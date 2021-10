Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

fot. guruXOX / / Shutterstock

Październik kojarzy się ze studentami nie bez powodu. To właśnie wtedy większość z nich rozpoczyna rok akademicki. Niektórzy będą potrzebowali nowego konta osobistego – dla części będzie to pierwsza taka umowa w życiu, pozostali mogą chcieć zmienić warunki na lepsze. Sprawdziliśmy, co mają w ofercie banki dla tej wymagającej grupy klientów.

Darmowe konto z długą listą dostępnych usług – to właśnie takiego rachunku poszukują obecnie młodzi klienci. Banki wychodzą im naprzeciw, oferując specjalnie dedykowane rachunki na preferencyjnych warunkach.

Prześwietliliśmy oferty banków pod kątem wymagającego klienta w wieku dwudziestu kilku lat. Na warsztat wzięliśmy nie tylko opłaty podstawowe, ale i stawkę za szybki przelew na numer telefonu Blik czy możliwość automatycznego oszczędzania na koncie typu saver. W analizie swoją rolę odegrała także możliwość założenia rachunku „od ręki” przez aplikację mobilną czy wiek maksymalny, do którego klient może korzystać ze swojego rachunku.

Konta dla młodych – jak ocenialiśmy banki?

Najlepsze konta dla młodych wybraliśmy na podstawie analizy poszczególnych parametrów. Punkty są przyznawane zarówno za czynniki cenowe, jak i dodatkowe funkcje. Wspomniane parametry to:

prowadzenie konta – jeśli konto jest darmowe lub można uzyskać zwolnienie z opłaty, to przyznany zostaje 1 punkt,

– jeśli konto jest darmowe lub można uzyskać zwolnienie z opłaty, to przyznany zostaje 1 punkt, obsługa karty – punktacja przyznawana w taki sam sposób jak w przypadku prowadzenia konta,

– punktacja przyznawana w taki sam sposób jak w przypadku prowadzenia konta, opłata za wypłaty z bankomatów krajowych i zagranicznych – po 1 punkcie za brak opłat za daną czynność,

– po 1 punkcie za brak opłat za daną czynność, przelew na numer telefonu Blik – przyznany zostaje 1 punkt, jeśli bank ma taką usługę i jest ona bezpłatna,

– przyznany zostaje 1 punkt, jeśli bank ma taką usługę i jest ona bezpłatna, możliwość założenia konta na selfie – dostępność tego udogodnienia skutkuje przyznaniem 1 punktu,

– dostępność tego udogodnienia skutkuje przyznaniem 1 punktu, dostępność konta typu saver wspierającego regularne oszczędzanie – 1 punkt,

wspierającego regularne oszczędzanie – 1 punkt, maksymalny wiek klienta, do którego może on korzystać z preferencyjnych warunków cenowych – wysokość punktów stanowi iloczyn wieku maksymalnego i stałej w wysokości 0,1 – w uproszczeniu oznacza to, że każdy dodatkowy rok jest nagradzany 0,1 punktu.

Kolejność w tabeli wynika z sumy uzyskanych punktów. Jeśli taką samą liczbą punktów będzie mógł się pochwalić więcej niż jeden bank, to o przyznanym miejscu decyduje wysokość opłat za prowadzenie konta i obsługę karty. Do analizy włączyliśmy konta promowane jako rachunki dla młodych lub studentów a także konta, które mają wyodrębniony inny, preferencyjny cennik dla klientów do dwudziestu kilku lat.

