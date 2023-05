Najlepsze karty kredytowe – najważniejsze informacje w pigułce

Karta kredytowa karcie nierówna – choć wydaje się, że niewiele może różnić oferty poszczególnych banków od siebie, to jednak może się okazać, że propozycja konkurencji będzie lepszym cenowo wyborem. Oprocentowanie w bankach różni się nawet o blisko 10 pp.

Choć kartom kredytowym daleko od popularności sprzed kilkunastu lat, to niektórzy wciąż chętnie sięgają po tę formę doraźnego podreperowania budżetu. I nic dziwnego, umiejętne korzystanie z niej może się bowiem bardzo opłacić, tym bardziej że alternatywne formy kredytu objęte są obecnie dość wysokim oprocentowaniem.

Taki produkt można znaleźć praktycznie w każdym banku. Wybrałam dla Was najtańsze opcje w bankach, które wypełniły i odesłały ankietę z podstawowymi informacjami o swojej ofercie. Ankiety były zbierane w terminie 14-26 kwietnia br. i to właśnie z tego okresu pochodzą dane w tabeli.

Najtańsze karty kredytowe

Karty kredytowe – najważniejsze informacje o ofertach Bank Karta kredytowa Opłata Oproc. [p.a.] Okres bezodsetkowy Bonus Alior Bank Karta Mastercard OK! Opłata miesięczna 10 zł (1) Opłata roczna 10 zł 19% do 59 dni - Bank Millennium Millennium WWF Opłata miesięczna 4,99 zł (2) 20,50% do 51 dni 300 zł do Allegro Bank Pocztowy Karta kredytowa Mastercard Opłata miesięczna 4 zł 15,25% do 55 dni - BNP Paribas Bank Polska Mastercard Standard Opłata miesięczna 9 zł (3) 20,50% do 56 dni 300 zł zwrotu w postaci moneyback BOŚ Bank Mastercard Standard Opłata miesięczna 8 zł (1) 10,99% do 56 dni - Credit Agricole Karta kredytowa Silver w promocji „Radosna majówka z Twoją nową kartą” 0 zł w pierwszym roku, 10 zł w kolejnych latach (4) 20,50% do 54 dni 20 zł za każde wydane min. 200 zł ING Bank Śląski Karta kredytowa VISA Opłata roczna 30 zł (5) 16,50% do 52 dni - mBank Mastercard Standard / Visa Classic Opłata roczna 100 zł (6) 20,50% do 54 dni - PKO Bank Polski Przejrzysta karta kredytowa Opłata roczna 60 zł (7) 18,75% do 55 dni 300 zł do Allegro Santander Bank Polska Mastercard Silver / VISA Silver Akcja Pajacyk Opłata miesięczna 8 zł (8) 20,50% do 54 dni 300 zł do Allegro, Biedronki lub RTV Euro AGD Santander Consumer Bank VISA Turbo Karta Opłata miesięczna 6,90 zł (3) 20,50% do 54 dni 300 zł open e-Voucher Sodexo SGB Bank Karta kredytowa VISA/ Karta kredytowa Mastercard Opłata roczna 42 zł 20,50% do 54 dni - (1) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem dokonania kartą w danym miesiącu transakcji na min. 600 zł, (2) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem dokonania kartą w danym miesiącu min. 5 transakcji, (3) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem dokonania kartą w danym miesiącu transakcji na min. 1000 zł, (4) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem dokonania kartą w danym miesiącu transakcji na min. 700 zł, (5) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem dokonania kartą transakcji za ostatnie 12 miesięcy ze średnią wartością miesięczną min. 200 zł (6) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem dokonania kartą transakcji za ostatnie 12 miesięcy na kwotę min. 12 000 zł (7) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem dokonania kartą średniomiesięcznych transakcji na min. 600 zł, 30 zł, jeśli kwota jest równa min. 500 zł, ale niższa niż 600 zł (8) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem dokonania kartą w danym miesiącu min. 10 transakcji, Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie otrzymanych ankiet, ankiety zbierane między 14 kwietnia a 26 kwietnia 2023 r.

