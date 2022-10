Najlepsze konta premium z lokatą – październik 2022 r.

fot. OPOLJA / / Shutterstock

Wybierając konto osobiste, często trzeba godzić się na kompromisy i zdecydować, na czym bardziej nam zależy. W przypadku rachunków typu premium klienci mogą liczyć na pełen pakiet darmowych usług w zamian za opłatę za prowadzenie, której można uniknąć. Który bank najlepiej spełni oczekiwania wymagających klientów poszukujących wysokiej stawki na lokacie?

Czołówkę kont premium na rynku wyłoniliśmy na podstawie wybranych parametrów. Pod uwagę wzięliśmy:

opłatę za prowadzenie konta – 1 punkt, jeśli konto jest darmowe lub bank daje możliwość jej zniesienia po spełnieniu wskazanych warunków,

– 1 punkt, jeśli konto jest darmowe lub bank daje możliwość jej zniesienia po spełnieniu wskazanych warunków, opłatę za obsługę karty debetowej – punktacja analogiczna do tej stosowanej przy opłacie za prowadzenie,

– punktacja analogiczna do tej stosowanej przy opłacie za prowadzenie, opłatę za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie kartą – 1 punkt, jeśli bank nie pobiera opłat za taką operację,

– 1 punkt, jeśli bank nie pobiera opłat za taką operację, opłatę za wypłaty oraz wpłaty na konto własne w placówce banku – 1 punkt, jeśli są one bezpłatne,

– 1 punkt, jeśli są one bezpłatne, prowizję za przewalutowanie transakcji w walucie obcej – 1 punkt, jeśli wynosi 0%,

– 1 punkt, jeśli wynosi 0%, kurs walut stosowany przy przeliczeniu transakcji – 1 punkt, jeśli bank nie stosuje spreadu (obowiązuje kurs organizacji płatniczej),

– 1 punkt, jeśli bank nie stosuje spreadu (obowiązuje kurs organizacji płatniczej), dostępność osobistego doradcy – 1 punkt,

– 1 punkt, stawkę na najlepszej lokacie terminowej w banku – podawana informacyjnie i rozstrzygająca przypisanie pozycji w sytuacji zdobycia takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedną instytucję.

Zobacz także Sprawdź elastyczne oszczędzanie nawet na 7% przez 6 miesięcy

Do analizy nie włączyliśmy rachunków należących do segmentu private banking. Zestawienie obejmuje natomiast rachunki z oferty dla klientów indywidualnych, o ile bank promuje je pod nazwą premium/VIP i nie ma jednocześnie wydzielonego segmentu dla klienta zamożnego (bankowość osobista).

Najlepsze konta premium z lokatą

Najlepsze konta premium z lokatą – październik 2022 r. Lp. Bank Konto Suma punktów + oproc. na lokacie [p.a.] Opłaty podstawowe: A) Czy konto może być darmowe? B) Czy karta debetowa może być darmowa? C) Darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie D) Darmowe wpłaty/wypłaty w oddziale banku Transakcje w walutach obcych E) Brak przewalutowania F) Kurs bez spreadu Usługi premium: G) Osobisty doradca A B C D E F G 1. Bank Pekao Konto Świat Premium 7 pkt + 7% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2. mBank mKonto Intensive 6,5 pkt + 7,5% TAK TAK/NIE* TAK TAK TAK TAK TAK 3. Citi Handlowy Citigold 6 pkt + 7,5% TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK PKO Bank Polski Konto AURUM 6 pkt + 7,5% TAK TAK TAK TAK TAK** NIE TAK 4. BNP Paribas Bank Polska Moje Konto Premium 6 pkt + 6,1% TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK 5. Credit Agricole Konto dla Ciebie VIP 5 pkt + 8% TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE 6. Santander Bank Polska Konto Select 5 pkt + 6,25% TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK 7. Bank BPS VIPKonto 5 pkt + 6% TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE 8. ING Bank Śląski Konto Active 4 pkt + 7% TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE BOŚ Bank EKOkonto VIP 4 pkt + 7% TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE 9. Bank Millennium Konto Prestige World 4 pkt + 6,5% TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE *Opłata za kartę wynosi 10 zł miesięcznie. Możliwe otrzymanie zwolnienia na 24 miesiące dla uczestników promocji "Dla chcących więcej - XI edycja" **Dotyczy karty Mastercard Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji, tabel oprocentowania oraz informacji na stronach internetowych banków, stan na 13 października 2022 r.

