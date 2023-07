Najlepsze darmowe konta osobiste dla podróżników – lipiec 2023 r.

Czy darmowe konto osobiste idzie w parze z korzystnymi warunkami przewalutowania oraz wypłat z bankomatów? Okazuje się, że niektóre banki mają w ofercie dobry rachunek dla podróżników, który nie tylko nie musi nic kosztować, ale również jest objęty premią dla nowego klienta za otwarcie.

fot. 9dream studio / / Shutterstock

Sezon urlopowy w pełni, dlatego tym razem sprawdzamy, co banki proponują klientom, którzy jeszcze podróż mają przed sobą lub często wyjeżdżają i aktywnie korzystają z konta oraz karty. Analiza obejmuje aż 9 zróżnicowanych parametrów.

Jak sprawdzaliśmy ofertę banków?

W rankingu przygotowywanym z myślą o podróżnikach nie mogło zabraknąć czynników, na które zwróciłby uwagę każdy obieżyświat. Stanowią one lwią część wszystkich analizowanych parametrów. Są to:

opłata za wypłatę ze wszystkich bankomatów krajowych – jeśli bank daje możliwość podjęcia gotówkowi ze wszystkich maszyn zlokalizowanych w Polsce za darmo, otrzymuje punkt,

– jeśli bank daje możliwość podjęcia gotówkowi ze wszystkich maszyn zlokalizowanych w Polsce za darmo, otrzymuje punkt, opłata za wypłatę ze wszystkich bankomatów zagranicznych w EUR w krajach EOG – punktacja analogiczna jak w przypadku bankomatów krajowych,

– punktacja analogiczna jak w przypadku bankomatów krajowych, opłata za wypłatę z pozostałych bankomatów zagranicznych – brak opłat przekłada się na punkt w tabeli,

– brak opłat przekłada się na punkt w tabeli, prowizja za przewalutowanie – jeden punkt za brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej na PLN,

– jeden punkt za brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej na PLN, dodatkowe usługi dla podróżników – jeden punkt za „coś ekstra” w ofercie konta osobistego dla podróżników bez dodatkowych opłat (np. concierge, ubezpieczenie).

Reklama

Zgodnie z założeniami klient poszukuje taniego rachunku, dlatego wśród parametrów nie mogło zabraknąć opłat podstawowych:

opłata miesięczna za prowadzenie konta – jeden punkt, jeśli konto jest bezwarunkowo bezpłatne,

– jeden punkt, jeśli konto jest bezwarunkowo bezpłatne, opłata miesięczna za obsługę karty debetowej – jeden punkt, jeśli karcie towarzyszy w cenniku opłata 0 zł.

Do analizy włączyliśmy jeszcze dwa inne, nie mniej ważne, elementy oferty:

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

dostępność płatności mobilnych , które zwiększają wygodę realizowania płatności – jeśli bank ma wszystkie z najpopularniejszych płatności mobilnych w ofercie (Apple Pay, Blik, Fitbit Pay, Garmin Pay, Google Pay, SwatchPAY! oraz Xiaomi Pay), na jego konto zostaje zapisany jeden punkt,

, które zwiększają wygodę realizowania płatności – jeśli bank ma wszystkie z najpopularniejszych płatności mobilnych w ofercie (Apple Pay, Blik, Fitbit Pay, Garmin Pay, Google Pay, SwatchPAY! oraz Xiaomi Pay), na jego konto zostaje zapisany jeden punkt, premia za założenie konta skierowana do nowego klienta – w przypadku wystąpienia remisu decyduje o ostatecznej pozycji wśród banków.

O pozycji w tabeli decyduje suma punktów oraz premia za założenie konta. Ranking obejmuje darmowe konta osobiste. Do zestawienia nie trafiły konta dla osób w określonym wieku, czyli tzw. konta dla młodych, podobnie jak konta zarezerwowane dla beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500 plus” czy konta typu VIP.

