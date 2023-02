Konta osobiste to obecnie nie tylko produkt, który pozwala na przelewy internetowe i operacje kartą debetową. Oprócz opłat za podstawowe funkcje coraz bardziej liczą się dodatkowe usługi takie jak alternatywne możliwości wypłaty gotówki czy płatności smartfonem lub zegarkiem. Sprawdziliśmy, na co mogą liczyć w bankach zwolennicy nowoczesnych rozwiązań.

Kolejność w rankingu kont wynika z analizy kilku parametrów. Należą do nich:

opłata za prowadzenie konta – jeśli opłata za korzystanie z konta nie jest pobierana lub istnieje możliwość zejścia z opłatą do 0 zł, przypisany zostaje 1 punkt,

opłata za obsługę karty – 1 punkt, jeśli bank nie pobiera opłaty za kartę lub można jej uniknąć po spełnieniu warunków zwalniających,

cashback – 1 punkt, jeśli ta usługa jest darmowa,

wypłata z bankomatu za pomocą Blika – 1 punkt, jeśli ta usługa jest darmowa,

płatności mobilne – 1 punkt, jeśli bank oferuje min. 3 usługi spośród 5 najpopularniejszych na rynku, czyli Blik, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay,

dodatkowe usługi – 1 punkt, jeśli bank oferuje min. 1 usługę spośród Autopay, SwatchPAY! oraz Xiaomi Pay,

usługa typu saver – 1 punkt, jeśli w ofercie banku jest usługa pozwalająca na gromadzenie środków przez odkładanie na konto oszczędnościowe tzw. końcówek transakcji przy płatnościach czy wypłatach.

Analiza nie dotyczy kont zarezerwowanych dla beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500+”, kont typu VIP lub tzw. rachunków dla młodych. W tabeli może znaleźć się tylko jedna propozycja danego banku – ta, której wynik jest korzystniejszy z jego perspektywy.

Rachunki dla zwolenników nowinek bankowych

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – luty 2023 r. Lp. Bank Konto Punkty Opłaty: A. Czy konto może być darmowe? B. Czy karta debetowa może być darmowa? C. Darmowy cashback D. Darmowe wypłaty Blik Nowoczesne rozwiązania: E. Dostępne min. 3 płatności mobilne spośród najpopularniejszych F. Dostępna jedna z usług Autopay/Xiaomi Pay/SwatchPAY! G. Dostępna usługa typu saver A B C D E F G 1. Bank Pocztowy Konto w Porządku 7 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK mBank eKonto osobiste 7 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK VeloBank VeloKonto 7 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2. Alior Bank Konto Jakże Osobiste 6 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE Bank Millennium Konto Millennium 360° 6 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE Credit Agricole Konto dla Ciebie 6 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 6 TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK Nest Bank Nest Konto 6 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE PKO Bank Polski Konto za Zero 6 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 6 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK 3. Inteligo Konto Inteligo 5 TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE 4. Bank Pekao Konto Przekorzystne 4 TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 4 TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE Citi Handlowy CitiKonto 4 TAK TAK TAK NIE TAK NIE NIE 5. BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 3 TAK TAK NIE TAK NIE NIE NIE 6. Aion Bank Rachunek bankowy (Plan Light) 2 TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE Toyota Bank Moto Konto 2 TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE Volkswagen Bank Konto osobiste e-direct (Pakiet Standard) 2 TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji oraz stron internetowych banków, stan na 22 lutego 2023 r.

Maksymalną liczbą punktów mogą się pochwalić trzy banki. Jednym z nich jest Bank Pocztowy, którego flagowym produktem jest Konto w Porządku. Od niedawna, 6 lutego br., rachunek jest bezwarunkowo bezpłatny, tzn. klienci nie muszą płacić za jego prowadzenie. Karta debetowa jest objęta opłatą miesięczną w wysokości 6,99 zł, jednak łatwo o jej uniknięcie – wystarczą płatności „debetówką” na łączną kwotę min. 300 zł w danym miesiącu. To najniższa opłata za kartę wśród liderów. Klient ma szereg możliwości, jeśli chodzi o darmowe wypłaty – należą do nich m.in. cashback i wypłaty aplikacją za pomocą Blika. W ofercie banku znajdują się takie płatności jak Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay oraz wspomniany Blik. Klienci mogą także korzystać z Autopaya i usługi typu saver, dzięki której mogą gromadzić oszczędności na tzw. końcówkach transakcji.

Na pierwszym miejscu plasuje się również eKonto osobiste od mBanku. To kolejny rachunek, który nie jest objęty opłatą za prowadzenie. Opłata miesięczna za kartę to 7 zł, jednak towarzyszy jej warunek zwalniający, którym jest wykonanie nią transakcji na nie mniej niż 350 zł w miesiącu. Brak opłat za wypłatę Blikiem i przez cashback to kolejne jej plusy. Bank daje możliwość korzystania z Apple Pay, Google Pay, Blika, Garmin Pay, Fitbit Pay, a także SwatchPAY! oraz Xiaomi Pay. W ofercie banku jest konto Moje cele, na którym można odkładać środki przy płatnościach kartą, wypłatach z bankomatu czy przy realizacji przelewów.

Pozycja lidera przypadła również VeloBankowi, a dokładniej rachunkowi VeloKonto. Brak opłat za konto, wypłaty Blik i cashback to elementy tej oferty. Opłata za kartę to 7 zł, jednak po wykonaniu nią 5 płatności bezgotówkowych nie trzeba się z nią liczyć. Oferta banku to również Apple Pay, Google Pay, SwatchPAY!, Garmin Pay oraz oczywiście Blik. VeloBank to instytucja, która oferuje również konto typu saver – VeloSkarbonka.

Na drugiej pozycji uplasowały się oferty z dorobkiem punktowym na poziomie 6 punktów. W tym gronie znalazły się Konto Jakże Osobiste (Alior Bank), Konto Millennium 360° (Bank Millennium), Konto dla Ciebie (Credit Agricole), Konto Direct z Lwem (ING Bank Śląski), Nest Konto (Nest Bank), Konto za Zero (PKO Bank Polski) oraz Konto Jakie Chcę (Santander Bank Polska). Wszystkie z wymienionych rachunków są darmowe lub mają możliwość zejścia z opłatą za prowadzenie do 0 zł. To samo dotyczy opłaty za kartę debetową. Różnice w ofertach można zauważyć przy pozycjach dotyczących opłaty za wypłatę gotówki Blikiem lub przez cashback. Nie wszystkie banki mają również w ofercie usługę pozwalającą na odkładanie środków przy okazji codziennych płatności.

TOP3 zamyka Konto Inteligo od Inteligo. To darmowy rachunek z opłatą za kartę w wysokości 4 zł, z której bank zrezygnuje pod warunkiem dokonywania płatności bezgotówkowych. Wypłata typu cashback kosztuje 1 zł, natomiast Blikiem 0 zł. Klienci banku mogą korzystać z Blika, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPAY! i Xiaomi Pay.

