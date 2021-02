Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem – luty 2021 r.

fot. pikselstock / Shutterstock

Wybór konta osobistego to zwykle niełatwe zadanie. Czy postawić na niskie opłaty, czy może dodatkowe usługi? Sprawdziliśmy, czy na rynku znajdą się rachunki łączące obie te korzyści – także dla klienta z niskim wpływem.

Wejście w życie kilku nowych tabel opłat i prowizji to dobry moment, aby po kilku miesiącach powrócić do analizy rachunków bankowych dla szerokiego grona klientów – osób aktywnie korzystających z posiadanego rachunku i nieco mniej zaangażowanych w spełnianie dodatkowych warunków przez zapewnienie wysokich wpływów czy częste korzystanie z karty debetowej. Jak wygląda czołówka po kilku miesiącach przerwy?

Jak powstał ranking?

Obszarami, które poddajemy analizie w rankingu, są:

W opisie niektórych parametrów figuruje tzw. profil klienta. Pod tym hasłem rozumiemy potencjalnego posiadacza konta, który zapewnia określoną wysokość wpływów i płatności bezgotówkowych kartą miesięcznie. Profile klienta są trzy, co pozwoli na sprawdzenie rynkowej czołówki dla każdego zainteresowanego.

W każdym „mini rankingu” wyłaniamy pięć najlepszych rachunków (lub więcej przy zajmowanych miejscach ex aequo) dla danego profilu. Analiza nie obejmuje ROR-ów skierowanych do beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500+”, kont typu VIP lub tzw. rachunków dla młodych. W tabeli może znaleźć się tylko jedna propozycja danego banku – ta, która może się pochwalić lepszym wynikiem.

Aktywni klienci za konto i kartę nie zapłacą

Korzystający ze swojego konta aktywnie nie muszą się martwić o opłaty za prowadzenie i obsługę karty. Zapewnienie wpływów w wysokości min. 1500 zł i dokonywanie płatności kartą na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (lub zrealizowanie min. pięciu takich operacji) pozwoli na uniknięcie tych opłat w przypadku prawie wszystkich rachunków, które wzięły udział w naszej analizie. O zwycięstwie zatem przesądziły pozostałe parametry.

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla klientów aktywnych* L.p. Bank/Konto Suma punktów Punkty za opłatę za konto opłatę za kartę płatności mobilne płatności w walutach obcych dodatkowy zysk 1. Alior Bank Konto Jakże Osobiste 13 3 3 3 3 1 Bank Pekao Konto Przekorzystne 13 3 3 3 3 1 2. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie** 12 3 3 3 2 1 Credit Agricole Konto dla Ciebie 12 3 3 3 1 2 Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 12 3 3 3 2 1 ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 12 3 3 3 1 2 mBank eKonto osobiste 12 3 3 3 1 2 *klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1500 zł i realizują płatności kartą na kwotę min. 300 zł/m-c lub wykonują co najmniej 5 transakcji w miesiącu. **oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 11.02.2021 r.

W przypadku tego zestawienia czołówka zajęła dwa miejsca. Na pierwszym z nich znalazły się ex aequo dwa rachunki, które zdobyły 13 punktów na 14 możliwych – Konto Jakże Osobiste od Alior Banku oraz Konto Przekorzystne z oferty Banku Pekao S.A. Propozycje te zdobyły komplet punktów za opłaty podstawowe, płatności mobilne i warunki cenowe płatności realizowanych w walutach obcych.

Konto Jakże Osobiste ma nieco wyższe wymagania, jeśli chodzi o zwolnienie z opłat. W jego przypadku konieczne jest zapewnienie wpływu w wysokości 1500 zł oraz dokonanie płatności kartą na kwotę min. 300 zł, jeśli posiadaczowi rachunku zależy na ominięciu dwóch podstawowych opłat. Zapisy przy Koncie Przekorzystnym są nieco bardziej liberalne - tutaj wystarczy zapewnienie wpływu na rachunek w wysokości 500 zł i dokonanie jednej płatności kartą. Różnicę między rachunkami można jeszcze znaleźć w przypadku parametrów obejmujących płatności w walutach obcych. Aby cieszyć się lepszym kursem walut, posiadacze Konta Jakże Osobistego muszą włączyć odpowiednią korzyść (dwie korzyści są darmowe). W Koncie Przekorzystnym jest to nieodłączny element oferty, jeśli klient wybierze do konta kartę Mastercard Debit FX, czyli tzw. kartę rewolucyjną. Ponadto, oba rachunki zdobyły dodatkowy punkt za dostępne promocje dla nowych klientów. Na tym polu przoduje Alior Bank, który jest skłonny zapłacić zakładającemu konto do 400 zł – oczywiście po spełnieniu warunków dodatkowych. Aktualna oferta specjalna w Banku Pekao opiewa na niższą kwotę maksymalną – 100 zł.

Oczko niżej uplasowały się oferty, które straciły do liderów jeden punkt. Należą do nich: Konto Otwarte na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska), Konto dla Ciebie (Credit Agricole), Konto Proste Zasady (Getin Noble Bank), Konto z Lwem Direct (ING Bank Śląski) i eKonto osobiste (mBank).

