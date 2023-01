Jak inwestować i nie przepłacić? Zadbaj o swój portfel. Sprawdziliśmy najtańsze konta maklerskie

Sprawdzamy, które konto maklerskie jest najtańsze dla inwestorów indywidualnych, biorąc pod uwagę handel akcjami, kontraktami terminowymi oraz koszty prowadzenia rachunku. Przyglądamy się też najpopularniejszym brokerom, którzy oferują ograniczony dostęp do polskiego rynku akcji. Przy określonych założeniach stworzyliśmy ranking kont maklerskich.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podał, że na koniec 2022 r. liczba kont maklerskich wyniosła ponad 1,6 mln. Uwagę zwraca fakt, że ponad 90 proc. istniejących rachunków inwestycyjnych jest prowadzone przez pierwszą dziesiątkę domów maklerskich.

Widoczna jest też wyraźna przewaga liderującego Biura Maklerskiego mBanku, który wobec drugiego pod tym względem Biura Maklerskiego Pekao ma ponad dwa razy więcej otworzonych rachunków. Dane KDPW uwzględniają tylko konto maklerskie z dostępem do instrumentów finansowych notowanych na GPW.

Z ostatniego Ogólnopolskiego Badania Inwestorów wynika kilka obserwacji, które stanęły za wyborem scenariusza stworzenia prezentowanego rankingu na najtańsze konto maklerskie. Zauważamy, że:

papiery z warszawskiej giełdy były najczęściej (78 proc.) wskazywane jako element portfela polskiego inwestora,

rośnie zainteresowanie akcjami spółek zagranicznych i funduszy typu ETF (odpowiednio 29,7 proc. i 40,8 proc. wskazań),

(odpowiednio 29,7 proc. i 40,8 proc. wskazań), aż 70,6 proc. badanych pieniądze z OFE przeniosłoby na IKE lub IKZE, a tylko 3,9 proc. do ZUS-u.

Założenia rankingu na najtańsze konto maklerskie

Stąd też na potrzeby zestawienia sprawdzamy, gdzie najtaniej można inwestować w akcje i kontrakty terminowe handlowane na GPW. Pod uwagę bierzemy konto maklerskie z podstawowej oferty lub po prostu tańsze w kwestii opłat za prowadzenie rachunku. W kolejnym artykule zestawimy koszty transakcji na rynkach zagranicznych, które domy maklerskie mają w ofercie. Na koniec przyjrzymy się wciąż wąskiej grupie brokerów, którzy udostępniają klientom IKE i IKZE. W ten sposób tworzymy trzy rankingi kont maklerskich dla trzech profili inwestowania.

W założeniach naszego rankingu kont maklerskich przyjmujemy, że sprawdzamy przede wszystkim domy i biura będące krajowymi członkami giełdy, umożliwiającymi prowadzenie bezpośredniej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW. Na koniec grudnia 2022 r. było 24 członków krajowych i 20 zagranicznych.

Oferowane instrumenty finansowe

Przyjęliśmy oddzielną podkategorię rankingu kont maklerskich dotyczącą handlu na rynku krajowym, obejmującą najpopularniejsze platformy transakcyjne, które np. nie mają w ofercie wszystkich akcji notowanych w Warszawie (np. w XTB obecnie dostępnych jest 357 spółek z GPW) czy kontraktów terminowych (alternatywą są kontrakty CFD). Tam umieściliśmy chociażby Dom Maklerski XTB, TMS Oanda i Wealth Seed, których zaletą jest wysyłanie swoim klientom PIT-8c, czego nie robią pozostali brokerzy w tym zestawieniu (więc mogą pojawić się koszty doradztwa podatkowego, by właściwie złożyć zeznanie roczne).

PIT-8c to dokument kluczowy z punktu widzenia inwestora giełdowego. Znajdują się w nim wszystkie potrzebne informacje do rocznego rozliczenia podatku z tytułu dochodów kapitałowych. Polskie firmy mają obowiązek wystawić go swoim klientom, nie dotyczy to jednak zagranicznych brokerów, którzy przysyłają zazwyczaj zestawienie transakcji (albo i nie!), a sprawa dalszych obliczeń podstawy opodatkowania leży po stronie inwestora. Wysyłka PIT-8c nie wpływa jednak na pozycję w rankingu na najtańsze konto maklerskie.

