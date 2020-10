Najlepsze konta premium – październik 2020 r.

fot. astarot / Shutterstock

Klienci sięgający po konto premium poszukują rozwiązań kompleksowych, dzięki którym nie będą musieli iść na kompromis. Sprawdziliśmy aktualne oferty na rynku i wyłoniliśmy rachunki, które najlepiej sprostają wymaganiom klienta zamożnego.

Od opłat dotyczących prowadzenia konta i obsługi karty po usługi dodatkowe takie jak płatności mobilne, możliwość sięgnięcia po poradę eksperta czy rozwiązania przyjazne podróżnikom. Tak w skrócie można opisać szereg parametrów, które pomogą wybrać nam najlepsze konto premium dostępne obecnie na rynku. Za spełnienie każdego z warunków dany rachunek otrzymuje jeden punkt. W sumie do zdobycia jest ich 11.

Konta premium – jak powstał ranking?

W wyłonieniu najlepszego rachunku premium pomoże nam analiza kilkunastu parametrów podzielonych na cztery obszary tematyczne. Należą do nich:

opłaty podstawowe – punkty są przydzielane za możliwość otrzymania zwolnienia z opłaty za obsługę konta oraz korzystanie z karty oraz darmowe bankomaty krajowe w ofercie – maksymalnie 3 punkty,

usługi premium, czyli dostępność osobistego doradcy lub eksperta – 1 punkt,

płatności mobilne – punkty przysługują za dostępność Apple Pay, Google Pay oraz BLIK – do zdobycia maksymalnie 3 punkty,

usługi dla podróżników – punkty można zdobyć za bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów zagranicznych, usługę wielowalutowości karty debetowej, brak prowizji za przewalutowanie transakcji realizowanych w innej walucie oraz stosowanie przy transakcjach zagranicznych kursu podawanego przez organizację kartową bez dodatkowej marży dla banku (bez spreadu) – maksymalnie 4 punkty. W przypadku parametru dotyczącego prowizji punkty przysługują również, jeśli bank jej nie pobiera od posiadaczy kart jednej z organizacji płatniczych (np. tylko w przypadku kart Mastercard lub Visa).

Do analizy nie włączyliśmy rachunków należących do segmentu private banking. Zestawienie obejmuje natomiast rachunki z oferty dla klientów indywidualnych, o ile bank promuje je pod nazwą premium/VIP i nie ma jednocześnie wydzielonego segmentu dla klienta zamożnego (bankowość osobista).

Najlepsze konta dla wymagających

Najlepsze konta premium – październik 2020 r. Lp. Bank Konto Punkty Opłaty podstawowe: A) czy konto może być darmowe? B) czy karta debetowa może być darmowa? C) darmowe wypłaty z bankomatów krajowych Usługi premium: A) osobisty doradca Płatności mobilne: A) BLIK, B) Apple Pay, C) Google Pay Usługi dla podróżników: A) darmowe wypłaty z bankomatów zagranicznych, B) karta z funkcją wielowalutową, C) brak prowizji za przewalutowanie, D) kurs walut bez spreadu A B C A A B C A B C D 1. BNP Paribas Bank Polska Moje Konto Premium 11 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2. Bank Pekao Konto Świat Premium 10 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK Getin Noble Bank Konto Osobiste Noble 10 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE mBank mKonto Intensive 10 TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 3. Citi Handlowy Citigold 9 TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE Credit Agricole Konto dla Ciebie VIP 9 TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE PKO Bank Polski Konto AURUM 9 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE Santander Bank Polska Konto Select 9 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE 4. Bank BPS VIPKonto 8 TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE ING Bank Śląski Konto z Lwem Premium 8 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE NIE 5. Bank Millennium Konto Prestige World 6 TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK NIE NIE NIE 6. BOŚ Bank EKOkonto VIP 4 TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji banków oraz stron internetowych banków, stan na 06.10.2020 r.

Pierwsze miejsce w rankingu najlepszych kont premium w październiku zajmuje Bank BNP Paribas z ofertą Moje Konto Premium. To jedyny rachunek, który zdobył maksymalną liczbę punktów. Posiadacze Mojego Konta Premium mają do dyspozycji darmową kartę debetową, która może przypaść do gustu szczególnie podróżnikom i osobom kupującym w sieci w zagranicznych sklepach internetowych. Bank nie tylko rozlicza transakcje po kursie organizacji płatniczej (Mastercard) bez marży, ale również nie obciąży klienta prowizją za przewalutowanie transakcji. Co więcej, posiadacze Mojej Karty Premium mogą wypłacać środki z bankomatów na całym świecie bez dodatkowych opłat.

