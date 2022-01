Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem – styczeń 2022 r.

fot. muse studio / / Shutterstock

Konto osobiste to produkt, który nieustannie się rozwija. Wysokość opłat wciąż gra pierwsze skrzypce, jednak na znaczeniu zyskują także dodatkowe usługi. Sprawdziliśmy, jaką ofertę dla preferujących płatności bezgotówkowe mają obecnie banki.

Podstawowe usługi takie jak prowadzenie rachunku, możliwość wysyłania przelewów czy wypłacania środków z bankomatu to w obecnych czasach zdecydowanie za mało, aby zachęcić klienta do założenia konta. Zgodnie z ostatnimi danymi NBP Polacy zrealizowali w III kwartale 2021 r. 2 mld transakcji bezgotówkowych kartami. Nic więc dziwnego, że banki coraz bardziej wydłużają listę usług, z których mogą skorzystać posiadacze „plastików”. Są to np. wypłata kartą w sklepie czy konta typu saver, które są zasilane w momencie dokonywania płatności bezgotówkowej. Klienci także coraz chętniej korzystają z usługi Blik, która pozwala np. wypłacić środki z bankomatu bez użycia karty debetowej.

Sprawdziliśmy, jaką ofertę mają banki dla klientów, którzy często płacą kartą, wypłacają środki „przy okazji” i tak samo bez wysiłku chcą odłożyć oszczędności na wyżej oprocentowane konto oszczędnościowe.

Jak powstał ranking?

Przypisanie miejsc poszczególnym rachunkom było możliwe dzięki analizie kilku czynników. Na liście analizowanych parametrów są:

opłata miesięczna za prowadzenie – punktowane są rachunki z brakiem opłaty za prowadzenie lub możliwością jej uniknięcia po spełnieniu dodatkowych warunków,

– punktowane są rachunki z brakiem opłaty za prowadzenie lub możliwością jej uniknięcia po spełnieniu dodatkowych warunków, opłata miesięczna za obsługę karty – punktacja analogiczna do stosowanej przy opłacie za konto,

– punktacja analogiczna do stosowanej przy opłacie za konto, opłata za wypłaty BLIK – 1 punkt, jeśli usługa jest darmowa,

– 1 punkt, jeśli usługa jest darmowa, opłata za cashback tj. usługę pozwalającą na wypłatę środków w kasie sklepu za pomocą karty debetowej – 1 punkt, jeśli klient nie ponosi za taką czynność kosztów,

tj. usługę pozwalającą na wypłatę środków w kasie sklepu za pomocą karty debetowej – 1 punkt, jeśli klient nie ponosi za taką czynność kosztów, płatności mobilne – jeśli bank oferuje min. trzy różne usługi płatności mobilnych na jego konto zaliczany jest 1 punkt,

– jeśli bank oferuje min. trzy różne usługi płatności mobilnych na jego konto zaliczany jest 1 punkt, usługa typu saver – 1 punkt za usługę wspierającą regularne gromadzenie oszczędności przez odkładanie tzw. końcówek transakcji przy np. płatnościach kartą,

– 1 punkt za usługę wspierającą regularne gromadzenie oszczędności przez odkładanie tzw. końcówek transakcji przy np. płatnościach kartą, oprocentowanie na koncie oszczędnościowym – stawka dostępna dla nowego klienta na koncie oszczędnościowym dla kwoty 10 000 zł. Stawka w skali rocznej. Czynnik decydujący o pozycji banku w przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów co konkurent.

Dana marka bankowa może się pojawić w tabeli tylko raz. W sytuacji, kiedy w ofercie instytucji dostępna jest większa liczba rachunków do wyboru, do zestawienia włączono tzw. flagowy produkt banku. Ranking nie obejmuje kont dla młodych, kont typu VIP i rachunków zarezerwowanych dla beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500 Plus”.