Najtańsze konto maklerskie i niska prowizja

Kupno akcji na warszawskiej giełdzie będzie pewnie pierwszą transakcją inwestora po założeniu konta maklerskiego. W naszym rankingu na najtańsze konto maklerskie zestawiamy prowizje dla dwóch kwot nabycia akcji oraz przyglądamy się kosztom prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Sprawdzamy także, jaką ofertę domy maklerskie mają dla inwestora, który handluje aktywnie akcjami, dokonując kilku transakcji dziennie. Zestawiamy koszty opłat za otwarte pozycje na kontrakty terminowe, dla których bazowym instrumentem finansowym jest indeks giełdowy.

Stawki prowizji maklerskich są na zbliżonym poziomie i w większości przypadków są oferowane w przedziale 0,38-0,39 proc. Najtaniej w zestawieniu wypada prowizja w DM BPS, która jako jedyna jest poniżej 0,3 proc. i to przy darmowym prowadzeniu rachunku. W ofertach domów maklerskich pojawiają się podobne prowizje, ale zazwyczaj dotyczą płatnych kont, jak przy rachunku aktywnym w ING, lub dotyczą wyższych obrotów.

Inną rzeczą są prowizje negocjowane, które - według raportu Ministerstwa Finansów i KNF-u opublikowanego we wrześniu 2022 r. - w praktyce są o 0,1-0,15 pkt proc. niższe od oficjalnych.

Konto maklerskie dla aktywnych

Zwróćmy uwagę też na ofertę dotyczącą tzw. day tradingu, czyli spekulowania związanego z otwieraniem pozycji i zamykaniem ich tego samego dnia. Większość analizowanych domów maklerskich ma ją w swojej ofercie, ale w tabelach opłat i prowizji nie pojawia się ona m.in. w BM ING, BM mBanku czy BM PKO, czyli podmiotów z pierwszej czwórki pod względem liczby prowadzonych rachunków.

Mniejsza prowizja w takiej usłudze dotyczy jednak tylko zlecenia odwrotnego. W dodatku najpierw jest pobierana w wersji podstawowej, a dopiero po kilku dniach na rachunku maklerskim pojawia się zwrot z tytułu rozliczenia transakcji, jeśli zawarta była w ramach day tradingu. Najkorzystniejszą ofertę dla tego typu inwestowania posiada DM BOŚ (0,15 proc.) i DM Handlowego (0,19 proc.).

Jedna cena za kontrakty terminowe

Jednak akcje to nie wszystko, bo coraz popularniejszy staje się handel na kontraktach terminowych, zwłaszcza na indeksy giełdowe. Tutaj jednak konkurencyjność ofert jest jeszcze mniejsza niż w przypadku prowizji od transakcji na akcjach. Standardem jest stawka 9 zł za otwarcie pozycji za pomocą 1 kontraktu.

Mniej zapłacimy w DM BPS (7 zł) oraz w BM PKO (8,5 zł), z kolei najwięcej w DM BOŚ, DM Trigon, BM Pekao i DM BDM, w których opłata wynosi 9,90 zł. Zdarzają się też okresowe promocje i oferty specjalne, jak ta w BOŚ, która dla kontraktów na wybrane indeksy przewiduje opłatę 6 zł, a dla obrotu co najmniej 10 sztukami kontraktów w miesiącu 8,50 zł.

Bezpłatnie pod pewnymi warunkami

Na koniec wyjaśnijmy kwestię opłat za prowadzenie rachunku. Standardem jest, że w większości domów maklerskich jest on prowadzony bezpłatnie lub przy spełnieniu pewnych wymogów jesteśmy z opłaty zwolnieni.

Bezwzględnie darmowe konto maklerskie posiadają: DN BPS, BM ING (w wersji konta elastycznego), DM BOŚ (w omawianym pakiecie żółtym), BM Aliora, DM Noble (rachunek premium), BM Santandera i DM Handlowego.

W innych przypadkach można uniknąć opłaty, jak np. w mBanku, podając swój adres e-mail i zgadzając się na komunikację drogą elektroniczną. W BM BNP istnieje podobny warunek komunikacji z klientem oraz wskazanie jako jednego z rachunku do przelewów ROR w BNP. W DM BDM rachunek może być bezpłatny, jeśli zawrzemy co najmniej jedną transakcję instrumentami finansowymi miesięcznie.

Płatny rachunek maklerski czeka nas w BM mBanku, chociaż tam koszt ten można obniżyć do 0 zł, wyrażając zgodę na komunikację elektroniczną. Z kolei o 20 zł obniżymy stałą opłatę roczną za konto maklerskie w BM PKO, jeśli klienci skorzystają z aplikacji oraz wyrażą „zgodę na trwały nośnik elektroniczny” (komunikacja elektroniczna). W BM Millennium obniżka za korzystanie w każdym kwartale z usług zdalnych oraz komunikację elektroniczną może obniżyć opłatę roczną do 48 zł.

