Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Nowy rok, nowe bonusy - banki dadzą zarobić nawet 650 zł

Na początku nowego roku banki sypnęły promocjami na kontach. Rekordzista oferuje aż 650 zł za założenie rachunku i spełnienie prostych warunków aktywności. Łącznie w styczniu mamy 9 sensowych propozycji, które pozwalają zgarnąć kilkaset złotych – wynika z analizy serwisu zgarnijpremie.pl i Bankier.pl.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Jak co miesiąc sprawdzamy najlepsze promocje na kontach. Coraz więcej banków jest skłonnych wydać niemałe kwoty, by przyciągnąć do siebie nowych klientów. W styczniu znaleźliśmy aż 9 promocji, na których można zarobić od 200 do nawet 650 zł. Warunki są dwa. Pierwszy – oferty kierowane są do nowych klientów, czyli osób które przez ostatni rok czy dwa nie posiadały konta w danym banku. Drugi – żeby zgarnąć premię, należy wykazać się określoną aktywnością. Z reguły chodzi o zapewnienie wpływów na konto lub wykonanie określonych czynności (np. płatności kartą czy aktywowanie aplikacji mobilnej). Nic, z czym nie poradziłby sobie czytelnik Bankier.pl.

Promocyjne oferty na założenie konta BANK PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW mBank 650 zł: 200 zł za otwarcie konta z kartą i aktywność;

150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód;

100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości;

200 zł do Allegro, Allegro Smart lub Biedronki za aktywność i przystąpienie do programu mOkazje. Do 08.02.2023 mBank 450 zł: 200 zł za otwarcie konta z kartą i aktywność;

150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód;

100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości. Do 08.02.2023 Alior Bank 400 zł: 8x50 zł za min. 1 płatność kartą i logowanie do aplikacji mobilnej w każdym z 8 kolejnych miesięcy od otwarcia konta;

2% zwrotu za płatności mobilne do 28.02.2023. Do 28.02.2023 Bank Millennium 400 zł: 200 zł za otwarcie konta Millennium 360 ze zgodami marketingowymi oraz skorzystaniem z usługi „zwrot za zakupy” i min. jedno logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie min. 1000 zł wpływów i min. 5 płatności kartą w pierwszym miesiącu;

200 zł za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: min. jedno logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie min. 1000 zł wpływów i min. 5 płatności kartą. Do 31.03.2023 Bank BNP Paribas 400 zł: 70 zł za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi;

165 zł za min. 3 płatności BLIK, min. 300 zł przelewów zewnętrznych i min. 700 zł wpływów na konto w pierwszym miesiącu po otwarciu konta;

165 zł za min. 3 płatności BLIK, min. 300 zł przelewów zewnętrznych i min. 700 zł wpływów na konto w drugim miesiącu po otwarciu konta. Do 13.03.2023 Santander Bank Polska 400 zł: 100 zł za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi, zapewnienie min. 1000 zł wpływu i 1 logowanie do aplikacji mobilnej;

200 zł za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł; wykonaj min. 2 transakcję bezgotówkowe kartą debetową o wartości co najmniej 10 zł; minimum raz zaloguj się do aplikacji Santander mobile;

100 zł bon Sodexo za odłożenie w ramach tego celu min.50 zł za pomocą celu oszczędnościowego „końcówki transakcji”. Do 31.01.2023 Citi Handlowy 300 zł 20 zł za zgody marketingowe;

100 zł za 3 transakcje BLIKiem na kwotę min. 300 zł do końca drugiego miesiąca;

100 zł za zapewnienie wpływu na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonanie w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł;

80 zł za spełnienie wszystkich przewidzianych w promocji warunków aktywności. Do 09.01.2023 NOWA OFERTA: 20 zł + 8,6% do 100 000 zł 20 zł za zgody marketingowe;

8,6% za zapewnienie min. 2 000 zł łącznych wpływów na konto w każdym z miesięcy: luty, marzec, kwiecień, maj. Do 31.01.2023 Bank Pekao 200 zł: 50 za samo założenie konta;

3x50 zł za spełnienie warunków aktywności w 3 kolejnych miesiącach od otwarcia konta. Do 09.01.2023 ING Bank Śląski 200 zł: 120 zł za otwarcie konta i wykonanie transakcji bezgotówkowych o wartości min. 1000 zł;

80 zł za 3 transakcje BLIKIEM i zapewnienie min. 1000 zł wpływów w 3 dowolnych miesiącach. Do 19.01.2023

Rekordzistą styczniowego zestawienia jest mBank, który oferuje aż 650 zł za założenie konta. Od użytkownika wymaga, by otworzył konto na e-dowód lub selfie (przez aplikację), zapewnił wpływy na poziomie 1000 zł miesięcznie i dokonał 8 transakcji kartą. Za te czynności można zgarnąć 350 zł. Kolejna „stówa” wypłacana jest za otwarcie konta dla dziecka, a 200 zł za przystąpienie do programu mOkazje. Te 200 zł wypłacane jest w bonach do Allegro lub Biedronki. Jest też wersja promocji bez bonów – wówczas zgarnąć można 450 zł.

Aż 4 banki płacą za założenie konta i spełnienie warunków po 400 zł. Są to Alior Bank, Bank Millennium, BNP Paribas i Santander Bank Polska. Tu również warunki nie są wygórowane. Szczegóły przedstawiamy w tabeli powyżej. Np. w Millennium wystarczy zapewnić wpływy na poziomie 1000 zł, zalogować się do apki i dokonać 5 dowolnych transakcji kartą. Podobne wymagania stawia Santander Bank Polska. Dodatkowy bonus można tam zgarnąć za założenie celu oszczędnościowego.

Ciekawą promocję przygotował Citi Handlowy. Można zgarnąć 300 zł za konto, ale oprócz tego jest promocja na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem do 8,6 proc. Z kolei w Pekao i ING można zgarnąć po 200 zł za spełnienie warunków promocji.

Opłaty za korzystanie z konta lub warunki do spełniania, by było (prawie w całości) darmowe BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Bank Millennium Millennium 360 Bezwarunkowe 0 zł 11 zł/5 zł lub 0 zł za min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu (w przypadku młodych wystarczy 1 transakcja) 11 zł dla dorosłych

5 zł dla osób do 26 roku życia 1 zł w przypadku maszyn Santander Banku Polska i Planet Cash. 5 zł u innych operatorów (0 zł za spełnienie warunku darmowej karty płatniczej) Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 6 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem 8 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem 5 zł Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 2,5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citibank Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 5 zł lub 0 zł za minimum trzy transakcje kartą w miesiącu na dowolną kwotę (także transakcję mobilną przy pomocy usług Google Pay lub Apple Pay) 5 zł

Warto dodać, że wszystkie z analizowanych rachunków mogą być bezpłatne. Wystarczy spełnić określone wymagania stawiane przez bank, czyli aktywnie korzystać z konta. Co więcej, część tych wymagań pokrywa się z warunkami promocji, więc i tak trzeba wykazać się aktywnością. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z kilku promocji na raz i zgarnąć większy bonus. Należy jednak pamiętać, że premie wypłacane są w ratach – dopiero gdy bank sprawdzi, czy spełniliśmy warunki. Oznacza to, że premia nie jest wypłacana jako pełna kwota, tylko jako kilka przelewów na konto.