingu ponownie widać efekty cennikowych ruchów z ostatnich tygodni. Przewagę mają znów wzrosty marż.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wskaźniki WIBOR nie ulegały znaczącym wahaniom. Zmiany był zaledwie symboliczne i trzymiesięczny WIBOR pozostaje na poziomie 6,9 proc., sporo poniżej maksimum (7,61 proc.) odnotowanego jesienią 2022 r. Oferta kredytów ze zmiennym oprocentowaniem jest wciąż nieco węższa niż produktów z okresowo stałą stopą. Lada moment na rynek powrócić ma ING Bank Śląski (z kredytem bazującym na stawce WIRON), a „poza boiskiem” pozostają Bank Millennium, BNP Paribas Bank oraz Velo Bank.

Dla kogo banki przygotowały obliczenia?

Zestawienie stworzono dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie.

Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów. Zakładamy, że klienci skłonni są skorzystać z dodatkowych produktów w zamian za lepsze warunki kredytu. Banki przygotowały symulacje zakładające zatem sprzedaż krzyżową (cross sell).

Na czele zestawienia zaszły drobne zmiany w porównaniu z majem. Pierwsze pozycje okupują Citi Handlowy oraz Bank BPS. Na trzecim miejscu znalazł się natomiast Bank Ochrony Środowiska, który jako jedyny zaproponował niższą marżę niż miesiąc wcześniej. Podwyżki w cennikach wprowadziły w międzyczasie PKO BP oraz mBank.