Aktualny ranking kont maklerskich

Gdy sprawdzimy i porównamy koszt transakcji zakupu akcji, okazuje się, że za pakiet o wartości 1000 zł najmniej zapłacimy w Domu Maklerskim BPS (3 zł) i Biurze Maklerskim Aliora (3,80 zł), a najwięcej w Domu Maklerskim BNP (6 zł), Biurze Maklerskim Trigon (6 zł) oraz Domu Maklerskim Noble (10 zł).

Przy transakcji o wartości 10 000 zł najlepiej wypada także DM BPS (24 zł) i Biuro Maklerskie ING (30 zł). Najwięcej zapłacimy w BM mBanku, Santander Biurze Maklerskim, BM PKO, BM Millennium, DM Trigon oraz DM BDM, gdzie prowizja u wszystkich wyniesie 39 zł. Wszystkie stawki w rankingu kont maklerskich dotyczą zleceń online.

W sumie za dwie transakcje na akcjach o wartości 1000 zł i 10 000 zł najmniej pobiorą od inwestora DM BPS (27 zł) oraz BM ING (35 zł), z kolei najdroższe okazują się DM Noble (48 zł) oraz DM Trigon (45 zł). Nie ulega jednak wątpliwości, że sam poziom prowizji maklerskich za transakcje na akcjach notowanych na GPW w sprawdzanych ofertach jest zbliżony, podobnie jak kwota minimalnej prowizji, która ma znaczenie przy mniejszych transakcjach. Taki też obraz wyłania się z wspomnianego raportu Ministerstwa Finansów i KNF.

Przyjmując, że spełnimy warunki, aby uzyskać jak najniższą opłatę za prowadzenie konta maklerskiego oraz zakładając, że transakcji o wartości 1 tys. i 10 tys. zł będziemy dokonywać dwa razy w miesiącu, to w ciągu roku najmniejsze koszty poniesiemy w DM BPS, który oferuje najniższą prowizję maklerską w standardzie. Poniżej 500 zł zapłacimy jeszcze tylko w BM ING za konto elastyczne i w BM BNP. To pierwsza trójka naszego rankingu kont maklerskich.

Ranking kont maklerskich pod względem kosztów wg wybranych kryteriów Podmiot oferujący konto maklerskie Koszt zlecenia wg wartości transakcji

Koszt 2 zleceń (1 tys. zł i 10 tys. zł) Roczny koszt prowizji przy założeniu dokonywania dwóch (1 tys. i 10 tys. zł) transakcji w miesiącu (razem 24) Roczny koszt= transakcje (24) + najniższe prowadzenie konta 1000 10 000 DM BPS 3,00 zł 24,00 zł 27,00 zł 324,00 zł 324,00 zł BM ING 5,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 420,00 zł BM BNP 6,00 zł 35,00 zł 41,00 zł 492,00 zł 492,00 zł BM Alior 3,80 zł 38,00 zł 41,80 zł 501,60 zł 501,60 zł DM BOŚ 5,00 zł 38,00 zł 43,00 zł 516,00 zł 516,00 zł DM Banku Handlowego 5,00 zł 38,00 zł 43,00 zł 516,00 zł 516,00 zł mBank 5,00 zł 39,00 zł 44,00 zł 528,00 zł 528,00 zł BM Santander 5,00 zł 39,00 zł 44,00 zł 528,00 zł 528,00 zł DM BDM 5,95 zł 39,00 zł 44,95 zł 539,40 zł 539,40 zł BM Banku Millennium 4,90 zł 38,00 zł 42,90 zł 514,80 zł 562,80 zł DM Noble 10,00 zł 38,00 zł 48,00 zł 576,00 zł 576,00 zł BM mBanku 5,00 zł 39,00 zł 44,00 zł 528,00 zł 578,00 zł BM Pekao 6,00 zł 37,50 zł 43,50 zł 522,00 zł 582,00 zł BM PKO BP 5,00 zł 39,00 zł 44,00 zł 528,00 zł 588,00 zł DM Trigon 6,00 zł 39,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 600,00 zł *spełniając dodatkowe warunki Źródło: Bankier.pl na podstawie TOiP DM i BM

Dalej jest szereg darmowych rachunków inwestycyjnych z podobną prowizją maklerską. Konto maklerskie bez opłat możemy mieć też w DM Noble, jednak poza warunkami rankingu. Mniej za całość zapłacimy w BM Millennium, gdzie konto jest płatne. Najdrożej, przy naszych założeniach, wypada DM Trigon oraz dwa biura maklerskie związane z bankami kontrolowanymi przez Skarb Państwa.

