Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Ruszyły wiosenne promocje

Nawet 450 zł można zgarnąć w kilku bankach za samo założenie konta i wykonanie kilku prostych operacji na rachunku – wynika z analizy serwisów zgarnijpremie.pl i Bankier.pl. Sprawdziliśmy, które banki oferują na początku kwietnia sensowne promocje w kontach.

Jak co miesiąc sprawdzamy aktualne promocje w rachunkach osobistych. Jest w czym wybierać, bo banki są skłonne zapłacić nawet kilkaset złotych za założenie konta. W kwietniu znaleźliśmy 8 ciekawych promocji, na których można zarobić od 250 do nawet 450 zł. Wystarczy jedynie wykazać się niewielką aktywnością – płacić kartą czy logować się do aplikacji. Szczegóły znajdą Państwo w poniższej tabeli.

BANK KONTO PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW Alior Bank Konto Jakże Osobiste 450 zł: 50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego metodą na selfie;

za otwarcie Konta Jakże Osobistego metodą na selfie; 8x50 zł za min. 1 płatność kartą i logowanie do aplikacji mobilnej w każdym z 8 kolejnych miesięcy od otwarcia konta. Do 31.05.2023 Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 450 zł: 100 zł za założenie Konta Otwartego na Ciebie i zapewnienie min. 1 wpływu;

175 zł za min. 3 wpływy na konto o wartości min. 100 zł każdy i transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 400 zł w maju;

175 zł za min. 3 wpływy na konto o wartości min. 100 zł każdy i transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 400 zł w czerwcu. Do 11.04.2023 (limit 3 000) mBank eKonto 450 zł: 200 zł za otwarcie konta z kartą i aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub BLIKIEM – w 3 miesiącach)

za otwarcie konta z kartą i aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub BLIKIEM – w 3 miesiącach) 150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód

za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód 100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości. Do 31.05.2023 Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 420 zł: 40 zł za założenie Konta Otwartego na Ciebie za pomocą aplikacji GOmobile;

190 zł za transakcje BLIKIEM, kartą, przelewy w aplikacji i zapewnienie wpływów w pierwszym miesiącu po otwarciu konta;

190 zł za transakcje BLIKIEM, kartą, przelewy w aplikacji i zapewnienie wpływów w drugim miesiącu po otwarciu konta. Do 16.06.2023 (limit 10 000) Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 400 zł: 70 zł za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi i min. 5 logowań do aplikacji mobilnej;

za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi i min. 5 logowań do aplikacji mobilnej; 160 zł za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł; wykonaj min. 5 transakcje bezgotówkowe kartą debetową; minimum 5 razy zaloguj się do aplikacji Santander mobile;

za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł; wykonaj min. 5 transakcje bezgotówkowe kartą debetową; minimum 5 razy zaloguj się do aplikacji Santander mobile; 70 zł za wykonanie w sierpniu i wrześniu min. 5 przelewów w aplikacji mobilnej na rachunek obcy;

za wykonanie w sierpniu i wrześniu min. 5 przelewów w aplikacji mobilnej na rachunek obcy; 100 zł voucher Sodexo za spełnienie wszystkich warunków w promocji. Do 30.04.2023 Citi Handlowy Citikonto 350 zł 20 zł za otwarcie CitiKonta ze zgodami marketingowymi;

za otwarcie CitiKonta ze zgodami marketingowymi; 120 zł za 3 płatności BLIKIEM o łącznej wartości min. 300 zł;

za 3 płatności BLIKIEM o łącznej wartości min. 300 zł; 120 zł za zapewnienie min. 2 000 zł wpływu z tytułu wynagrodzenia lub zlecenie walutowe o takiej wartości;

za zapewnienie min. 2 000 zł wpływu z tytułu wynagrodzenia lub zlecenie walutowe o takiej wartości; 90 zł za spełnienie wszystkich warunków aktywności. Do 19.04.2023 (limit 3 000) Bank Pekao SA Konto Przekorzystne 250 zł: 50 zł + 50 zł do Żabki za samo założenie konta;

+ do Żabki za samo założenie konta; 3x50 zł za spełnienie warunków aktywności w 3 kolejnych miesiącach od otwarcia konta. Do 15.05.2023 ING Bank Śląski Konto Direct 250 zł: 120 zł za otwarcie konta z kartą oraz kontem oszczędnościowym i wykonanie transakcji bezgotówkowych o wartości min. 1000 zł;

za otwarcie konta z kartą oraz kontem oszczędnościowym i wykonanie transakcji bezgotówkowych o wartości min. 1000 zł; 130 zł za 3 transakcje BLIKIEM i zapewnienie min. 1000 zł wpływów w 3 dowolnych miesiącach oraz założenie min. jeden celu oszczędnościowego na Otwartym Koncie Oszczędnościowym (OKO) otwartym w ramach promocji i odłożenie na nim min. 300 zł. Do 29.06.2023 Źródło: zgarnijpremie.pl dla Bankier.pl

Aż trzy banki są skłonne zapłacić 450 zł za założenie konta. Są to Alior Bank, Bank BNP Paribas i mBank. W Aliorze wystarczy otworzyć ROR metodą na selfie i w kolejnych 8 miesiącach dokonywać jednej transakcji kartą i logowania do aplikacji. BNP Paribas płaci za założenie konta, a następnie wymaga, by dokonać 3 wpływów na konto o wartości minimum 100 zł i wykonać transakcje na 400 zł, Z kolei mBank wymaga wpływu na poziomie 1000 zł, 8 transakcji kartą lub Blikiem w ciągu 3 miesięcy. Konto trzeba też założyć na selfie. Dodatkowe sto złotych można zgarnąć za otwarcie rachunku dla dziecka.

BNP Paribas ma też drugą promocję, w ramach której można zgarnąć 420 zł. Wystarczy założyć konto przez aplikację, zasilić rachunek i aktywnie korzystać z Blika lub karty. Z kolei Santander płaci 400 zł. Także w ratach: 70 zł za założenie ROR i 5 logowań do apki, 160 zł za wpływy w wysokości 1000 zł przez 3 miesiące, 5 transakcji kartą i 5 logowań. Dokłada voucher Sodexo o wartości 100 zł za spełnienie wszystkich warunków promocji.

BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Citibank Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 6 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem 8 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem 5 zł Źródło: zgarnijpremie.pl dla Bankier.pl

Prezentowane powyżej promocje są dostępne dla nowych klientów, czyli osób które przez ostatnie 2-3 lata nie posiadały konta w danej instytucji. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie z proponowanych rachunków mogą być bezpłatne - wystarczy spełnić określone warunki. Część z nich pokrywa się z warunkami promocji, więc i tak trzeba będzie aktywnie korzystać z konta.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z kilku promocji na raz. Trzeba jednak pamiętać, że premie nie są wypłacane jednorazowo, tylko w ratach. W ten sposób banki chcą „zachęcić” klientów do stałego korzystania z konta i uniknąć sytuacji, w której klient zakłada ROR tylko po to, by zgarnąć premię.