Najlepsze bankowe kantory internetowe

Wyjazd zagraniczny z wypchanym banknotami w walucie obcej portfelem to coraz rzadsza praktyka. Zdecydowanie łatwiejszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z internetowych kantorów walutowych. Sprawdziliśmy, na co w tej kwestii mogą liczyć klienci banków i ile za taką usługę trzeba zapłacić.

fot. TippaPatt / / Shutterstock

Wybór najlepszego bankowego kantoru nie należał do najłatwiejszych. Z tego względu analiza objęła aż dziewięć parametrów dotyczących różnych obszarów. Są to:

dostępność systemu i czas, kiedy można dokonywać wymiany walut – jeśli platforma jest dostępna przez całą dobę, również w weekendy, to bank otrzymuje jeden punkt (dotyczy podstawowych usług wymiany), liczba dostępnych walut – pół punktu, jeśli bank obsługuje mniej niż 8 walut, co najmniej 8 – jeden punkt, dostępność portfeli mobilnych – punkt, jeśli można płacić w banku telefonem i zegarkiem z wykorzystaniem Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay oraz SwatchPAY! W przypadku, gdy nie są dostępne wszystkie usługi, ale są dostępne te najpopularniejsze (Apple Pay, Google Pay), bank otrzymuje pół punktu, konieczność posiadania konta osobistego w danym banku – jeden punkt, jeśli bank daje dowolność a ROR nie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z kantora wraz z debetową kartą wielowalutową, karta wielowalutowa – możliwość korzystania z jednej karty debetowej do wielu walut to jeden punkt dla banku, opłata za prowadzenie rachunku – jeśli wszystkie rachunki (walutowe oraz rachunek w PLN) są bezwarunkowo bezpłatne, to bank otrzymuje jeden punkt; jeśli istnieje natomiast możliwość zejścia z opłatami do 0 zł, to bankowi przypisuje się pół punktu; opłata za obsługę karty – punktacja analogiczna jak w przypadku opłaty za rachunek, opłata za wypłatę w bankomacie – jeden punkt, jeśli bank nie pobiera za wypłatę kartą wielowalutową żadnych opłat zarówno w kraju, jak i za granicą, prowizja za wymianę waluty – jeden punkt, jeśli bank nie pobiera prowizji za tę operację.

Im więcej punktów, tym lepsza pozycja w rankingu. Jeśli bank wymaga posiadania konta w złotówkach, to opłaty za prowadzenie i wielowalutową kartę debetową dotyczą najtańszego konta z oferty.

Najlepsze bankowe kantory

Najlepsze bankowe kantory internetowe – wrzesień 2023 r. Lp. Bank Nazwa własna kantoru Suma punktów Walory użytkowe: A) Dostępność 24h/7 B) Liczba dostępnych walut C) Portfele mobilne D) Konieczność posiadania konta w danym banku E) Karta wielowalutowa Opłaty podstawowe: F) Opłata za prowadzenie rachunku G) Opłata za obsługę karty H) Wypłaty w bankomacie Koszty związane z wymianą walut: I) Prowizja za wymianę A B C D E F G H I 1. Alior Bank Kantor walutowy 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2. Citi Handlowy Citi Kantor 6,5 1 1 0,5 0 1 1 1 0 1 mBank mKantor 6,5 1 1 1 0 1 1 0,5 0 1 3. PKO Bank Polski Kantor walutowy 6 1 1 0,5 0 1 1 0,5 0 1 4. BNP Paribas Bank Polska Kantor FX Planet 5,5 1 0,5 1 0 1 1 0 0 1 ING Bank Śląski Kantor wymiany walut 5,5 1 0,5 0,5 0 1 1 0,5 0 1 Nest Bank Nest Kantor 5,5 1 0,5 1 0 0 1 1 0 1 Santander Bank Polska Santander Kantor 5,5 1 0,5 1 0 1 0,5 0,5 0 1 5. Bank Pekao Kantor Pekao24 5 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 1 Credit Agricole Kantor 5 1 0,5 1 0 1 0 0,5 0 1 VeloBank VeloKantor 5 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 1 Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji na stronach banków, tabel opłat i prowizji oraz rozmów telefonicznych z infoliniami bankowymi, stan na 21 września 2023 r.

Liderem tabeli został Kantor walutowy Alior Banku, któremu do maksymalnego wyniku zabrakło jednego punktu. Klienci mogą wymieniać waluty bez żadnych ograniczeń czasowych, a wybór samych walut jest bardzo szeroki – bank również i w tej kategorii plasuje się na czele, bo daje możliwość prowadzenia rachunków w 21 walutach. To, co dodatkowo wyróżnia jego ofertę wśród konkurencji, to brak konieczności posiadania konta osobistego w samym Alior Banku, aby móc korzystać z rachunku w złotówkach, rachunków walutowych oraz wielowalutowej karty debetowej. Rachunki są prowadzone bezpłatnie, bank nie obciąża również klienta za obsługę karty wielowalutowej. Bezprowizyjna jest także sama wymiana waluty. Klienci korzystający z różnych form płatności mobilnych mogą wybrać spośród kilku opcji. Dostępne są Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay oraz SwatchPAY! Wypłaty z bankomatów są płatne i wynoszą 9 zł od drugiej operacji w miesiącu. Oznacza to, że klient ma możliwość dokonania jednej wypłaty w kraju lub za granicą bez żadnych kosztów.

