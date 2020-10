Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem – październik 2020 r.

fot. Kidsada Manchinda / Shutterstock

Czy na rynku kont osobistych można znaleźć propozycję, która nie tylko nie generuje kosztów, ale pozwoli zarobić? A co jeśli mamy dodatkowe oczekiwania wobec nowego rachunku? Prześwietlamy oferty banków dla aktywnych klientów oraz osób, które nie mogą zapewnić stałego, wysokiego wpływu i korzystają z konta od święta.

Proste wymogi zwalniające z opłat, szeroka dostępność płatności mobilnych, korzystne warunki przeliczania płatności w walutach obcych i możliwość zgarnięcia dodatkowego zysku – to argumenty, które mogą przekonać do wyboru danego rachunku bankowego. Przed miesiącem sprawdziliśmy, które rachunki mogą pochwalić się najbardziej kompleksową ofertą. Ponawiamy to pytanie i sprawdzamy, czy i jak zmieniła się czołówka rankingu.

Jak powstał ranking?

Analiza rachunków obejmuje kilka obszarów. Należą do nich:

opłata za prowadzenie konta – 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli rachunek dla danego profilu klienta jest darmowy),

– 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli rachunek dla danego profilu klienta jest darmowy), opłata za obsługę karty – 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli karta dla danego profilu klienta jest darmowa),

– 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli karta dla danego profilu klienta jest darmowa), płatności mobilne – 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli bank oferuje co najmniej trzy różne rodzaje płatności mobilnych spośród Apple Pay, Blika, Fitbit Pay, Garmin Pay lub Google Pay. Przy mniejszej liczbie dostępnych płatności 1 punkt za każdą z nich),

– 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli bank oferuje co najmniej trzy różne rodzaje płatności mobilnych spośród Apple Pay, Blika, Fitbit Pay, Garmin Pay lub Google Pay. Przy mniejszej liczbie dostępnych płatności 1 punkt za każdą z nich), płatności w walutach obcych – 3 punkty (po 1 punkcie za kartę wielowalutową do konta, brak prowizji za przewalutowanie i kurs walut bez spraedu),

– 3 punkty (po 1 punkcie za kartę wielowalutową do konta, brak prowizji za przewalutowanie i kurs walut bez spraedu), możliwość uzyskania dodatkowego zysku – 2 punkty (po 1 punkcie za stawkę na koncie oszczędnościowym w wysokości min. 1,50 proc. w skali roku i dostępną premię za założenie konta w promocji dla nowego klienta).

Wymieniony wyżej komplet parametrów sprawdzamy dla trzech różnych profilów klienta, które różnią się wysokością zapewnianych wpływów i liczbą/kwotą wykonywanych płatności bezgotówkowych miesięcznie, dzięki czemu otrzymamy trzy różne mini rankingi. W każdym z nich wyłaniamy pięć najlepszych ofert, tj. rachunków, które zgromadziły najwyższą liczbę punktów (przy rachunkach zajmujących miejsca ex aequo może pojawić się więcej propozycji w tabeli). Do analizy nie włączyliśmy kont typu VIP, rachunków dla młodych oraz ofert skierowanych do beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500+”. W tabeli może znaleźć się tylko jedna propozycja danego banku – ta, który notuje lepszy wynik.

Aktywni klienci z szerokim wyborem

W przypadku zestawienia dla klientów poszukujących nowego konta podstawowego, tj. takiego, na które regularnie będzie wpływało wynagrodzenie w wysokości min. 1500 zł, a płatności bezgotówkowe wyniosą min. 300 zł (lub będzie ich co najmniej 5), najbardziej kompletnym kontem jest Konto Przekorzystne od Banku Pekao.

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla klientów aktywnych* L.p. Bank/Konto Suma punktów Punkty za opłatę za konto opłatę za kartę płatności mobilne płatności w walutach obcych dodatkowy zysk 1. Bank Pekao Konto Przekorzystne 13 3 3 3 3 1 2. Alior Bank Konto Jakże Osobiste 12 3 3 3 3 0 BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie** 12 3 3 3 2 1 Credit Agricole Konto dla Ciebie 12 3 3 3 1 2 Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 12 3 3 3 2 1 ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 12 3 3 3 1 2 mBank eKonto osobiste 12 3 3 3 1 2 *klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1500 zł i realizują płatności kartą na kwotę min. 300 zł/m-c lub wykonują co najmniej 5 transakcji w miesiącu. **oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 09.10.2020 r.

Rachunek zdobył 13 z 14 punktów, czyli o jeden punkt mniej niż przed miesiącem. Obecnie bank nie posiada w ofercie promocji konta oszczędnościowego, która była dostępna do końca września br. Posiadacze konta, którzy spełnią założenia wyjściowe rankingu, mogą liczyć na brak opłat za jego prowadzenie i obsługę karty wielowalutowej, która pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów przy płatnościach w walutach obcych (brak prowizji za przewalutowanie i brak marży bankowej przy przeliczaniu płatności na złotówki). Na plus można również zaliczyć szeroką dostępność płatności mobilnych (Apple Pay, BLIK, Fitbit Pay oraz Garmin Pay) oraz możliwość skorzystania na nowej promocji banku. Do zdobycia jest 100 zł pod warunkiem spełniania warunków bezpłatności konta i logowania się do aplikacji PeoPay przez trzy kolejne miesiące. Na przystąpienie do promocji zainteresowani mają czas do 31 października br.

Wysokie wpływy i zastąpienie płatności gotówkowych kartą debetową sprawiają, że na pozycji nr 2 znalazło się aż sześć rachunków, które zdobyły łącznie 12 punktów. Są to Konto Jakże Osobiste (Alior Bank), Konto Otwarte na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska) Konto dla Ciebie (Credit Agricole), Konto Proste Zasady (Getin Noble Bank), Konto z Lwem Direct (ING Bank Śląski) oraz eKonto osobiste (mBank).