Spośród ofert w tabeli najniższa opłata miesięczna towarzyszy Karcie kredytowej Mastercard z oferty Banku Pocztowego. Bank pobiera za korzystanie z plastiku 4 zł miesięcznie. Jej posiadacze nie mają jednak możliwości uniknięcia tej opłaty. Niewiele wyższa stawka figuruje przy Karcie Millennium WWF Banku Millennium – 4,99 zł miesięcznie. Opłata nie zostanie pobrana po wykonaniu 5 transakcji w podanym przez bank okresie. Niezbyt wygórowaną opłatę pobiera również Santander Consumer Bank przy VISA Turbo Karcie – 6,90 zł miesięcznie, którą można uniknąć, jeśli dokona się w danym okresie transakcji na min. 1000 zł. Korzystną ofertę ma również Credit Agricole w przypadku Karty kredytowej Silver w promocji „Radosna majówka z Twoją nową kartą”. Za pierwszy rok obsługi klienci nie płacą, w kolejnych latach opłata miesięczna wyniesie 10 zł, jednak podobnie jak u większości banków, można jej uniknąć.

Niektóre banki pobierają opłatę roczną zamiast miesięcznej. 10 zł co rok należy zapłacić, jeśli korzysta się z Karty Mastercard OK! w Alior Banku. To najniższa stawka, ale nie można jej uniknąć – bank nie przewiduje zastosowania taryfy ulgowej dla tych, którzy są aktywni. 30 zł rocznie to jedyna opłata, którą pobiera ING Bank Śląski w przypadku Karty kredytowej VISA. Osoby, które przez ostatnie 12 miesięcy wykonywały płatności kartą na średnio 200 zł miesięcznie, mogą jednak cieszyć się zwolnieniem. 42 zł to opłata roczna pobierana przez SGB Bank na Karcie kredytowej.

Można oszczędzić na oprocentowaniu

W czasach rekordowo niskich stóp procentowych prawie wszystkie banki stosowały takie samo oprocentowanie zobowiązania na karcie kredytowej. Obecnie można zauważyć pewne zróżnicowanie. Co ciekawe, stawki mogą się różnić nawet o blisko 10 pp.

Maksymalne oprocentowanie kredytu to aktualnie 20,50 proc. w skali roku. Taki procent stosują Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, mBank, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz SGB Bank.

Najniższym oprocentowaniem jest objęty kredyt na karcie kredytowej w BOŚ Banku – Karta kredytowa Mastercard Standard to stawka w wysokości 10,99 proc. w skali roku.

Od 51 do 59 dni okresu bezodsetkowego

Oferty banków różnią się również długością grace period, czyli po naszemu okresu bezodsetkowego. Jest to maksymalny czas wyznaczony przez bank, w którym klient może cieszyć się darmowym kredytem z karty, o ile spłaci go w tym czasie w całości.

Najdłużej klienci mogą korzystać z dodatkowych środków bez konsekwencji w Alior Banku – okres bezodsetkowy wynosi tam bowiem do 59 dni. W dwóch bankach grace period nie przekracza 56 dni – są to BNP Paribas Bank Polska oraz BOŚ Bank. Najkrótszy termin na spłatę kredytu mają klienci Banku Millennium – do 51 dni.

Bonus nie tylko na koncie osobistym

Praktyka łączenia oferty z bonusem pieniężnym lub nagrodą nie dotyczy tylko kont osobistych, ale dotarła również do produktów kredytowych. Otwierający rachunek karty kredytowej mogą liczyć np. na premie lub nagrody w postaci elektronicznym bonów.

Drugie z nich są zresztą wyjątkowo popularne. W tabeli z najtańszymi ofertami banków aż cztery banki proponują bon lub voucher do wykorzystania. 300 zł do Allegro można zgarnąć, wybierając propozycję Banku Millennium, PKO Banku Polskiego lub Santander Banku Polska. Ostatni z nich daje wybór – zamiast bonu do Allegro można wybrać voucher do Biedronki lub sieci sklepów RTV Euro AGD. Santander Consumer Bank kusi natomiast klientów voucherem Sodexo na 300 zł. Zainteresowani muszą jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku konta osobistego, zdobycie nagród może być objęte koniecznością spełnienia dodatkowych warunków.