Wymienione rachunki otrzymały po 9 punktów za opłaty i dostępne płatności mobilne. Pozostała część zdobytej puli pochodzi częściowo z punktów za udostępnienie klientom możliwości uzyskania dodatkowego zysku, częściowo za warunki cenowe obowiązujące przy płatnościach w walutach innych niż PLN. W przypadku tej drugiej grupy żaden z banków nie uzyskał kompletu punktów. Bliżej ofert liderów w tej materii są Konto Otwarte na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska) z Kartą Otwartą na Dzisiaj oraz Konto Proste Zasady (Getin Noble Bank). Korzystający z tych rachunków nie ponoszą kosztów związanych z przewalutowaniem. Pozostałe rachunki z drugiego miejsca tabeli stawiają na wyższą stawkę na koncie oszczędnościowym (min. 1,50 proc. rocznie). Wszystkie oferty, które uzyskały 12 punktów, dają możliwość skorzystania z karty wielowalutowej.

TOP5 dla mniej aktywnych

Druga w kolejności analiza może zainteresować osoby gotowe na zagwarantowanie wpływów w wysokości min. 1000 zł (ale mniej niż 1500 zł), które szacują, że wykonywane przez nich comiesięczne płatności kartą wynoszą mniej niż 300 zł, ale przekraczają kwotę 100 zł. Do tego profilu klienta zaliczamy również posiadaczy rachunku, którzy dokonują od 2 do 4 transakcji plastikiem.

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla klientów średnio aktywnych* L.p. Bank/Konto Suma punktów Punkty za opłatę za konto opłatę za kartę płatności mobilne płatności w walutach obcych dodatkowy zysk 1. Bank Pekao Konto Przekorzystne 13 3 3 3 3 1 2. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie** 12 3 3 3 2 1 Credit Agricole Konto dla Ciebie 12 3 3 3 1 2 Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 12 3 3 3 2 1 mBank eKonto osobiste 12 3 3 3 1 2 *klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości od 1000 zł do 1499,99 zł i realizują płatności kartą na kwotę od 100 zł do 299,99 zł/m-c lub wykonują 2-4 transakcje w miesiącu. **oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 11.02.2021 r.

Im niższe wpływy i rzadsze korzystanie z karty debetowej, tym mniej propozycji z bogatym pakietem i zagwarantowanym zwolnieniem z opłat. W porównaniu z poprzednim zestawieniem, w tabeli dla tego profilu klienta nie znajdziemy już dwóch ofert, w tym jednego z liderów. Konto Jakże Osobiste (Alior Bank) i Konto z Lwem Direct (ING Bank Śląski) otrzymały odpowiednio 6 i 3 punkty mniej ze względu na wysokość wpływów i/lub wymaganych płatności kartą.

Wspomniane wyżej zmiany zapewniły Bankowi Pekao S.A. samodzielne pierwsze miejsce. Warunki obowiązujące w Koncie Przekorzystnym dla klientów aktywnych pozostają w mocy również dla tych, którzy z konta korzystają nieco bardziej sporadycznie.

Na drugim miejscu znalazły się cztery rachunki, które zdobyły 12 punktów na 14 możliwych. Na liście wiceliderów znajdują się Konto Otwarte na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska), Konto dla Ciebie (Credit Agricole), Konto Proste Zasady (Getin Noble Bank) i eKonto osobiste (mBank), których warunki można było poznać we wcześniejszej części artykułu.

Najlepsze rachunki dla osób z niskimi wpływami

Czy osoby, które poszukują dodatkowego rachunku lub nie osiągają stale wysokich zarobków, mają szansę skorzystać z najlepszych propozycji na takich samych warunkach jak aktywni klienci? Okazuje się, że wpłacający min. 500 zł (ale mniej niż 1000 zł) i wykonujący choć jedną transakcję bezgotówkową kartą (analiza obejmuje kwotę niższą niż 100 zł) w miesiącu, mogą używać aż czterech rachunków z czołówki pierwszej tabeli na tych samych zasadach, co korzystający z nich na co dzień.

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla osób z niskimi wpływami* L.p. Bank/Konto Suma punktów Punkty za opłatę za konto opłatę za kartę płatności mobilne płatności w walutach obcych dodatkowy zysk 1. Bank Pekao Konto Przekorzystne 13 3 3 3 3 1 2. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie** 12 3 3 3 2 1 Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 12 3 3 3 2 1 mBank eKonto osobiste 12 3 3 3 1 2 3. Citi Handlowy CitiKonto 11 3 3 2 2 1 Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 11 3 3 3 1 1 *klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości od 500 do 999,99 zł i realizują płatności kartą na kwotę do 99,99 zł/m-c lub wykonują 1 transakcję w miesiącu. **oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 11.02.2021 r.

Spośród wyżej wymienianych marek niskie progi w warunkach zwalniających mają Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble Bank i mBank, które ponownie pojawiły się w czołówce rankingu. Bank Pekao zachował laur zwycięzcy, otrzymując po raz kolejny 13 na 14 punktów. Pozostałe z wymienionych banków uplasowały się na miejscu drugim z wynikiem 12 punktów.

W zestawieniu pojawiły się jeszcze dwa rachunki na najniższym stopniu podium, które mogą się pochwalić rezultatem w postaci 11 punktów. Mowa o Citi Handlowym i jego CitiKoncie, a także Santander Banku Polska i jego flagowym produkcie Konto Jakie Chcę. Oba rachunki przypisały sobie tyle samo punktów za pozycje związane z opłatami podstawowymi oraz promocje dla nowych klientów w ofercie. CitiKonto może być nieco lepszym wyborem dla osób, którym zależy na tańszych operacjach w walutach obcych dzięki brakowi prowizji za przewalutowanie, a Konto Jakie Chcę przypadnie do gustu zwolennikom płatności smartfonem czy zegarkiem, bowiem Santander Bank Polska udostępnia posiadaczom jego ROR-ów wszystkie najpopularniejsze usługi płatności mobilnych tj. Apple Pay, Blik, Fitbit Pay, Garmin Pay oraz Google Pay.

