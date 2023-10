Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Jak zgarnąć 900 zł za konto?

Banki nie zwalniają tempa w rywalizacji o nowych klientów. W październiku można zgarnąć od 200 do nawet 900 zł za założenie konta i spełnienie warunków aktywności. Wraz z serwisem zgarnijpremie.pl sprawdzamy najlepsze promocje na rynku kont osobistych.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Co miesiąc prześwietlamy najciekawsze promocje w kontach. Nie inaczej jest i tym razem – mamy dla Państwa osiem propozycji. Za założenie wybranego rachunku można zgarnąć od 200 do nawet 900 zł. Trzeba jednak spełnić określone wymagania stawiane przez dany bank. Z reguły sprowadzają się one do regularnych płatności kartą i logowania na konto. Czasami banki wymagają też zasilenia ROR-u określonymi wpływami czy założenia dodatkowo konta dla dziecka. Nic, z czym nie poradziłby sobie klient nawet w umiarkowany sposób korzystający z usług bankowych.

Aktualne promocje na kontach przedstawia poniższa tabela.

Reklama

BANK PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW Santander Bank Polska 900 zł: • 100 zł za min. 1 logowanie w aplikacji i wydanie kartą lub BLIKIEM min. 300 zł w listopadzie; • 200 zł za min. 1 logowanie do aplikacji, wydanie kartą lub BLIKIEM min. 300 zł oraz zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż 26 lat) w grudniu, styczniu i lutym; • 200 zł w programie Mastercard Bezcenne Chwile za spełnienie wszystkich aktywności i rejestrację w programie; • 100 zł do wydania w sklepie lub 4 bilety do Cinema City w Programie Poleceń; • 300 zł zwrotu za opłacanie rachunków z Konta Santander. Do 31.10.2023 VeloBank 600 zł: • Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem); • 10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł; • 50 zł za skorzystanie z Programu Poleceń. Do 30.11.2023 Alior Bank 500 zł: • 50 zł za otwarcie konta i wybranie 2 korzyści; • 50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego na selfie; • 8 x 50 zł za otwarcie konta oraz za zalogowanie się min. raz do aplikacji mobilnej, oraz wykonanie min. 5 transakcji kartą w każdym z 8 kolejnych miesięcy. Do 31.01.2024 mBank 460 zł: • 10 zł za otwarcie eKonta ze zgodami marketingowymi i 5 transakcji kartą lub BLIKIEM; • 200 zł za wpływy 1000 zł i 8 transakcji kartą lub BLIKIEM w każdym z 3 miesięcy; • 150 zł za wykorzystanie eDowodu lub Selfie przy zakładaniu eKonta; • 100 zł za założenie dziecku eKonta Junior lub eKonta możliwości. Do 07.02.2024 BNP Paribas 435 zł: • 55 zł za założenie Konta Otwartego na Ciebie z kartą płatniczą i aktywację konta do 31.10.2023; • 180 zł za min. 4 logowania do aplikacji mobilnej, wykonanie przelewów w bankowości elektronicznej o wartości min, 350 zł oraz min. 3 płatności bezgotówkowe w miesiącu po otwarciu konta; • 180 zł za min. 4 logowania do aplikacji mobilnej, wykonanie przelewów w bankowości elektronicznej o wartości min, 350 zł oraz min. 3 płatności bezgotówkowe w kolejnym miesiąc Do 17.10.2023 (limit 9 000) Citi Handlowy 400 zł • 25 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi; • 175 zł za zapewnienie wpływu min. 2 000 zł w 2 kolejnych miesiącach; • 200 zł w każdym z 4 kolejnych miesięcy wydaj min. 200 zł, płacąc bezgotówkowo. Do 30.11.2023 (limit 4 000) ING Bank Śląski 250 zł: • 120 zł za założenie konta z kartą i kontem oszczędnościowym, ze zgodami marketingowymi i wydanie bezgotówkowo min. 1000 zł; • 130 zł za min. 3 transakcje BLIKIEM w internecie, zapewnienie min. 1000 zł w pływów w dowolnych 3 miesiącach i założenie Celu Oszczędnościowego, na którym odłożysz min. 300 zł • + 50 zł dla dziecka za założenie konta Mobi dla dziecka 13-17 lat. Do 18.01.2024 Bank Pekao 200 zł: • 50 zł za samo otwarcie Konta Przekorzystego Banku Pekao z kartą; • 150 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay w każdym z 3 miesięcy Do 02.11.2023

W tym miesiącu liderem zestawienia jest Santander Bank Polska, który oferuje łącznie 900 zł. Jak zwykle premie są wypłacane w turach po spełnieniu wymaganych warunków. Uogólniając, bank chce, by klient zasilił konto wpływami w wysokości co najmniej 1000 zł, wydał kartą lub Blikiem 300 zł i zalogował się do aplikacji. Dodatkowy bonus można zgarnąć w formie moneybacku – jako zwrot za rachunki. Część premii zostanie wypłacona w bonach lub voucherach.

