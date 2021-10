Najlepsze konta premium – październik 2021 r.

fot. Portrait Image Asia / / Shutterstock

Wraz z zasobnością portfela rosną często wymagania klientów. Dotyczy to także usług bankowych zarezerwowanych dla klienta zamożnego, w tym podstawowego produktu, jakim jest konto premium. Prześwietliliśmy oferty banków i wybraliśmy czołówkę z najbardziej bogatą ofertą dla tej grupy użytkowników.

Szeroki pakiet usług i komfort korzystania z nich – to najważniejsze czynniki wpływające na wybór konta premium. Czołówkę zestawienia wybraliśmy na podstawie przyznanych punktów za poszczególne parametry. Czynniki wpływające na ocenę podzieliliśmy na trzy grupy:

opłaty podstawowe,

oferta dla podróżników,

dodatkowe usługi.

Konta premium – jak dokonaliśmy analizy?

Pierwsza grupa, jak sama nazwa sugeruje, mieści w sobie parametry cenowe. Dany rachunek może sobie zapisać na konto trzy punkty, jeśli może być darmowy (czyli ma warunek zwalniający z opłaty), za jego kartę można uniknąć opłaty miesięcznej oraz ma bezwzględnie darmowe wszystkie bankomaty na świecie. Bank nie musi spełniać wszystkich wymogów, punkty są przyznawane osobno za każdy z nich.

W przypadku oferty dla podróżników punkty przyznawane są na takiej samej zasadzie – po jednym za brak przewalutowania za transakcje dokonane w walucie innej niż PLN, korzystny kurs walut bez spreadu oraz dodatkowe usługi lub korzyści przygotowane z myślą o lubiących podróżować (np. ubezpieczenie podróżne czy concierge w cenie).

Wśród czynników poddanych analizie znajduje się również dostępność indywidualnego doradcy premium oraz wszystkich z najbardziej popularnych płatności mobilnych (Apple Pay, Google Pay, Blik, Fitbit Pay oraz Garmin Pay). W tej grupie parametrów do zdobycia są dwa punkty.

Zestawienie nie obejmuje rachunków z segmentu private banking. Wśród analizowanych rachunków znalazły się także oferty dla klientów indywidualnych, o ile dany bank promuje je jako konto VIP lub premium i jednocześnie nie posiada wydzielonego segmentu skierowanego do klienta zamożnego. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów lepsza pozycja zostanie przypisana temu bankowi, który za pakiet dostarczanych usług każe płacić sobie mniej. W tej sytuacji pod uwagę wzięta zostanie opłata miesięczna za konto i kartę pobierana w przypadku braku spełnienia warunków zwalniających.

Najlepsze konta z pakietem VIP

Najlepsze konta premium – październik 2021 r. Lp. Bank Konto Punkty Opłaty podstawowe: A) Czy konto może być darmowe? B) Czy karta może być darmowa? C) Darmowe wszystkie bankomaty Oferta dla podróżników: D) Brak przewalutowania za transakcje w walucie obcej E) Kurs walut bez spreadu F) Dodatkowe korzyści dedykowane podróżnikom Dodatkowe usługi: G) Osobisty doradca premium H) Wszystkie analizowane płatności mobilne A B C D E F G H 1. BNP Paribas Bank Polska Moje Konto Premium SPRAWDŹ

OFERTĘ 8 TAK 0-40 zł TAK 0 zł TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2. Bank Pekao Konto Świat Premium 7 TAK 0-50 zł TAK 0 zł TAK TAK TAK NIE TAK* TAK 3. Getin Noble Bank Konto Osobiste Noble 6 TAK 0-50 zł TAK 0 zł TAK TAK NIE TAK TAK NIE 4. mBank mKonto Intensive 6 TAK 0-49,50 zł NIE 10 zł TAK TAK TAK NIE TAK TAK 5. Citi Handlowy Citigold 6 TAK 0-220 zł TAK 0 zł TAK TAK NIE TAK TAK NIE 6. Bank BPS VIPKonto 5 TAK 0-17 zł TAK 0 zł TAK TAK NIE NIE NIE TAK 7. Santander Bank Polska Konto Select 5 TAK 0-30 zł TAK 0 zł TAK NIE NIE NIE TAK TAK 8. Credit Agricole Konto dla Ciebie VIP 5 TAK 0-40 zł TAK 0 zł TAK TAK NIE NIE NIE TAK PKO Bank Polska Konto AURUM 5 TAK 0-40 zł TAK 0 zł TAK TAK** NIE NIE TAK NIE 9. Bank Millennium Konto Prestige World 4 TAK 0-29 zł TAK 0 zł TAK NIE NIE TAK*** NIE NIE 10. ING Bank Śląski Konto z Lwem Active 3 TAK 0-45 zł TAK 0 zł TAK NIE NIE NIE NIE NIE 11. BOŚ Bank EKOkonto VIP 3 TAK 0-50 zł TAK 0 zł TAK NIE NIE NIE NIE NIE *w wybranych placówkach, **dotyczy kart Mastercard, ***ubezpieczenie Dokumenty w Podróży i Concierge wraz z Pakietem Bardzo Pomocnym bezpłatne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji banków oraz stron internetowych banków, stan na 14 października 2021 r.

