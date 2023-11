Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Można zgarnąć nawet 950 zł

Kolejny miesiąc zaczynamy tradycyjnym podsumowaniem najlepszych promocji na kontach przygotowanym przez Bankier.pl i serwis zgarnijpremie.pl. W listopadzie banki płacą od 200 do nawet 950 zł za otworzenie konta osobistego i spełnienie warunków aktywności. Sprawdzamy, jakie stawiają wymagania.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Kolejny miesiąc przyniósł nam wysyp promocji na kontach osobistych. Za założenie rachunku można zgarnąć nawet kilkaset złotych. Oczywiście taka premia nie jest wypłacana jednorazowo. Banki dzielą ją na raty i przelewają co miesiąc na rachunek klienta. Żeby otrzymać bonus, nie wystarczy jednak założenie ROR-u – trzeba też spełnić dodatkowe warunki. W poniższej tabeli prezentujemy najciekawsze premie za założenie kont wraz z czynnościami, jakie trzeba wykonać, by zgarnąć bonus.

BANK PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW Santander Bank Polska 950 zł: 500 zł za otwarcie konta i spełnienie warunków aktywności (min. logowanie do aplikacji mobilnej, wydawanie min. 300 zł kartą lub Blikiem i wpływ min. 1000 zł)

50 zł za wymianę waluty Kantor Santander;

100 zł w Programie Poleceń;

300 zł zwrotu za zapłacone rachunki. Do 30.11.2023 VeloBank 650 zł: Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem);

10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł;

50 zł za skorzystanie z Programu Poleceń. Do 30.11.2023 Alior Bank 500 zł: 50 zł za otwarcie konta i wybranie 2 korzyści;

50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego na selfie;

8 x 50 zł za otwarcie konta oraz za zalogowanie się min. raz do aplikacji mobilnej, oraz wykonanie min. 5 transakcji kartą w każdym z 8 kolejnych miesięcy. Do 31.01.2024 mBank 460 zł: 10 zł za otwarcie eKonta ze zgodami marketingowymi i 5 transakcji kartą lub BLIKIEM;

200 zł za wpływy 1000 zł i 8 transakcji kartą lub BLIKIEM w każdym z 3 miesięcy;

150 zł za wykorzystanie eDowodu lub Selfie przy zakładaniu eKonta;

100 zł za założenie dziecku eKonta Junior lub eKonta możliwości. Do 07.02.2024 BNP Paribas 445 zł: 135 zł za założenie Konta Otwartego na Ciebie z kartą płatniczą, aktywację konta i min. 1 transakcję BLIKIEM do końca listopada;

155 zł za min. 6 transakcji kartą o wartości min. 60 zł każda oraz zapewnienie min. 600 zł wpływów w grudniu;

155 zł za min. 6 transakcji kartą o wartości min. 60 zł każda oraz zapewnienie min. 600 zł wpływów w styczniu. Do 05.11.2023 (limit 3 000) Citi Handlowy 400 zł 25 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi;

175 zł za zapewnienie wpływu min. 2 000 zł w 2 kolejnych miesiącach;

200 zł w każdym z 4 kolejnych miesięcy wydaj min. 200 zł, płacąc bezgotówkowo. Do 30.11.2023 (limit 4 000) ING Bank Śląski 250 zł: 120 zł za założenie konta z kartą i kontem oszczędnościowym, ze zgodami marketingowymi i wydanie bezgotówkowo min. 1000 zł;

130 zł za min. 3 transakcje BLIKIEM w internecie, zapewnienie min. 1000 zł w pływów w dowolnych 3 miesiącach i założenie Celu Oszczędnościowego, na którym odłożysz min. 300 zł + 50 zł dla dziecka za założenie konta Mobi dla dziecka 13-17 lat. Do 18.01.2024 Bank Pekao 200 zł: 50 zł za samo otwarcie Konta Przekorzystnego Banku Pekao z kartą;

150 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay w każdym z 3 miesięcy Do 08.01.2024

Ponownie liderem zestawienia zostaje Santander Bank Polska. Za założenie konta można w sumie zebrać 950 zł. Premia będzie wypłacana w ratach. Pierwsze 500 zł można zgarnąć za otwarcie ROR-u i proste aktywności, kolejne 300 zł oferują w formie moneybacku za zapłacone rachunki, 100 zł bank zapłaci za polecenia konta, a 50 zł za wymianę walut w kantorze.

Drugie miejsce tradycyjnie okupuje VeloBank. Tu premia wypłacana jest w formie zwrotu za płatności wykonane kartą. Co miesiąc bank będzie oddawał 10 proc. poniesionych przez nas wydatków i przelewał pieniądze na konto. Maksymalnie można w ten sposób odzyskać 600 zł. Dodatkowe 50 zł bank wypłaci za polecenie konta znajomym.

Trzecie miejsce na podium zajmuje Alior Bank. W listopadowej promocji do zebrania jest łącznie 500 zł. Warunki są proste do spełnienia. Trzeba otworzyć konto na selfie (50 zł), wybrać dwie korzyści w ramach rachunku (50 zł), a przez kolejne 8 miesięcy wykonywać określone aktywności na rachunku. W ten sposób można łącznie uzbierać 400 zł.

BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku, lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą, lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citi Handlowy Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 6 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 9 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 3 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł.

Tradycyjnie przypominamy, że wszystkie z analizowanych przez nas rachunków mogą być prowadzone za darmo. Trzeba wykazać się jednak określoną aktywnością. Szczegóły przedstawia powyższa tabela. Z reguły owa aktywność sprowadza się do regularnego korzystania z karty, zasilania rachunku określonymi wpływami i logowaniem do aplikacji mobilnej. Należy też przypomnieć, że banki kierują promocje do nowych klientów. Zazwyczaj chodzi o osoby, które przez ostatni rok nie posiadały konta w danej instytucji. Szczegóły można sprawdzić w regulaminach promocji.

Banki wypłacają premie w ratach. To celowy zabieg, który ma zniechęcić tzw. wyjadaczy wisienek do zakładania kont tylko po to, by zgarnąć bonus. Chodzi o to, by przyzwyczaić klienta do regularnego korzystania z rachunku. Po kilku miesiącach klient oswoi się z ofertą banku i zacznie korzystać z rachunku na co dzień. A jak pokazują różnego rodzaju badania, klienci raczej niechętnie zmieniają swoje banki. Po założeniu konta zostają z daną instytucją już na dłużej.