Tradycyjnie wiceliderem jest VeloBank. Tu warunki są niezmienne – bank odda klientom do 600 zł za wykonywanie płatności kartą. Dodatkowy bonus można zgarnąć za korzystanie z programu poleceń. Za skuteczne polecenie konta znajomemu bank wypłaca 50 zł. Skuteczne oznacza nic innego jak fakt, że nowy klient będzie korzystał z konta aktywnie.

O sto złotych mniej proponuje Alior Bank. To promocja dla długodystansowców, bo bank będzie analizował ich aktywność aż przez 8 miesięcy. W zamian za spełnienie warunków (m.in. otwarcie konta na selfie czy transakcje kartą) bank wypłaci 500 zł. Oczywiście w ratach. Niewiele mniej płacą mBank (460 zł) czy BNP Paribas (435 zł).

BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Bank Pekao Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citi Handlowy Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Santander 6 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 9 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 3 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł.

Warte podkreślanie jest to, że każdy z rachunków może być prowadzony bezpłatnie. Wystarczy spełnić warunki stawiane przez bank, które podaliśmy w tabeli powyżej. Część z nich pokrywa się z warunkami promocji, więc i tak wskazane jest regularne korzystanie z danego rachunku. Przypomnę też, że są to promocje dla nowych klientów, czyli osób, które od określonego w regulaminach czasu nie posiadały konta w danym banku.

Pewną wadą opisywanych promocji jest to, że premia nie jest wypłacana jednorazowo, lecz w ratach. Ale z punktu widzenia banku jest to zrozumiała decyzja. Chodzi bowiem o to, by klient nie otwierał rachunku tylko dlatego, by zgarnąć bonus. Bank chce go przez kilka miesięcy oswajać ze swoimi usługami, by użytkownik został z daną instytucją na dłużej. Z praktyki wynika bowiem, że Polacy niechętnie zmieniają banki i po otwarciu konta zostają już z daną instytucją na lata.

Ale i na to jest sposób. Wystarczy jedynie wypłacany przez bank bonus wpłacać sobie regularnie na osobne konto oszczędnościowe. Po kilku miesiącach uzbiera się nam kwota, którą będziemy mogli spożytkować na własne potrzeby. W innym wypadku istnieje ryzyko, że wypłacana premia rozejdzie się nam na bieżące wydatki.