Konto dla podróżnika – gdzie najlepsza oferta

Najlepsze darmowe konta osobiste dla podróżników – lipiec 2023 r. Lp. Bank Konto Suma punktów Opłaty podstawowe: A) Czy konto jest darmowe? B) Czy karta jest darmowa? Oferta dla podróżników: C) Darmowe wypłaty z bankomatów krajowych D) Darmowe wypłaty z bankomatów za granicą w walucie EUR w krajach EOG E) Darmowe wypłaty z pozostałych bankomatów zagranicznych F) Brak prowizji za przewalutowanie G) Darmowe dodatkowe usługi dla podróżników Wszystkie płatności mobilne Premia A B C D E F G H I 1. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie* 6 TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK 435 zł 2. mBank eKonto osobiste 5 TAK NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK 450 zł 3. Alior Bank Konto Internetowe 4 TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK 0 zł 4. VeloBank VeloKonto 3 TAK NIE NIE TAK NIE TAK NIE NIE 600 zł 5. Citi Handlowy CitiKonto 3 TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE 400 zł Nest Bank Nest Konto 3 TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE TAK 400 zł 6. PKO Bank Polski Konto za Zero 3 TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE 0 zł 7. Bank Millennium Konto Millennium 360° 2 TAK NIE NIE NIE NIE TAK** NIE NIE 400 zł 8. Bank Pekao Konto Przekorzystne 2 TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE 200 zł 9. Bank Pocztowy Konto w Porządku 2 TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE 100 zł 10. Inteligo Konto Inteligo 2 TAK NIE NIE NIE NIE TAK*** NIE NIE 0 zł Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Konto e-direct 2 TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE 0 zł 11. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 1 TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 250 zł *Oferta z Kartą Otwartą na Świat **Dotyczy transakcji na łączną kwotę do 1000 zł w miesiącu kalendarzowym. Prowizja wynosi 2% ponad ten limit ***Dotyczy kart Mastercard Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji, stron internetowych banków oraz stron internetowych dostawców usług mobilnych, stan na 23 lipca 2023 r.

Zwycięzcą rankingu został BNP Paribas Bank Polska i Konto Otwarte na Ciebie. Bank zdobył 6 punktów na 8 możliwych, oferując również jedną z najwyższych premii za założenie rachunku i spełnienie dodatkowych warunków. Brak opłat za konto, darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce oraz w walucie EUR w krajach EOG, brak dodatkowych prowizji za przewalutowanie (dla prawie 160 walut) i darmowe ubezpieczenie „Rezygnacja z podróży” to atuty, które mogą skłonić podróżujących do wybrania tego pakietu. Dodatkowe elementy na plus to możliwość korzystania ze wszystkich analizowanych płatności mobilnych oraz możliwość uzyskania do 435 zł w promocji „ZłAPPpremię”. Do rankingu została wybrana Karta Otwarta na Świat, za której obsługę bank pobiera 10 zł (pod warunkiem zalogowania się min. jeden raz miesięcznie w bankowości elektronicznej oraz wyrażenia określonych zgód marketingowych) lub 12 zł. Opłata za wypłatę z bankomatu zagranicznego to z kolei 7 zł. Wyjątkiem są maszyny należące do grupy BNP za granicą lub Global Alliance, które są darmowe.

Drugie miejsce w tabeli zajmuje eKonto osobiste, które można znaleźć w ofercie mBanku. Bank zapunktował pięć razy – za brak opłaty za prowadzenie konta, darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów zagranicznych (bez względu na lokalizację), dostępność wszystkich płatności mobilnych oraz dodatkowe usługi dla podróżników. W przypadku tego ostatniego mowa o moneybacku za transakcje za granicą w wysokości 2% (dla sumy transakcji od 1 do 2000 zł) lub 4% (dla sumy transakcji od 2001 do 4000 zł). Opłata za kartę to 7 zł, jednak można jej uniknąć pod warunkiem dokonania nią płatności na min. 350 zł. Bank pobiera opłatę za wypłaty z bankomatów krajowych w wysokości 2,50 zł, jeśli klient wypłaci mniej niż 100 zł jednorazowo. Wysokość prowizji za przewalutowanie zależy od włączenia usługi wielowalutowej i waha się miedzy 0,50 proc. a 5,90 proc. Bank kusi nowych klientów premią, która wynosi do 450 zł. Tyle można zyskać, biorąc udział w promocji „Zyskaj premie z eKontem osobistym”.

Ostatnie miejsce w pierwszej trójce zajmuje Konto Internetowe od Alior Banku. Bank zachęca dobrymi warunkami prowadzenia rachunku – ta pozycja w tabeli opłat i prowizji jest objęta opłatą w wysokości 0 zł. TAK stoi również przy wypłatach ze wszystkich bankomatów zagranicznych oraz pozycji dotyczącej płatności mobilnych. Opłata za kartę to 6 zł, ale bank jej nie pobierze, jeśli klient wykonał nią transakcje na min. 300 zł. Opłata za wypłaty z bankomatów krajowych może sięgać 5 zł, jeśli są to maszyny inne niż własne lub Euronet na kwotę min. 100 zł. Prowizja za przewalutowanie wynosi 2%.

Monika Dekrewicz