Użytkownicy rachunku mogą korzystać z najpopularniejszych płatności mobilnych oraz liczyć na pomoc osobistego doradcy. Rachunek jest objęty opłatą warunkową w wysokości 40 zł, jednak można jej uniknąć na dwa sposoby. Jednym z nich jest zapewnienie wpływów w wysokości min. 10 000 zł w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty, natomiast druga metoda to utrzymanie salda oszczędności na poziomie min. 100 000 zł w tym samym okresie.

Oczko niżej uplasowały się trzy rachunki, którym zabrakło jednego punktu do lidera rankingu. Mowa o Koncie Świat Premium (Bank Pekao), Koncie Osobistym Noble (Getin Noble Bank) oraz mKoncie Intensive (mBank). Każdy z wymienionych ROR-ów odstaje od zwycięzcy w innym obszarze.

Konto Świat Premium od Banku Pekao zebrało komplet punktów za opłaty podstawowe, usługi premium oraz usługi przyjazne podróżnikom. Minusem oferty jest natomiast brak możliwości korzystania z Google Pay przez klientów banku. Karta Mastercard dołączona do tego rachunku pozwoli na darmowe podejmowanie gotówki ze wszystkich maszyn na świecie czy płatności w walutach obcych bez dodatkowych kosztów. Sam plastik nie jest objęty opłatą miesięczną. Pozostając przy opłatach, warto wiedzieć, że bank pobiera za konto 50 zł/m-c. Klienci nie zapłacą za prowadzenie rachunku, jeśli łączna kwota aktywów wyniesie w poprzednim miesiącu nie mniej niż 200 000 zł.

Na drugim miejscu znalazło się również Konto Osobiste Noble od Getin Noble Banku. Do korzyści tego rachunku można zaliczyć brak opłat za kartę debetową i wypłaty z bankomatów (krajowych i zagranicznych), możliwość dokonywania płatności z wykorzystaniem BLIK-a, Apple Pay lub Google Pay czy opiekę osobistego doradcy klienta. Bank zdobył trzy punkty z czterech w zakresie usług dla podróżników – oprócz wypłat z bankomatów oferuje również usługę wielowalutową i rezygnuje z prowizji za przewalutowanie transakcji. Opłata za konto wynosi 50 zł. Warunkiem zwalniającym jest zapewnienie wpływów w wysokości co najmniej 10 000 zł lub posiadanie aktywów nie mniejszych niż o równowartości 200 000 zł.

Grupę wiceliderów uzupełnia mKonto Intensive od mBanku. Oprócz szerokiej dostępności płatności mobilnych i wsparcia osobistego eksperta, bank oferuje darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i poza jej granicami, a także szereg udogodnień dla podróżników – brak prowizji za przewalutowanie i kartę wielowalutową, która pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów, ponieważ bank rozlicza płatności w walucie obcej po kursie organizacji płatniczej – w tym przypadku jest nią Visa. Lepsze warunki przy płatnościach w innych walutach dotyczą karty Visa Świat Intensive, za której obsługę bank pobiera opłatę miesięczną w wysokości 10 zł. Opłata miesięczna za konto wynosi natomiast 49,50 zł. Jest ona do uniknięcia pod warunkiem zapewnienia wpływów w wysokości min. 7000 zł lub zapewnienia średniego salda aktywów na poziomie co najmniej 100 000 zł lub osiągnięcia średnich obrotów na eMakler w wysokości min. 100 000 zł.

Na miejscu trzecim plasują się cztery rachunki, którym naliczyliśmy po 9 punktów. Są to Citigold od Citi Handlowego, Konto dla Ciebie VIP od Credit Agricole, Konto AURUM z oferty PKO Banku Polskiego oraz Konto Select, które można znaleźć wśród ROR-ów Santander Banku Polska. Cała czwórka zgarnęła pełną pulę punktów za opłaty podstawowe oraz straciła punkt przy pozycji dotyczącej kursu stosowanego przez bank przy przeliczaniu płatności na PLN. Pozostałe „minusy” już się nie pokrywają. Citi Handlowy nie oferuje usługi BLIK, natomiast PKO Bank Polski Google Pay. Klienci, którzy liczą na pomoc osobistego doradcy nie znajdą tej usługi w Credit Agricole, z kolei w Santander Banku Polska przeważył czynnik kosztowy – bank pobiera prowizję za przewalutowanie transakcji.

Monika Dekrewicz