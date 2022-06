Ranking kont premium. Najlepsze propozycje dla najbardziej wymagających

fot. Andrzej_Karolina2019 / / Shutterstock

Banki dzielą ofertę kont na kilka segmentów. Do najbardziej wyróżniających się kont można zaliczyć konta typu premium, przeznaczone dla zamożnych klientów, posiadających już konkretne oszczędności. Wymagania takich klientów wobec oferty banku wykraczają często poza standardową obsługę rachunku. Wzięliśmy pod lupę 11 kont premium i dokonaliśmy ich analizy. Sprawdziliśmy opłaty i dodatkowe elementy oferty.

Z rachunków premium korzystają osoby zamożne, które mają w bankach ulokowane setki tysięcy złotych. Banki proponują im priorytetową obsługę i dodatkowe korzyści w ramach rachunków. Rachunki te są z reguły droższe niż standardowe „za zero”, ale opłaty zazwyczaj można uniknąć. W analizie wzięliśmy pod uwagę 11 kont premium i oceniliśmy 8 głównych parametrów, za które przyznaliśmy punkty. Czynniki wpływające na ocenę podzieliliśmy na trzy grupy:

opłaty podstawowe,

oferta dla podróżników,

dodatkowe usługi.

Zobacz także Nowe konto Millennnium z premią do 360 zł. Sprawdź korzyści i odbierz premie

W pierwszej grupie ocenialiśmy koszty obsługi rachunku. Te wahają się od 0 do nawet 220 zł. Sprawdziliśmy nie tylko opłaty za obsługę, ale także koszty korzystania z bankomatów krajowych i zagranicznych. W tej kategorii do zdobycia były trzy punkty.

Kolejne trzy punkty można było uzyskać za usługi ułatwiające podróże. Braliśmy pod uwagę koszty przewalutowania transakcji w obcej walucie, możliwość korzystania z płatności bez spreadów i dodatkowe korzyści dla podróżników (np. zniżki w hotelach, ubezpieczenia podróżne itp.)

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Wreszcie kolejne dwa punkty przyznawaliśmy za możliwość korzystania z usług doradcy premium i płatności mobilne. Oprócz standardowych (Apple Pay, Google Pay i Blik) braliśmy pod uwagę też mniej popularne systemy np. Garmin Pay czy Xiaomi Pay.

Nie poddawaliśmy ocenie rachunków z segmentu Private Banking.

Najlepsze konta premium – czerwiec 2022 Lp. Bank Konto Punkty Opłaty podstawowe: A) Czy konto może być darmowe? B) Czy karta może być darmowa? C) Darmowe wszystkie bankomaty Oferta dla podróżników: D) Brak przewalutowania za transakcje w walucie obcej E) Kurs walut bez spreadu F) Dodatkowe korzyści dedykowane podróżnikom Dodatkowe usługi: G) Osobisty doradca premium H) Wszystkie analizowane płatności mobilne A B C D E F G H 1 Bank Pekao Konto Świat Premium 8 TAK* 0-50 zł TAK 0 zł TAK TAK TAK TAK TAK TAK BNP Paribas Bank Polska Moje Konto Premium TAK 0-40 zł TAK 0 zł TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2. Getin Noble Bank Konto Osobiste Noble 7 TAK 0-50 zł TAK 0 zł TAK TAK NIE TAK TAK TAK 3. mBank mKonto Intensive 6 TAK 0-49,50 zł NIE 10 zł TAK TAK TAK NIE TAK TAK Citi Handlowy Citigold TAK 0-220 zł TAK 0 zł TAK TAK NIE TAK TAK NIE ING Bank Śląski Konto z Lwem Active TAK 0-45 zł TAK 0 zł TAK TAK TAK NIE NIE TAK Santander Bank Polska Konto Select TAK 0-30 zł TAK 0 zł TAK NIE NIE TAK TAK TAK Credit Agricole Konto dla Ciebie VIP 5 TAK 0-40 zł TAK 0 zł TAK TAK NIE NIE NIE TAK PKO Bank Polska Konto AURUM TAK 0-40 zł TAK 0 zł TAK TAK** NIE NIE TAK NIE 5. Bank Millennium Konto Prestige World 4 TAK 0-29 zł TAK 0 zł TAK NIE NIE TAK*** NIE NIE 6. BOŚ Bank EKOkonto VIP 3 TAK 0-50 zł TAK 0 zł TAK NIE NIE NIE NIE NIE * plus 200 zł bonusu za otwarcie konta **dotyczy kart Mastercard, ***ubezpieczenie Dokumenty w Podróży i Concierge wraz z Pakietem Bardzo Pomocnym bezpłatne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji banków oraz stron internetowych banków

Pierwsze miejsce przyznaliśmy ex aequo Bankowi Pekao SA i BNP Paribas. Pierwsza z instytucji oferuje rachunek pod nazwą Konto Świat Premium z opieką Doradcy Osobistego Premium. Bank Pekao SA kieruje tę ofertę do klientów, których aktywa wynoszą min. 200 tys. zł. Posiadacz konta może korzystać z karty Mastercard Debit Gold FX, która omija koszty przewalutowania transakcji (płatności rozliczane są po kursie Mastercard). Karta jest bezpłatna, tak samo jak korzystanie z bankomatów krajowych i zagranicznych. Dodatkowo bank nie pobiera też od posiadacza konta opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Klient Świata Premium może korzystać ze specjalnie przygotowanej dla niego oferty produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, a także wsparcia i opieki Doradcy Osobistego Premium. Do Konta Świat Premium, klient może aktywować Pakiet Komfort w jednym z trzech wariantów do wyboru. W tym najwyższym - będzie miał dostęp m.in do ubezpieczenia Assistance Domowego czy OC w życiu prywatnym oraz Pakietu 4 bezpłatnych przelewów Express Elixir. Pakiet jest całkowicie darmowy przez 6 miesięcy.

Pierwsze miejsce zdecydowaliśmy się przyznać także Bankowi BNP Paribas i jego rachunkowi Moje Konto Premium. Konto kosztuje 40 zł, ale opłaty można uniknąć spełniając warunki wpływów lub salda oszczędności. Za pomocą Mojej Karty Premium można dokonywać płatności po kursie organizacji płatniczej w 160 walutach bez dodatkowych kosztów. Bez opłat są też bankomaty krajowe i zagraniczne. Posiadacz karty może korzystać z bezpłatnego ubezpieczenia „Rezygnacja z podróży”, które daje możliwość uzyskania zwrotu kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu do 40 tys. zł na osobę. Podobnie jak w Pekao klient ma do dyspozycji osobistego doradcę premium i szeroki wachlarz płatności mobilnych.

Siedem punktów, czyli drugie miejsce przyznaliśmy Getin Noble Bankowi i jego rachunkowi Konto Osobiste Noble. Rachunek kosztuje 50 zł, ale opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie wpływy na konto lub posiadając wymaganą wysokość aktywów. Za darmo są bankomaty krajowe i zagraniczne, a bank oferuje szeroką paletę płatności mobilnych. Bank nie nalicza opłat za przewalutowanie transakcji, a podróżnikom oferuje pakiet Noble Prime. Program obejmuje m.in. dostęp do salonów VIP na lotniskach czy możliwość skorzystania z przywilejów w restauracjach i hotelach. Także i w tym przypadku klient może liczyć na opiekę osobistego doradcy.

Trzecie miejsce ex aequo przyznaliśmy łącznie 4 bankom, które mogą się pochwalić podobnym zakresem usług. Są to mBank, Citi Handlowy, ING i Santander Bank Polska.

WB