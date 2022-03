Najlepsze konta osobiste dla młodych – marzec 2022 r.

/ Pexels

Dwudziestokilkulatkowie to wymagająca grupa klientów banków. Przyzwyczajeni do lepszych warunków prowadzenia konta nie zadowolą się wyłącznie drobną obniżką ceny za niektóre usługi. Który bank najlepiej sprostał analizie obejmującej zarówno czynniki kosztowe, jak i sprawdzającej dostępność dodatkowych funkcji?

Instytucje chętnie konkurują o osoby, które niedawno osiągnęły pełnoletność. Jeśli młodemu klientowi spodoba się oferta jego pierwszego banku, to z pewnością zostanie z nim na dłużej. Może to oznaczać, że w przyszłości rozważy jego ofertę przy wyborze innych produktów, np. kredytu w pierwszej kolejności. Nie dziwi zatem proponowanie klientom o takim profilu korzystniejszego cennika. Przy takiej konkurencji to jednak może nie wystarczyć.

Konta dla młodych – jak powstał ranking?

Czołówkę rankingu dla dwudziestokilkulatków mogliśmy wybrać na podstawie analizy dziewięciu czynników istotnych z punktu widzenia klientów, którzy dopiero zaczynają swobodnie korzystać z usług bankowych. Należą do nich:

opłata za prowadzenie konta – punkt zostaje przyznany, jeśli konto jest bezpłatne lub istnieje możliwość zniesienia opłaty po spełnieniu dodatkowych warunków,

punkt zostaje przyznany, jeśli konto jest bezpłatne lub istnieje możliwość zniesienia opłaty po spełnieniu dodatkowych warunków, opłata za korzystanie z karty debetowej – punkt przyznawany jest w taki sam sposób, jak w przypadku opłaty za konto,

opłata za wypłatę środków kartą z bankomatów na całym świecie – premiowane są rachunki, które nie pobierają za tę czynność żadnych opłat,

opłata za wypłatę Blik z bankomatu krajowego – punkt zostaje dopisany, o ile usługa jest darmowa,

opłata za przelew na numer telefonu Blik – punkt przysługuje, jeśli bank oferuje wspomnianą usługę i nie nalicza za nią opłat,

dostępność Blika zbliżeniowego – punkt, jeśli bank należy do instytucji, które udostępniły wspomniane rozwiązanie,

promocyjna stawka na koncie oszczędnościowym – jeśli użytkownik konta może skorzystać z promocji zarezerwowanej dla nowych klientów lub na nowe środki, to do rachunku dopisywany jest kolejny punkt,

dostępność usługi typu saver ­– punkt za udostępnienie usługi, która pomaga w regularnym odkładaniu oszczędności przy dokonywaniu codziennych transakcji jak np. zlecanie przelewu czy realizowanie płatności kartą,

­– punkt za udostępnienie usługi, która pomaga w regularnym odkładaniu oszczędności przy dokonywaniu codziennych transakcji jak np. zlecanie przelewu czy realizowanie płatności kartą, maksymalny wiek klienta, który uprawnia go do korzystania z preferencyjnych warunków cenowych konta. Liczba punktów za ten parametr to iloczyn wieku i stałej w wysokości 0,10.

Im większa liczba punktów, tym lepsza pozycja danego rachunku w rankingu. Analiza obejmuje rachunki promowane jako konta dla młodych lub studentów, a także flagowe propozycje banków z przygotowanym osobnym cennikiem dla klienta o podanym profilu.

