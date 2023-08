Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Tak można zgarnąć ponad 900 zł bonusu

Nawet 920 zł można zgarnąć za założenie konta osobistego w sierpniowej promocji – wynika z analizy Bankier.pl i serwisu zgarnijpremie.pl. Tyle płaci rekordzista za wykonanie określonych aktywności na rachunku. W pozostałych bankach kwoty są nieco niższe, ale wciąż godne uwagi. Instytucje finansowe płacą od 200 do nawet 600 zł za aktywację nowego ROR-u.

Jak co miesiąc analitycy serwisu zgarnijpremie.pl przygotowali nam zestawienie najciekawszych promocji na kontach osobistych. Tradycyjnie jest na czym oko zawiesić. Banki hojnie dotują klientów, którzy zdecydują się założyć nowy rachunek. Oczywiście nie wypłacają takiej kwoty jednorazowo, ale dla cierpliwych klientów nie powinno to stanowić problemu. Premie przyznawane są za spełnienie określonych aktywności na kontach. To nic skomplikowanego – z reguły wystarczy logować się do aplikacji, korzystać z przelewów, Blika i karty. Czasami trzeba też zasilić ROR niewielką kwotą. W zamian można zgarnąć od 200 do nawet 920 zł – w zależności od banku.

BANK KONTO PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW Santander Bank Polska Konto Santander 920 zł: 100 zł za min. 1 logowanie w aplikacji mobilne, zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż 26 lat) i min. 1 transakcję kartą we wrześniu;

100 zł za min. 1 logowanie w aplikacji mobilne, zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż 26 lat) i min. 1 transakcję kartą w październiku i listopadzie;

100 zł za min. 1 logowanie w aplikacji mobilne, zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż 26 lat) i min. 1 transakcję kartą w grudniu i styczniu;

100 zł za spełnienie wszystkich warunków w promocji;

100 zł do wydania w sklepie lub 4 bilety do Cinema City w Programie Poleceń;

300 zł zwrotu za opłacanie rachunków z Konta Santander;

100 zł za konto dla dziecka/nastolatka

20 zł za skorzystanie z Kantora Santander. Do 31.08.2023 VeloBank VeloKonto 600 zł: Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem);

10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł. Do 31.08.2023 mBank eKonto 470 zł: 20 zł za otwarcie konta z kartą oraz wyrażonymi zgodami marketingowymi i aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub BLIKIEM – w miesiącu otwarcia lub kolejnym)

200 zł za aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub BLIKIEM – w 3 miesiącach)

150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód

100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości. Do 27.09.2023 Alior Bank Konto Jakże Osobiste 450 zł: 50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego metodą na selfie;

8x50 zł za min. 5 płatności kartą i logowanie do aplikacji mobilnej w każdym z 8 kolejnych miesięcy od otwarcia konta. Do 30.09.2023 Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 435 zł: 55 zł za założenie Konta Otwartego na Ciebie z kartą płatniczą i aktywację konta do 31.10.2023;

180 zł za min. 4 logowania do aplikacji mobilnej, wykonanie przelewów w bankowości elektronicznej o wartości min, 350 zł oraz min. 3 płatności bezgotówkowe w miesiącu po otwarciu konta;

180 zł za min. 4 logowania do aplikacji mobilnej, wykonanie przelewów w bankowości elektronicznej o wartości min, 350 zł oraz min. 3 płatności bezgotówkowe w kolejnym miesiąc Do 17.10.2023 (limit 9 000) Citi Handlowy CitiKonto 400 zł 125 zł za uruchomienie konta i wykonanie 3 transakcji blikiem o łącznej wartości min. 300 zł,

125 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe o wartości min. 2 000 zł,

125 zł za wszystkie wymienione powyżej działania (transakcje blikiem i przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe),

25 zł za wyrażenie zgód marketingowych.