Najlepsze konta dla młodych

Najlepsze konta dla młodych – październik 2021 r. Lp. Bank Konto Suma punktów Punkty za opłaty A. Czy konto może być darmowe? B. Czy karta może być darmowa? C. Darmowe wypłaty w bankomatach krajowych D. Darmowe wypłaty w bankomatach zagranicznych E. Darmowe przelewy na numer telefonu Blik Punkty za dodatkowe usługi A. Czy można założyć konto na tzw. selfie? B. Czy jest dostępna usługa typu saver Punkty za wiek maks. A B C D E A B 1. PKO Bank Polski PKO Konto dla Młodych 9,6 TAK 0 zł TAK 0-5 zł TAK TAK TAK TAK TAK 2,6 2. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 9,6 TAK 0 zł TAK 0-8 zł TAK TAK TAK TAK TAK 2,6 3. mBank eKonto możliwości 9,4 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2,4 4. Bank Pekao Konto Przekorzystne 8,6 TAK 0 zł TAK 0 zł TAK TAK TAK TAK NIE 2,6 5. Alior Bank Konto Jakże Osobiste 8,6 TAK 0 zł TAK 0-5 zł TAK* TAK* TAK TAK NIE 2,6 6. Credit Agricole Konto dla Ciebie MOVE! 7,7 TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK 2,7 7. Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 7,6 TAK 0 zł TAK 0 zł NIE NIE TAK TAK TAK 2,6 ING Bank Śląski Konto z Lwem Mobi 7,6 TAK 0 zł TAK 0 zł NIE NIE TAK TAK TAK 2,6 8. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 6,6 TAK 0 zł TAK 0 zł TAK NIE NIE TAK NIE 2,6 9. Bank Millennium Konto 360° Student 6,6 TAK 0 zł TAK 0-4 zł NIE NIE TAK TAK NIE 2,6 10. Bank Pocztowy Konto w Porządku Start 5,5 TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK 2,5 11. Toyota Bank Konto Click 4,4 TAK NIE NIE TAK NIE NIE NIE 2,4 12. Bank BPS iKonto 3,6 TAK** NIE NIE NIE NIE NIE NIE 2,6 *Pod warunkiem wybrania odpowiedniej korzyści do konta. **Pod warunkiem okazania ważnej legitymacji szkoły wyższej. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 1 października 2021 r.

Na pierwszym miejscu zestawienia uplasował się PKO Bank Polski. PKO Konto dla Młodych to produkt banku przeznaczony dla osób do 26. roku życia. Swoją pozycję w rankingu zawdzięcza on zebraniu 9,6 punktów i niskiej opłacie warunkowej za korzystanie z karty debetowej. Samo konto jest darmowe, tak samo jak wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie. Wracając do karty, warto powiedzieć, że opłata miesięczna za nią wynosi 5 zł, ale jest pobierana dopiero, jeśli jej posiadacz nie wykona min. 4 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem. Jeśli już mowa o Bliku, to należy dodać, że przelewy na numer telefonu zlecone przez wspomniany system są darmowe. Osoby, które chcą zgromadzić większą kwotę, mogą skorzystać z usługi Autooszczędzanie i po każdej transakcji wybranego przez siebie typu będą przelewane z rachunku na konto oszczędnościowe drobne kwoty. Konto można założyć na tzw. selfie przez aplikację mobilną. Obecnie PKO Konto dla Młodych jest dostępne w promocji „Łap chwile”. Klienci, którzy spełnią dodatkowe warunki oferty, mogą zgarnąć do 250 zł w postaci zasileń konta. Z oferty można skorzystać do 31 października 2021 r.

Oczko niżej uplasowało się Konto Jakie Chcę do 26 lat od Santander Banku Polska, które także zdobyło 9,6 punktów. W przypadku braku spełnienia warunków dodatkowych klient będzie musiał się jednak zmierzyć z nieco wyższą opłatą za kartę niż w przypadku propozycji lidera. Stawka wynosi 8 zł i jest pobierana, jeśli klient nie wykona min. jednej płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu. Konto jest bezpłatne i można je założyć przez aplikację mobilną. W pakiecie darmowe przelewy na numer telefonu Blik i wypłaty z bankomatów na całym świecie. Usługa Moje cele pomoże natomiast młodym klientom gromadzić oszczędności na przyszłość dzięki m.in. odkładaniu środków końcówkami transakcji. Podobnie jak w przypadku zwycięzcy rankingu, Konto Jakie Chcę można założyć w ramach promocji. Skorzystanie z oferty ”Gotówka na start za Konto – edycja II” może się przełożyć na premię w wysokości 300 zł. W tym przypadku klient musi założyć konto do 31 października 2021 r. oraz spełnić wypunktowane w regulaminie kryteria promocji.

Trzecią lokatę wywalczył mBank, w którego ofercie jest eKonto możliwości – rachunek dedykowany młodym klientom. Korzystać można z niego nieco krócej niż u omawianej już konkurencji, bo do osiągnięcia wieku 24 lat. Przy wszystkich badanych parametrach cenowych figuruje w cenniku 0 zł, co oznacza, że konto, karta, podejmowanie gotówki z bankomatów w kraju i poza nim oraz przelewy na numer telefonu Blik są bezpłatne. Aplikacja banku pozwoli na otwarcie konta na tzw. selfie a dzięki usłudze Moje cele możliwe będzie automatyczne odkładanie środków. mBank nie odstaje od konkurencji pod kątem dostępnych promocji. Zakładając rachunek do 26 października 2021 r. w ramach oferty „I możesz więcej - V edycja” można wywalczyć 200 zł.

Monika Dekrewicz