Najlepsze oferty dla młodych

Najlepsze konta osobiste dla młodych – marzec 2022 r. Lp. Bank

Konto Suma Opłaty A) Czy konto może być darmowe? B) Czy karta może być darmowa? C) Darmowe wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów na świecie Blik D) Darmowe wypłaty Blik z bankomatu krajowego E) Darmowe przelewy Blik na numer telefonu F) Dostępny Blik zbliżeniowy Oszczędzanie G) Podwyższona stawka na koncie oszczędnościowym H) Dostępna usługa typu saver Wiek maks. A B C D E F G H 1. PKO Bank Polski PKO Konto dla Młodych 10,6 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 26 2. mBank eKonto możliwości 10,4 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 24 3. Alior Bank Konto Jakże Osobiste 9,6 TAK TAK TAK* TAK TAK TAK TAK NIE 26 ING Bank Śląski Konto z Lwem Mobi 9,6 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK 26 Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 9,6 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK 26 4. Bank Pekao Konto Przekorzystne 8,6 TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE 26 5. Credit Agricole Konto dla Ciebie MOVE! 7,7 TAK TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK 27 6. Bank Millennium Konto 360° Student 7,6 TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK NIE 26 Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 7,6 TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK 26 7. Bank Pocztowy Konto w Porządku Start 6,5 TAK TAK NIE TAK NIE NIE NIE TAK 25 8. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 4,6 TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE 26 9. Bank BPS iKonto 3,6 TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 26 10. Toyota Bank Konto Click 3,4 TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 24 *Brak opłat dostępny w ramach dwóch darmowych korzyści do konta Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji oraz stron internetowych banków, stan na 10 marca 2022 r.

Na szczycie tabeli uplasowało się PKO Konto dla Młodych z oferty PKO Banku Polskiego. Jest to jedna z dwóch propozycji, które mogą się pochwalić ośmioma punktami za opłaty, dostępność Blika i usługi wspierające oszczędzanie. Lepsza pozycja banku wynika z bardziej liberalnego podejścia do stosowania lepszych warunków cenowych u tzw. młodych klientów. Decydujący się na PKO Konto dla Młodych mogą z niego korzystać do 26. roku życia. Konto jest bezwarunkowo bezpłatne podobnie jak wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i poza jego granicami. Opłata za kartę debetową wynosi 5 zł miesięcznie, jednak można jej uniknąć pod warunkiem dokonania czterech transakcji kartą lub Blikiem na dowolną kwotę. Pozostając przy Bliku, warto wspomnieć, że posiadacze rachunku mogą dokonywać wypłat z jego pomocą ze wszystkich bankomatów w kraju oraz realizować przelewy na numer telefonu bez żadnych opłat. PKO Bank Polski jako jeden z nielicznych banków daje również możliwość płacenia Blikiem zbliżeniowo. Klienci, którzy poszukują rozwiązań wspomagających oszczędzanie, mogą skorzystać z promocji Konta oszczędnościowego Plus na nowe środki i włączyć usługę Autooszczędzania.

Na drugim miejscu rankingu znalazło się eKonto możliwości od mBanku dostępne dla osób do 24. roku życia. Użytkownicy konta nie zapłacą za prowadzenie, korzystanie z karty debetowej, wypłaty środków kartą z bankomatów na całym świecie, przelewy Blik i wypłaty kodem Blik ze wszystkich bankomatów krajowych. Za zakupy nie trzeba płacić tradycyjnie, bowiem bank udostępnia m.in. płatności zbliżeniowe Blikiem. Oszczędzanie z mBankiem może być łatwiejsze dzięki rachunkowi typu saver Moje cele. Konto Moje cele dla nowych klientów jest objęte wyższym oprocentowaniem po spełnieniu warunku dotyczącego wysokości wpływów miesięcznych na to konto.

Pierwszą trójkę zestawienia uzupełniają trzy rachunki, które w sumie uzyskały 9,6 punktów – Konto Jakże Osobiste od Alior Banku, Konto z Lwem Mobi z oferty ING Banku Śląskiego oraz Konto Jakie Chcę, które można znaleźć w ofercie Santander Banku Polska. Wspólnym mianownikiem wymienionych rachunków jest możliwość uniknięcia opłaty za korzystanie z konta i karty, darmowe wypłaty i przelewy Blik, dostępny Blik zbliżeniowy oraz opcja korzystania z rachunku do momentu ukończenia 26 lat. Alior Bank nie posiada w ofercie rozwiązania, które pozwoliłoby na gromadzenie środków przy okazji dokonywania płatności czy przelewów. Słabszym elementem oferty ING Banku Śląskiego są płatne wypłaty z bankomatów krajowych i zagranicznych, natomiast Santander Banku Polska oprocentowanie na kontach oszczędnościowych.

Monika Dekrewicz