Najlepsze TERAZ promocje na kontach Banki nie zwalniają tempa w rywalizacji o nowych klientów. W październiku można zgarnąć od 200 do nawet 900 zł za założenie konta i spełnienie warunków aktywności. Wraz z serwisem zgarnijpremie.pl sprawdzamy najlepsze promocje na rynku kont osobistych. Co miesiąc prześwietlamy najciekawsze promocje w kontach. Nie inaczej jest i tym razem – mamy dla Państwa osiem propozycji. Za założenie wybranego rachunku można zgarnąć od 200 do nawet 900 zł. Trzeba jednak spełnić określone wymagania stawiane przez dany bank. Z reguły sprowadzają się one do regularnych płatności kartą i logowania na konto. Czasami banki wymagają też zasilenia ROR-u określonymi wpływami czy założenia dodatkowo konta dla dziecka. Nic z czym nie poradziłby sobie klient nawet w umiarkowany sposób korzystający z usług bankowych. Aktualne promocje na kontach przedstawia poniższa tabela. BANK PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW Santander Bank Polska 900 zł: • 100 zł za min. 1 logowanie w aplikacji i wydanie kartą lub BLIKIEM min. 300 zł w listopadzie; • 200 zł za min. 1 logowanie do aplikacji, wydanie kartą lub BLIKIEM min. 300 zł oraz zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż 26 lat) w grudniu, styczniu i lutym; • 200 zł w programie Mastercard Bezcenne Chwile za spełnienie wszystkich aktywności i rejestrację w programie; • 100 zł do wydania w sklepie lub 4 bilety do Cinema City w Programie Poleceń; • 300 zł zwrotu za opłacanie rachunków z Konta Santander. Do 31.10.2023 VeloBank 600 zł: • Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem); • 10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł; • 50 zł za skorzystanie z Programu Poleceń. Do 30.11.2023 Alior Bank 500 zł: • 50 zł za otwarcie konta i wybranie 2 korzyści; • 50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego na selfie; • 8 x 50 zł za otwarcie konta oraz za zalogowanie się min. raz do aplikacji mobilnej oraz wykonanie min. 5 transakcji kartą w każdym z 8 kolejnych miesięcy. Do 31.01.2024 mBank 460 zł: • 10 zł za otwarcie eKonta ze zgodami marketingowymi i 5 transakcji kartą lub BLIKIEM; • 200 zł za wpływy 1000 zł i 8 transakcji kartą lub BLIKIEM w każdym z 3 miesięcy; • 150 zł za wykorzystanie eDowodu lub Selfie przy zakładaniu eKonta; • 100 zł za założenie dziecku eKonta Junior lub eKonta możliwości. Do 07.02.2024 BNP Paribas 435 zł: • 55 zł za założenie Konta Otwartego na Ciebie z kartą płatniczą i aktywację konta do 31.10.2023; • 180 zł za min. 4 logowania do aplikacji mobilnej, wykonanie przelewów w bankowości elektronicznej o wartości min, 350 zł oraz min. 3 płatności bezgotówkowe w miesiącu po otwarciu konta; • 180 zł za min. 4 logowania do aplikacji mobilnej, wykonanie przelewów w bankowości elektronicznej o wartości min, 350 zł oraz min. 3 płatności bezgotówkowe w kolejnym miesiąc Do 17.10.2023 (limit 9 000) Citi Handlowy 400 zł • 25 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi; • 175 zł za zapewnienie wpływu min. 2 000 zł w 2 kolejnych miesiącach; • 200 zł w każdym z 4 kolejnych miesięcy wydaj min. 200 zł płacąc bezgotówkowo. Do 30.11.2023 (limit 4 000) ING Bank Śląski 250 zł: • 120 zł za założenie konta z kartą i kontem oszczędnościowym, ze zgodami marketingowymi i wydanie bezgotówkowo min. 1000 zł; • 130 zł za min. 3 transakcje BLIKIEM w internecie, zapewnienie min. 1000 zł w pływów w dowolnych 3 miesiącach i założenie Celu Oszczędnościowego, na którym odłożysz min. 300 zł • + 50 zł dla dziecka za założenie konta Mobi dla dziecka 13-17 lat. Do 18.01.2024 Bank Pekao 200 zł: • 50 zł za samo otwarcie Konta Przekorzystego Banku Pekao z kartą; • 150 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay w każdym z 3 miesięcy Do 02.11.2023 W tym miesiącu liderem zestawienia jest Santander Bank Polska, który oferuje łącznie 900 zł. Jak zwykle premie są wypłacane w turach, po spełnieniu wymaganych warunków. Uogólniając bank chce, by klient zasilił konto wpływami w wysokości co najmniej 1000 zł, wydał kartą lub Blikiem 300 zł i zalogował się do aplikacji. Dodatkowy bonus można zgarnąć w formie moneybacku – jako zwrot za rachunki. Część premii zostanie wypłacona w bonach lub voucherach. Tradycyjnie wiceliderem jest VeloBank. Tu warunki są niezmienne – bank odda klientom do 600 zł za wykonywanie płatności kartą. Dodatkowy bonus można zgarnąć za korzystanie z programu poleceń. Za skuteczne polecenie konta znajomemu, bank wypłaca 50 zł. Skuteczne oznacza nic innego jak fakt, że nowy klient będzie korzystał z konta aktywnie. O sto złotych mniej proponuje Alior Bank. To promocja dla długodystansowców, bo bank będzie analizował ich aktywność aż przez 8 miesięcy. W zamian za spełnienie warunków (m.in. otwarcie konta na selfie czy transakcje kartą) bank wypłaci 500 zł. Oczywiście w ratach. Niewiele mniej płacą mBank (460 zł) czy BNP Paribas (435 zł). BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citi Handlowy Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Santander 6 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 9 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 3 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł. Warte podkreślanie jest to, że każdy z rachunków może być prowadzony bezpłatnie. Wystarczy spełnić warunki stawiane przez bank, które podaliśmy w tabeli powyżej. Część z nich pokrywa się z warunkami promocji, więc i tak wskazane jest regularne korzystanie z danego rachunku. Przypomnę też, że są to promocje dla nowych klientów, czyli osób które od określonego w regulaminach czasu nie posiadały konta w danym banku. Pewną wadą opisywanych promocji jest to, że premia nie jest wypłacana jednorazowo lecz w ratach. Ale z punktu widzenia banku jest to zrozumiała decyzja. Chodzi bowiem o to, by klient nie otwierał rachunku tylko dlatego, by zgarnąć bonus. Bank chce go przez kilka miesięcy oswajać ze swoimi usługami, by użytkownik został z daną instytucją na dłużej. Z praktyki wynika bowiem, że Polacy niechętnie zmieniają banki i po otwarciu konta zostają już z daną instytucją na lata. Ale i na to jest sposób. Wystarczy jedynie wypłacany przez bank bonus wpłacać sobie regularnie na osobne konto oszczędnościowe. Po kilku miesiącach uzbiera się nam kwota, którą będziemy mogli spożytkować na własne potrzeby. W innym wypadku istnieje ryzyko, że wypłacana premia rozejdzie się nam na bieżące wydatki.