Pierwsze miejsce w tabeli zajmuje BNP Paribas Bank Polska, którego Moje Konto Premium jako jedyne może się pochwalić kompletem punktów. Rachunek jest objęty opłatą za prowadzenie w wysokości 40 zł, której można uniknąć, jeśli zapewni się określoną wysokość wpływów lub salda oszczędności. Do dyspozycji klienta pozostaje bezpłatna Moja Karta Premium, która uprawnia do dokonywania płatności w walutach obcych bez prowizji. Transakcje są rozliczane po kursie organizacji płatniczej dla prawie 160 walut bez konieczności podpięcia debetówki do kont walutowych. Dodatkowym atutem karty płatniczej w tym wariancie jest możliwość dokonywania wypłat z bankomatów na całym świecie bez opłat. Posiadacz Mojej Karty Premium może również korzystać z bezpłatnego ubezpieczenia „Rezygnacja z podróży”, które daje możliwość uzyskania zwrotu kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu do 40 tys. zł na osobę w ramach jednej podróży. Korzystający z konta premium BNP Paribas Banku Polska mogą także liczyć na opiekę indywidualnego doradcy oraz korzystać ze wszystkich najpopularniejszych płatności mobilnych takich jak Apple Pay, Google Pay, Blik, Fitbit Pay oraz Garmin Pay.

Niewiele gorszy wynik zanotował Bank Pekao, który ustępuje liderowi tylko na polu oferty dla podróżujących. Za prowadzenie Konta Świat Premium bank pobiera opłatę w wysokości 50 zł miesięcznie, która nie zostanie naliczona, jeśli na rachunkach, produktach inwestycyjnych oraz rachunku maklerskim klienta zostanie osiągnięta odpowiednia wysokość aktywów. Do rachunku dołączana jest karta MasterCard Debit Gold FX, której korzystanie pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów przewalutowania – bank nie nalicza prowizji, a sama transakcja jest rozliczana po kursie organizacji płatniczej Mastercard, który obejmuje ponad 150 walut. Użytkowanie karty nic nie kosztuje, podobnie jak dokonywanie wypłat z bankomatów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W wybranych lokalizacjach klient może liczyć na pomoc osobistego doradcy premium. Bank Pekao to jedna z instytucji, które przygotowały rozwiązania pozwalające na korzystanie ze wszystkich analizowanych form płatności mobilnych.

Getin Noble Bank ulokował się na trzecim miejscu w rankingu, uzyskując 6 punktów. Wyższe miejsce od konkurencji notującej taki sam wynik zawdzięcza lepszym warunkom cenowym korzystania z rachunku. Opłata za prowadzenie to 50 zł, której towarzyszy warunek zwalniający. Bank nie pobiera opłat za wypłaty z bankomatów krajowych oraz zagranicznych. Pozostając przy transakcjach poza granicami Polski, warto podkreślić, że w przypadku Konta Osobistego Noble nie jest naliczana prowizja za przewalutowanie. Podróżnicy mogą docenić również możliwość korzystania z programu przywilejów Noble Prime. Program obejmuje m.in. dostęp do salonów VIP na lotniskach czy możliwość skorzystania z przywilejów w restauracjach i hotelach. Bank otrzymał również punkt za opiekę osobistego doradcy klienta. W przeciwieństwie do wyżej notowanych instytucji Getin Noble Bank nie umożliwił klientom płacenia za pośrednictwem Fitbit Pay.