Na drugim miejscu zestawienia uplasowały się dwa banki, które mogą pochwalić się osiągnięciem poziomu 6,5 punktu. Jednym z nich jest Citi Handlowy i jego Citi Kantor. Podobnie jak u lidera bezprowizyjna wymiana walut jest dostępna przez 24h/7. Bank oferuje całkiem pokaźną liczbę walut, w których można dokonywać wymian – jest ich 13 włącznie z polskimi złotówkami. Klienci mogą korzystać z karty wielowalutowej do wymaganego konta osobistego. Najtańszym rachunkiem z oferty banku jest Citi Konto, które nie tylko nie jest objęte opłatą za prowadzenie, ale również jako jedno z nielicznych ROR-ów ma dołączaną darmową kartę debetową. Do konta można sobie otworzyć rachunki walutowe w interesujących nas walutach – również całkowicie bezpłatnie. Bank daje możliwość dokonania czterech darmowych wypłat z bankomatów w Polsce lub za granicą, kolejne to już 8 zł za każdą operację. W przypadku Citi Handlowego paleta dostępnych płatności mobilnych jest nieco uboższa i są to Apple Pay oraz Google Pay.

Miejsce ex aequo z propozycją Citi Handlowego zajmuje mKantor od mBanku. Jak w każdym banku w tabeli możliwość wymiany walut jest dostępna całodobowo i bez dodatkowych prowizji. W mBanku można płacić z wykorzystaniem wszystkich analizowanych usług mobilnych a do dyspozycji klientów jest karta z usługą wielowalutową. Można ją otrzymać, wybierając np. najtańsze z oferty eKonto osobiste, za którego prowadzenie bank nie nalicza opłat. Bezpłatne są także rachunki walutowe. Opłata może się natomiast pojawić przy korzystaniu z karty debetowej (7 zł miesięcznie), ale można jej uniknąć pod warunkiem dokonania płatności bezgotówkowych kartą na kwotę min. 350 zł w danym miesiącu. Wypłaty z bankomatów są darmowe, jeśli klient wypłaca co najmniej 100 zł. W przeciwnym razie bank naliczy opłatę w wysokości 2,50 zł. Wyjątkiem jest tutaj wypłata z bankomatu Euronet w Polsce w walucie innej niż PLN – za taką operację płaci się już 7 zł. mBank należy do instytucji z nieco większą liczbą dostępnych walut – jest ich aż 11, jeśli liczyć razem z polską złotówką.

6 punktów i trzecie miejsce w tabeli można przypisać Kantorowi walutowemu w PKO Banku Polskim. Na plus tego rozwiązania można zapisać dostępność bez ograniczeń, brak prowizji za transakcje, dostępność karty wielowalutowej, darmowe prowadzenie rachunków oraz dużą liczbę obsługiwanych walut – 10 razem z PLN. Nieco punktów uciekło za dostępność portfeli mobilnych (zabrakło do kompletu Fitbit Pay), opłatę za kartę debetową do konta osobistego z usługą wielowalutową (10 zł miesięcznie z możliwością zejścia do 0 zł pod warunkiem dokonania min. 5 płatności kartą lub Blikiem w okresie rozliczeniowym) oraz wypłaty z bankomatów. Darmowe są wypłaty w Polsce w bankomatach PKO BP oraz te dokonywane za granicami kraju. Wypłata z innych maszyn w Polsce to koszt w wysokości 10 zł.

Kantory walutowe wśród dostępnych usług banków mogą być brane przez klientów za pewnik. Tabela obejmuje wszak aż jedenaście instytucji, które dają użytkownikom możliwość korzystania z takiej opcji. Okazuje się jednak, że jeszcze kilka miesięcy temu byłaby ona zdecydowanie krótsza. W tym roku taką usługę wprowadzili Credit Agricole oraz Nest Bank, natomiast Bank Pekao przedstawił klientom nową odsłonę tej usługi.

Niektóre banki startują z usługą, inne ją rozwijają. Przykładowo Alior Bank, który mimo długiej historii z kantorem walutowym, wciąż stawia na nowości. Ostatnie to transakcje wymiany walut za pomocą Blika. Dzięki tej opcji można opłacić zakup waluty (sprzedaż PLN) w Kantorze Walutowym, używając kodu Blik wygenerowanego w aplikacji bankowej. Waluta trafia na konto walutowe klienta natychmiastowo. Za tę usługę bank nie pobiera opłat.