Tańszy handel, ale ograniczona oferta

Jeszcze rzut oka na wspomniane platformy transakcyjne oferujące dostęp do handlu akcjami notowanymi na giełdzie w Warszawie, ale w ograniczonym zakresie. Poza tym część z nich nie wysyła wspomnianego formularza PIT-8c. Od razu widać o wiele niższy poziom prowizji od transakcji. W DM XTB wynosi on nawet 0 zł do poziomu miesięcznych obrotów rachunku maklerskiego nieprzekraczających równowartości 100 tys. EUR. W pozostałych przypadkach koszty zazwyczaj są niższe niż w domach maklerskich omawianych wyżej.

Prowadzenie konta nie zawsze jest darmowe

Prowizje to nie wszystko, a sprawa opłat za prowadzenie konta maklerskiego wygląda bardziej skomplikowanie. Przede wszystkim zależy ona od aktywności na rynku instrumentów finansowych i o ile w przypadku handlowania i utrzymywania określonej wartości aktywów finansowych na rachunku inwestycyjnym zazwyczaj pozwala nic nie płacić za posiadanie, o tyle bez transakcji lub bez środków na koncie maklerskim w cennikach pojawiają się już konkretne opłaty.

I tak DM XTB pobierze 10 EUR miesięcznie, jeśli w ciągu 365 dni nie dokonano żadnego otwarcia lub zamknięcia pozycji oraz nie zasilono rachunku wpłatą w ciągu ostatnich 90 dni. Podobnie jest w TMS OANDA, które pobierze 9 zł za miesiąc, ale tam, by tego uniknąć, wystarczy posiadać otwartą pozycję.

W Saxo Banku by nie płacić za konto, trzeba zasilić je na początku kwotą co najmniej 2 tys. EUR, istnieje też tzw. opłata za brak aktywności, która zostanie naliczona, jeśli klient nie wykona żadnych transakcji na swoim rachunku w okresie 6 kolejnych miesięcy (liczonych jako 180 dni).

W Lynx też istnieje taka opłata, która zostanie naliczona, jeśli wartość rachunku (papiery i gotówka) wyniesie mniej niż 1 000 USD i nie dokona się transakcji w kwocie co najmniej 1 USD w ciągu miesiąca kalendarzowego.

Najtańsze konto maklerskie nie musi być najlepsze

To jednak tylko podstawowe opłaty zarówno w domach maklerskich oraz u brokerów z dostępem do rynku polskich akcji. Tabele opłat i prowizji, które nierzadko liczą kilkanaście stron, pełne są dodatkowych pozycji, które mogą zaskoczyć inwestora, dlatego warto wnikliwie sprawdzać przed otwarciem konta, na jakie aspekty jeszcze zwrócić uwagę, by wygodnie i możliwie jak najtaniej korzystać z rachunku inwestycyjnego.

Trzeba pamiętać też, że cenniki i regulaminy się zmieniają. W poprzednim roku głośna była sprawa zmian dokonanych przez BM mBanku w sprawie opłaty za depozyty papierów wartościowych instrumentów zagranicznych. Zajął się nią nawet UOKiK, a bank postanowił zrewidować decyzję, wprowadzając promocję zwalniającą z opłaty.

Niskie koszty korzystania z konta maklerskiego to jedno, a wygoda jego obsługi to drugie. Te rzeczy nie zawsze idą w parze, stąd kwestie funkcjonalności platformy inwestycyjnej, intuicyjności aplikacji mobilnej, podatkowej obsługi klienta (PIT-8c), dostępu do pogłębionych analiz i raportów analitycznych oraz dodatkowych usług (doradztwo inwestycyjne) czy awaryjności systemu transakcyjnego czasami mogą mieć większe znaczenie (także kosztowe) niż kolejne pozycje z cennika. "Najtańsze" nie musi z automatu oznaczać "najlepsze".

Konto skrojone na miarę

Każdy inwestor to osobna historia. Różne są nie tylko wielkości portfela, ale też styl inwestowania obejmujący częstość i wielkość składanych zleceń. Dodatkowo inwestorów, szczególnie początkujących, różni gotowość do ponoszenia kosztów stałych (np. opłat za prowadzone konto maklerskie). Przeglądając nasz ranking najtańszych kont maklerskich, warto mieć na uwadze własny profil inwestowania, by dobrze wybrać rachunek inwestycyjny.