+ 200 zł zwrotu za wyrobienie dodatkowo karty kredytowej i płatności (zarówno kartą debetową i kredytową) max. po 50 zł w każdy z 4 miesięcy. Do 31.08.2023 ING Bank Śląski Konto Direct 350 zł: 120 zł za założenie konta z kartą i kontem oszczędnościowym, ze zgodami marketingowymi i wydanie bezgotówkowo min. 1000 zł;

130 zł za min. 3 transakcje BLIKIEM w internecie, zapewnienie min. 1000 zł wpływów w dowolnych 3 miesiącach i założenie Celu Oszczędnościowego, na którym odłożysz min. 300 zł.

100 zł dla dziecka za założenie konta Mobi dla dziecka 13-17 lat. Do 28.09.2023 Bank Pekao Konto Przekorzystne 200 zł: 50 zł za samo założenie konta;

3x50 zł za spełnienie warunków aktywności w 3 kolejnych miesiącach od otwarcia konta. Do 16.08.2023

W sierpniu ponownie liderem bonusów jest Santander Bank Polska. Co prawda płaci nieco mniej niż w lipcu (wówczas było to 970 zł), ale nadal jest to najkorzystniejsza oferta. Premia wypłacana jest w ratach. Już 520 zł można zgarnąć za takie aktywności zasilenie ROR wpływami (1000 zł miesięcznie), logowanie do apki mobilnej, płatności kartą i skorzystanie z kantoru. Kolejne 100 zł zostanie wypłacone za założenie konta dziecku, a 300 zł można odzyskać za opłacanie rachunków w formie moneybacku.

Wiceliderem zestawienia pozostaje VeloBank. W zamian za korzystanie z konta i wykonywanie płatności kartą i Blikiem, bank aktywuje na rachunku moneyback. Klient będzie mógł odzyskać aż 600 zł w formie zwrotu za zakupy (6 miesięcy x 100 zł).

Trzecie miejsce na podium promocyjnych ofert zajmuje mBank. W taj instytucji do zgarnięcia jest łącznie 470 zł. Wystarczy otworzyć konto na selfie lub za pomocą e-dowodu, wyrazić zgody marketingowe, zapewnić wpływy na poziomie 1000 zł co miesiąc i aktywnie korzystać z karty płatniczej. To pozwoli na zgarnięcie kwoty w wysokości 370 zł. Dodatkowe 100 zł bank wypłaci, jeśli użytkownik otworzy konto dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości.

BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citibank Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Santander 6 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 9 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 3 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł.

Choć od pewnego czasu banki znów zaczynają mieszać w cennikach, to nadal analizowane rachunki mogą być prowadzone za darmo. Wystarczy wykazać się określoną aktywnością – logować się do konta, zasilać ROR pieniędzmi i płacić kartą. Zresztą część tych wymagań i tak pokrywa się z założeniami promocji. W efekcie aktywny użytkownik nie dość, że nie zapłaci za obsługę konta i karty, to jeszcze będzie mógł liczyć na bonus.

Warto pamiętać jednak o pewnej zasadzie, którą kierują się wszystkie tego typu promocje. Bonus nie jest wypłacany jednorazowo, a w ratach – po spełnieniu określonych etapów. Wpływa on na ROR np. co miesiąc. Żeby uzbierać okrągłą kwotę z promocji, warto odkładać sobie wypłaconą premię na osobnym rachunku – np. na koncie oszczędnościowym. W innym wypadku rozejdzie się ona na bieżące wydatki i rozliczenia.

Należy także dodać, że wymienione wyżej promocje kierowane są do nowych klientów. W tym zakresie banki wymagają z reguły około 2-letniej karencji (szczegóły znajdziecie w regulaminach). Oznacza to, że jeśli np. chcecie skorzystać z danej promocji w banku, to nie powinniście mieć tam konta przez ostatnie dwa lata. Warto też dodać, że promocje się sumują – nic nie stoi na przeszkodzie, by otworzyć kilka rachunków i skorzystać z kilku promocji. Może to być jednak uciążliwe, bo trzeba będzie skrupulatnie pilnować wymagań stawianych przez każdy z banków. Ale dla chcącego nic trudnego. Zwłaszcza, że pula pieniędzy do zgarnięcia w sumie za darmo, jest warta zachodu.