Konta dla korzystających z karty i telefonu

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem – styczeń 2022 r. Lp. Bank Konto Opłaty Płatności mobilne Oszczędzanie A) Czy konto może być darmowe? B) Czy karta może być darmowa? C) Darmowe wypłaty BLIK D) Darmowy cashback E) Czy bank udostępnia min. trzy usługi płatności mobilnych? F) Dostępna usługa typu saver G) Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym [p.a]* A B C D E F G 1. Getin Noble Bank Konto Proste Zasady TAK TAK TAK TAK TAK TAK 3,00% 2. Bank Pocztowy Konto w Porządku TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2,00% 3. mBank eKonto osobiste TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1,80% 4. Alior Bank Konto Jakże Osobiste TAK TAK TAK TAK TAK NIE 2,00% 5. Credit Agricole Konto dla Ciebie TAK TAK TAK NIE TAK TAK 1,50% ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct TAK TAK NIE TAK TAK TAK 1,50% 6. Nest Bank Nest Konto TAK TAK TAK TAK TAK NIE 1,25% 7. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero TAK TAK TAK NIE TAK TAK 0,01% Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę TAK TAK TAK NIE TAK TAK 0,01% 8. Bank Millennium Konto 360° TAK TAK NIE TAK TAK NIE 1,25% 9. Citi Handlowy CitiKonto TAK TAK NIE TAK TAK NIE 0,07% 10. Bank Pekao Konto Przekorzystne TAK TAK NIE NIE TAK NIE 2,50% 11. BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów TAK TAK TAK NIE NIE NIE 0,70% 12. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie TAK TAK NIE NIE TAK NIE 0,01% Inteligo Konto Inteligo TAK TAK NIE NIE TAK NIE 0,01% 13. Toyota Bank Moto Konto TAK TAK NIE NIE NIE NIE 2,51% 14. Aion Bank Rachunek bieżący (Plan Light) TAK TAK NIE NIE NIE NIE 1,00% 15. PlusBank Konto Plus TAK TAK NIE NIE NIE NIE nd *Wyższa stawka może obowiązywać do określonej kwoty i przez ograniczony czas a także wymagać spełnienia dodatkowych warunków Źródła: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji, tabel oprocentowania i informacji na stronach internetowych banków, stan na 18.01.2022 r.

Pierwsze miejsce w rankingu zdobył Getin Noble Bank, który wygrał z bezpośrednią konkurencją dzięki stawce procentowej na koncie oszczędnościowym w wysokości 3 proc. w skali roku. To obecnie najwyższe oprocentowanie na tego typu produkcie na rynku. Konto Proste Zasady może być prowadzone bezpłatnie, jeśli klient wykona w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem. W przeciwnym razie bank pobierze opłatę w wysokości 9 zł. Taki sam warunek towarzyszy opłacie za obsługę karty, która wynosi 5 zł. Posiadacze Konta Proste Zasady mogą korzystać z darmowych wypłat z bankomatów, jeśli zrobią to za pośrednictwem Blika. Bezpłatna jest także usługa typu cashback. W banku jest konto oszczędnościowe Skarbonka, na które można odkładać środki automatycznie, płacąc kartą. W ofercie Getin Noble Banku jest również wspomniane już lepiej oprocentowane Elastyczne Konto Oszczędnościowe w promocji „Bonus za Aktywność”. Wyższa stawka obowiązuje przez 12 miesięcy i dotyczy środków do 10 tys. zł. Do dyspozycji klientów jest m.in. BLIK, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz SwatchPAY!

Bank Pocztowy, który zajmuje pozycję wicelidera, również może się pochwalić sześcioma punktami. Opłata za Konto w Porządku wynosi 7,99 zł, jednak korzystający z karty debetowej mogą o niej zapomnieć. Posiadanie plastiku to jedyny warunek uprawniający do otrzymania zwolnienia z opłaty. Stawka za obsługę karty debetowej to 6,99 zł, której można uniknąć, płacąc kartą za transakcje na kwotę min. 300 zł. Bezpłatny cashback i wypłaty z użyciem kodu BLIK to kolejne elementy oferty Banku Pocztowego. Od kwietnia 2021 r. klienci banku mogą korzystać z Mechanizmu regularnego oszczędzania, który pomoże w budowaniu kapitału na określony cel lub tzw. czarną godzinę. Odkładane środki można ulokować np. na promocyjnie oprocentowanym koncie oszczędnościowym na 2 proc. w skali roku dostępnym dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek w ramach promocji „Konto w Porządku z nagrodami”. Takie oprocentowanie będzie naliczało się przez 3 miesiące i obejmuje oszczędności do 10 tys. zł. Bank Pocztowy udostępnia swoim klientom Blika, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay czy Xiaomi Pay.

Najlepszą trójkę rankingu zamyka mBank i jego eKonto osobiste. Opłata za prowadzenie rachunku to 0 zł. Aby otrzymać taką samą stawkę w przypadku karty debetowej, należy w danym miesiącu kalendarzowym dokonać płatności bezgotówkowych kartą na kwotę nie niższą niż 350 zł. W przeciwnym razie bank obciąży rachunek opłatą w wysokości 7 zł. eKonto osobiste to kolejny rachunek z darmowym cashbackiem i wypłatami z bankomatów przez Blika. W banku funkcjonuje konto oszczędnościowe Moje cele, którego podwyższona do 1,80 proc. rocznie stawka jest elementem promocji dla nowych klientów zakładających ROR. Dotyczy ona środków do 10 tys. zł i obowiązuje przez pełne 3 miesiące. Klienci mBanku mogą korzystać z Blika, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY! czy Xiaomi Pay.

Monika Dekrewicz