Przedsiębiorcy mogą zyskać nawet 1000 zł na darmowym koncie walutowym

fot. muchomoros / Shutterstock

Przedsiębiorcy, którzy potrzebują darmowego rachunku walutowego do rozliczeń zagranicznych zarobią nawet tysiąc złotych w promocjach oferowanych przez banki.

Darmowe konto firmowe i bezpłatny rachunek pomocniczy w walucie obcej to za mało? Bank kuszą przedsiębiorców dodatkowymi premiami za aktywności m.in. comiesięczne wykonanie przelewu do ZUS czy US, transakcje bezgotówkowe oraz zawarcie umowy na terminal płatniczy.

Ranking najtańszych kont firmowych Bankier.pl z największymi premiami - październik 2020r. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie konta Opłata za prowadzenie konta pomocniczego walutowego Suma bonusów z wykonywanie aktywności 1. Bank Pekao 1000 zł premii dla firm z Kontem Przekorzystne Biznes - II edycja 0 zł 0 zł 1 000 zł 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia (promocja) 0 zł 0 zł 900 zł 3. Bank Millennium Konto firmowe z premią do 500 zł 0 zł 0 zł * 500 zł 4. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 400 zł 5. Envelo Bank EnveloKonto Firmowe 0 zł 0 zł 200 zł 6. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 8 zł 1 700 zł * 0 zł dla rezydentów Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 30.09 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

W październikowym zestawieniu sprawdzamy, które banki mają najlepszą ofertę dla klienta potrzebującego rachunku pomocniczego prowadzonego w walucie obcej oraz chcącego „zarobić” na założeniu konta. Sześć banków z lipcowego rankingu, oprócz darmowego konta bankowego oferuje premie za wykonywanie określonych aktywności. Wśród nich sprawdziliśmy, w których bankach przedsiębiorca otrzyma darmowy rachunek pomocniczy w walucie obcej.

Bank Pekao „1000 zł premii dla firm”

Na pierwszym miejscu w rankingu kont dla przedsiębiorców prowadzących rozrachunki z zagranicą jest Bank Pekao. Klienci banku mogą liczyć na darmowe prowadzenie rachunku bankowego przez 12 miesięcy oraz bezpłatne konto pomocnicze walutowe.

Dodatkowo w ramach promocji „1000 zł premii dla firm” klienci mogą zarobić 1000 zł za prowadzenie konta, jeżeli wykonają premiowane aktywności. 300 zł można zyskać za otworzenie Konta Przekorzystne Biznes i spełnienie następujących warunków:

1 przelew do ZUS (min. 100 zł) miesięcznie w trzech dowolnych miesiącach,

min. 1 transakcja bezgotówkowa (min. 100 zł) kartą w terminie do 3 miesięcy,

1 przelew inny niż do ZUS (min. 100 zł) przez aplikację mobilną PeoPay lub stronę internetową.

Kolejna aktywność premiowana przez Bank Pekao dotyczy zawarcia umowy o terminal płatniczy. Bank nagradza nagrodą w wysokości 200 zł klientów posiadających Konto Przekorzystne Biznes, którzy muszą przez kolejne 3 miesiące po zawarciu umowy przyjmą na terminalu płatności na kwotę min. 500 zł w każdym miesiącu.

Trzecią nagradzaną czynnością jest aktywność w kantorze walutowym. W celu otrzymania nagrody w wysokości 200 zł, przedsiębiorca musi w ciągu 3 miesięcy wykonywać transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami na kwotę min. 20 tys. zł. Premia nie jest dostępna dla osób prowadzących kantory, lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, działające w branży turystycznej oraz zajmujące się produkcją lub sprzedażą broni palnej.

300 zł w Pekao przedsiębiorcy posiadający Konto Przekorzystne Biznes otrzymają za zawarcie umowy o kredyt, pożyczkę lub kartę kredytową. Jednorazowa nagroda przyznawana jest klientom, którzy podpiszą umowę na kwotę kredytu lub pożyczki wyższą niż 20 tys. zł. W przypadku karty kredytowej jej limit musi wynieść min. 20 tys. zł.

Łącznie przedsiębiorcy otwierający Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao mogą zarobić 1000 zł przy bezpłatnym korzystaniu z rachunku bieżącego oraz pomocniczego prowadzonego w walucie obcej. Promocja ważna jest do 30 września.

Santander Bank Polska – 900 zł zwrotu dla przedsiębiorców

Santander Bank Polska oferuje przedsiębiorcom darmowy rachunek bankowy i pomocniczy w walucie obcej oraz zwrot do 900 zł na Koncie Firmowym Godnym Polecenia. W ramach „Promocji dla przedsiębiorców IV” osoby, które otworzą konto mogą otrzymać maksymalnie 150 zł miesięcznego zwrotu środków za transakcje wykonane kartą w ciągu pierwszych 6 miesięcy od otworzenia konta.

Premia oferowana przez Santander Bank Polska odpowiada 3 proc. wysokości płatności bezgotówkowych i wypłacana jest pod warunkiem, że przedsiębiorca wykonał przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego na kwotę co najmniej 200 zł. Promocja ważna jest do 30 września.

Bank Millennium „500 zł na dobry początek”

Na trzecim miejscu znalazł się Bank Millennium, który oferuje darmowe konto firmowe oraz rachunek pomocniczy walutowy. Dodatkowo przedsiębiorca w ramach promocji „500 zł na dobry początek” może zyskać premię w wysokości 500 zł. Bank wypłaci nagrodę w wysokości 200 zł klientom posiadającym Konto Mój Biznes, którzy w trzech kolejnych miesiącach:

wykonają m.in. 1 przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł,

utrzymają miesięczne wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł.

Dodatkowo posiadacze konta firmowego w Banku Millennium otrzymają otrzyma jednorazową premię w wysokości 300 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy. Warunkiem otrzymania nagrody jest zapewnienie wpływów zewnętrznych w wysokości min. 1000 zł na terminalu. Promocja trwa do 29 października.