Zwycięzcą rankingu kont premium z lokatą został Bank Pekao i Konto Świat Premium. Propozycja Banku Pekao jako jedyna zdobyła maksymalną liczbę punktów. Posiadacze rachunku mogą uniknąć opłaty za jego prowadzenie, jeśli łączna kwota ich aktywów wynosi 200 tys. zł. Co więcej, bank prowadzi aktualnie promocję dla nowych klientów, którzy mogą liczyć na konto za 0 zł przez pierwsze 3 miesiące i zastosowanie prostszych warunków zwalniających nawet przez 36 miesięcy. Pozostałe, stałe elementy oferty, to m.in. brak opłaty za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, darmowe wpłaty i wypłaty w placówce banku i brak opłaty za obsługę karty debetowej. Pozostając przy karcie, warto dodać, że bank nie pobiera prowizji za przewalutowanie transakcji w walutach obcych i nie stosuje spreadu przy ich przeliczaniu na PLN. W wybranych placówkach klienci mogą skorzystać z porady indywidualnego doradcy. Bank Pekao wyróżnia się także ofertą lokat terminowych. 7 proc. w skali roku jest dostępne na promocyjnej Lokacie z Żubrem na 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł, maksymalna – 50 tys. zł.

Niewiele gorszy wynik od zwycięzcy uzyskało mKonto Intensive od mBanku. Podobnie jak lider tabeli, mBank może się pochwalić punktami za możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty za prowadzenie, brak opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie, darmowe operacje gotówkowe (wpłaty i wypłaty) w oddziale banku czy korzystne usługi dla m.in. podróżników – brak przewalutowania transakcji w walutach obcych i stosowanie kursu organizacji płatniczej Visa bez spreadu. Element oferty banku to także osobisty doradca i preferencyjne stawki na lokatach na nowe środki. Najwyżej oprocentowana jest obecnie Lokata promocyjna na 12 miesięcy na nowe środki, na którą można przekazać do 500 tys. zł. Stawka na tej lokacie to 7,50 proc. w skali roku. mBank prowadzi obecnie promocję, która pozwoli na uniknięcie opłaty za prowadzenie konta przez 6 miesięcy oraz opłaty za obsługę karty debetowej Visa Świat Intensive przez 24 miesięcy. Standardowa stawka za kartę to 10 zł miesięcznie.

Dzięki wyższej stawce na lokacie terminowej w pierwszej trójce znalazły się jeszcze konto Citigold od Citi Handlowego oraz Konto AURUM z oferty PKO Banku Polskiego, które zapisały na swój rachunek 6 punktów. Obie propozycje zgubiły punkt przy pozycji dotyczącej stosowanego kursu walut. Pozostałe parametry zapisano na plus: opłata za prowadzenie, obsługę karty, wypłaty i wpłaty na konto (w bankomatach i oddziale), brak prowizji za przewalutowanie i dostępność osobistego doradcy. Oba banki proponują klientom 7,50 proc. w skali roku. W przypadku Citi Handlowego jest to oferta zarezerwowana dla nowych klientów zakładających konto Citigold i spełniających warunek dotyczący wysokości salda. Mowa o lokacie na 6 miesięcy z maksymalną wysokością wpłaty do 400 tys. zł. W ofercie banku jest jeszcze Lokata Dodatkowa z tą samą stawką do 2 mln zł. PKO Bank Polski opatrzył taką stawką Lokatę na nowe środki na 3 miesiące. Depozyt nie ma górnego limitu wpłat.

Monika Dekrewicz