Wszystkie z wymienionych rachunków zgarnęły pełną pulę punktów za opłaty podstawowe i płatności mobilne. Różnice można natomiast zauważyć w punktacji pozostałych obszarów tematycznych. Konto Jakże Osobiste od Alior Banku jako jedyne z wiceliderów swoje trzy punkty uzyskał za korzystne warunki przeliczenia płatności w walutach obcych. Pozostali uplasowali się na swoim miejscu dzięki punktom za możliwy do osiągnięcia dodatkowy zysk. Konto dla Ciebie (Credit Agricole), Konto z Lwem Direct (ING Bank Śląski) oraz eKonto osobiste (mBank) kuszą aktualnie nie tylko premią za założenie, ale również oferują atrakcyjną stawkę na koncie oszczędnościowym. W przypadku Konta Otwartego na Ciebie (z Kartą Otwarta na Dzisiaj) i Konta Proste Zasady dostępna jest jedna z tych opcji – w BNP Paribas Bank Polska jest to bonus dla nowych klientów za założenie konta, natomiast w Getin Noble Banku zdecydowanie wyższe oprocentowanie na koncie lokacyjnym.

Konto dla mniej aktywnych

Jak wygląda czołówka zestawienia, jeśli klient jest gotowy dokonywać wpływów niższych niż 1500 zł (min. 1000 zł), a płatności kartą będą wynosiły mniej niż 300 zł (min. 100 zł) i ich liczba wyniesie od 2 do 4 operacji w miesiącu? W takiej sytuacji lista rachunków, które zdobyły co najmniej 12 punktów, nieco się skróci.

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla klientów średnio aktywnych* L.p. Bank/Konto Suma punktów Punkty za opłatę za konto opłatę za kartę płatności mobilne płatności w walutach obcych dodatkowy zysk 1. Bank Pekao Konto Przekorzystne 13 3 3 3 3 1 2. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie** 12 3 3 3 2 1 Credit Agricole Konto dla Ciebie 12 3 3 3 1 2 Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 12 3 3 3 2 1 mBank eKonto osobiste 12 3 3 3 1 2 *klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości od 1000 zł do 1499,99 zł i realizują płatności kartą na kwotę od 100 zł do 299,99 zł/m-c lub wykonują 2-4 transakcje w miesiącu. **oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 09.10.2020 r.

Laur zwycięzcy zachowuje Bank Pekao i Konto Przekorzystne. Ze względu na wymagany niski wpływ i niewielką liczbę płatności bezgotówkowych uprawniających do zdobycia zwolnienia, bank zachowuje maksymalną liczbę punktów za opłaty podstawowe. W przypadku pozostałych parametrów profil klienta nie ma wpływu na rezultat i bank utrzymuje także punktację z poprzedniego zestawienia.

To samo można powiedzieć o czterech rachunkach, które zajmują drugie miejsce ex aequo. W skład tej grupy wchodzą Konto Otwarte na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska), Konto dla Ciebie (Credit Agricole), Konto Proste Zasady (Getin Noble Bank) oraz eKonto osobiste (mBank). Ta sztuka nie udała się Alior Bankowi (Konto Jakże Osobiste) i ING Bankowi Śląskiemu (Konto z Lwem Direct). Drugi z nich wymaga wyższych płatności bezgotówkowych dla otrzymania zwolnienia z opłaty za obsługę karty, natomiast Alior Bank oczekuje zarówno wyższych wpływów, jak i operacji kartą.

Niski wpływ to nie problem

Najtrudniej w znalezieniu wszechstronnego rachunku mogą mieć osoby, które mogą zapewnić wpływ niższy niż 1000 zł miesięcznie (min. 500 zł), a z karty debetowej korzystają sporadycznie (jedna płatność miesięcznie niższa niż 100 zł).

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla osób z niskimi wpływami* L.p. Bank/Konto Suma punktów Punkty za opłatę za konto opłatę za kartę płatności mobilne płatności w walutach obcych dodatkowy zysk 1. Bank Pekao Konto Przekorzystne 13 3 3 3 3 1 2. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie** 12 3 3 3 2 1 Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 12 3 3 3 2 1 mBank eKonto osobiste 12 3 3 3 1 2 3. Citi Handlowy CitiKonto 11 3 3 2 2 1 *klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości od 500 do 999,99 zł i realizują płatności kartą na kwotę do 99,99 zł/m-c lub wykonują 1 transakcję w miesiącu. **oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 09.10.2020 r.

Na czele tabeli ponownie plasuje się Konto Przekorzystne od Banku Pekao, które zachowuje 13 punktów z poprzednich „mini rankingów”. 500 zł wpływów i jedna płatność kartą w miesiącu wystarczą, aby bank zrezygnował zarówno z opłaty miesięcznej za konto, jak i za debetówkę. Oczko niżej znalazły się trzy propozycje – Konto Otwarte na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska), Konto Proste Zasady (Getin Noble Bank) oraz eKonto osobiste (mBank), które także nie mają wygórowanych wymagań dotyczących aktywności klienta.

Na trzeciej pozycji pojawiło się CitiKonto od Citi Handlowego, które zdobyło 11 z 14 możliwych punktów. Rachunek jest bezwzględnie darmowy, a bank nie pobiera opłaty za kartę debetową. Do tych 6 punktów bank dokłada promocję dla nowych klientów obowiązującą do 20 listopada br. W banku dostępne są Apple Pay oraz Google Pay. Karta debetowa może być wielowalutowa a za transakcje za granicą lub w zagranicznych sklepach internetowych bank nie pobiera prowizji za przewalutowanie.

Monika Dekrewicz