Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Do zgarnięcia nawet 600 zł

Nowy miesiąc rozpoczynamy tradycyjnie przeglądem najlepszych promocji na kontach, dostarczonym przez serwis zgarnijpremie.pl. Jak się okazuje, banki nie odpuszczają. Rekordzista płaci za otwarcie rachunku i aktywność nawet 600 zł. W wielu bankach do wyciągnięcia jest też od 200 do 430 zł. Premie się sumują.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Jak co miesiąc przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najlepszych promocji na kontach osobistych. Jest w czym wybierać, bo za otwarcie konta i umiarkowaną aktywność można zgarnąć nawet kilkaset złotych. Trzeba jednak pamiętać, że premie nie są wypłacane jednorazowo, tylko w ratach. Oznacza to, że co najmniej przez kilka miesięcy trzeba będzie aktywnie używać rachunku. Lub rachunków – bo nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z kilku premii naraz. Owa aktywność to nic innego jak dokonywanie płatności kartą, czy logowanie się do aplikacji. Poradzi sobie z tym każdy użytkownik konta.

BANK PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW VeloBank 600 zł: Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, Blikiem lub zbliżeniowo telefonem);

lub zbliżeniowo telefonem); 10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł. Do 31.03.2023 Alior Bank 450 zł: 50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego metodą na selfie;

za otwarcie Konta Jakże Osobistego metodą na selfie; 8x50 zł za min. 1 płatność kartą i logowanie do aplikacji mobilnej w każdym z 8 kolejnych miesięcy od otwarcia konta. Do 31.05.2023 mBank 450 zł: 200 zł za otwarcie konta z kartą i aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub Blikiem – w 3 miesiącach)

za otwarcie konta z kartą i aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub – w 3 miesiącach) 150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód

za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód 100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości. Do 31.05.2023 Bank BNP Paribas 430 zł: 40 zł za otwarcie konta za pomocą aplikacji GOmobile;

za otwarcie konta za pomocą aplikacji GOmobile; 50 zł za min 1 przelew za pomocą bankowości elektronicznej (strona www lub aplikacja;

za min 1 przelew za pomocą bankowości elektronicznej (strona www lub aplikacja; 180 zł za min. 4 płatności kartą i wydanie min. 200 zł Blikiem w kwietniu;

za min. 4 płatności kartą i wydanie min. 200 zł w kwietniu; 160 zł za min. 4 płatności kartą i wydanie min. 200 zł Blikiem w maju. Do 19.03.2023 Bank Millennium 400 zł: 200 zł za otwarcie konta Millennium 360 ze zgodami marketingowymi oraz skorzystaniem z usługi „zwrot za zakupy” i min. jedno logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie min. 1000 zł wpływów i min. 5 płatności kartą w pierwszym miesiącu;

za otwarcie konta Millennium 360 ze zgodami marketingowymi oraz skorzystaniem z usługi „zwrot za zakupy” i min. jedno logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie min. 1000 zł wpływów i min. 5 płatności kartą w pierwszym miesiącu; 200 zł za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: min. jedno logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie min. 1000 zł wpływów i min. 5 płatności kartą. Do 31.03.2023 Bank BNP Paribas 400 zł: 70 zł za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi;

za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi; 165 zł za min. 3 płatności Blik, min. 300 zł przelewów zewnętrznych i min. 700 zł wpływów na konto w pierwszym miesiącu po otwarciu konta;

za min. 3 płatności Blik, min. 300 zł przelewów zewnętrznych i min. 700 zł wpływów na konto w pierwszym miesiącu po otwarciu konta; 165 zł za min. 3 płatności Blik, min. 300 zł przelewów zewnętrznych i min. 700 zł wpływów na konto w drugim miesiącu po otwarciu konta. Do 13.03.2023 Citibank 400 zł 20 zł za otwarcie CitiKonta ze zgodami marketingowymi;

za otwarcie CitiKonta ze zgodami marketingowymi; 120 zł za 3 płatności Blikiem o łącznej wartości min. 300 zł;

za 3 płatności o łącznej wartości min. 300 zł; 120 zł za zapewnienie min. 2 000 zł wpływu z tytułu wynagrodzenia lub zlecenie walutowe o takiej wartości;

za zapewnienie min. 2 000 zł wpływu z tytułu wynagrodzenia lub zlecenie walutowe o takiej wartości; 140 zł za spełnienie wszystkich warunków aktywności. Do 10.03.2023 Santander Bank Polska 400 zł: 100 zł za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi, wykonanie min. 3 transakcji kartą i min. 3 logowania w aplikacji mobilnej;

za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi, wykonanie min. 3 transakcji kartą i min. 3 logowania w aplikacji mobilnej; 200 zł za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł; wykonaj min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą debetową o wartości co najmniej 10 zł; minimum 3 razy zaloguj się do aplikacji Santander mobile;

za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł; wykonaj min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą debetową o wartości co najmniej 10 zł; minimum 3 razy zaloguj się do aplikacji Santander mobile; 100 zł do Biedronki za wykonanie w sierpniu i wrześniu min. 3 płatności kartą i min. 3 przelewy w aplikacji mobilnej. Do 31.03.2023 ING Bank Śląski 250 zł: 120 zł za otwarcie konta i wykonanie transakcji bezgotówkowych o wartości min. 1000 zł;

za otwarcie konta i wykonanie transakcji bezgotówkowych o wartości min. 1000 zł; 130 zł za 3 transakcje Blikiem i zapewnienie min. 1000 zł wpływów w 3 dowolnych miesiącach oraz założenie min. jednego celu oszczędnościowego na Otwartym Koncie Oszczędnościowym (OKO) otwartym w ramach promocji i odłożenie na nim min. 300 zł. Do 30.03.2023 Bank Pekao SA 200 zł: 50 zł za samo założenie konta;

za samo założenie konta; 3x50 zł za spełnienie warunków aktywności w 3 kolejnych miesiącach od otwarcia konta. Do 15.03.2023 Źródło: zgarnijpremie.pl dla Bankier.pl

Podobnie jak w zeszłym miesiącu najhojniejszym bankiem jest VeloBank. Zgarnąć można do 600 zł za otwarcie konta i dokonywanie płatności kartą. W tym przypadku premia wypłacana jest jako moneyback – zwrot 10 proc. od wykonanych transakcji. Bank będzie wypłacał co miesiąc do 100 zł przez pół roku.

Reklama

Kwotę 450 zł można natomiast otrzymać od Alior Banku i mBanku. Oba banki wymagają, by klient otworzył konto metodą na selfie, czyli za pomocą smartfona. Alior płaci za to 50 zł, a mBank – 150 zł. W Aliorze wystarczy jeszcze przez 8 miesięcy dokonywać płatności kartą i logować się do aplikacji (8x50=400 zł). mBank wymaga z kolei zasilenia rachunku kwotą 1000 zł i wykonywania minimum 8 transakcji kartą lub Blikiem przez 3 miesiące (płaci za to 200 zł). Dodatkową stówę można zgarnąć za otwarcie konta dla dziecka.

Trzeci na podium pod względem wypłacanej stawki jest BNP Paribas – oferuje 430 zł. Podobnie jak u konkurentów, także i tu wymagane jest otwarcie konta za pomocą aplikacji. Trzeba jeszcze wykonać 1 przelew za pomocą e-bankowości, a w dwóch kolejnych miesiącach wydać co najmniej 200 zł Blikiem i wykonać minimum 4 transakcje kartą.

BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku, lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank Millennium Millennium 360 Bezwarunkowe 0 zł 11 zł/5 zł lub 0 zł za min. 5 płatności kartą do konta, lub Blikiem w miesiącu (w przypadku młodych wystarczy 1 transakcja) 11 zł dla dorosłych

5 zł dla osób do 26 roku życia 1 zł w przypadku maszyn Santander Banku Polska i Planet Cash. 5 zł u innych operatorów (0 zł za spełnienie warunku darmowej karty płatniczej) Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 5 zł lub 0 zł za minimum trzy transakcje kartą w miesiącu na dowolną kwotę (także transakcję mobilną przy pomocy usług Google Pay lub Apple Pay) 5 zł Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą, lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citibank Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 2,5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł, jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 6 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub Blikiem 8 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub Blikiem 5 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł. Źródło: zgarnijpremie.pl dla Bankier.pl

Wszystkie analizowane rachunki mogą być bezpłatne. Wymaga to jednak minimalnej aktywności – dokonywania płatności kartą czy logowania się do aplikacji. Niektóre banki wymagają też zasilenia ROR-u określoną kwotą co miesiąc. Warto zwrócić uwagę, że aktywność w wielu przypadkach pokrywa się z wymogami promocji, więc i tak trzeba spełnić określone „zadania”. Trzeba też pamiętać, że promocje kierowane są do nowych klientów. Z reguły są to osoby, które przez ostatni rok lub dwa nie posiadały konta w danym banku (karencję można sprawdzić w regulaminach). Nic też nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z kilku promocji naraz. Choć będzie to wymagać większego zaangażowania i dokładnego pilnowania warunków. Łącznie w analizowanych bankach do zgarnięcia jest blisko 4 tys. zł.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.