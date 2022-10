Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Banki walczą o nowych klientów, do zgarnięcia nawet 500 zł

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Nawet 500 zł mogą zarobić klienci w październiku za założenie konta i spełnienie warunków aktywności – wynika z analizy Bankier.pl i serwisu zgarnijpremie.pl. Warunki te nie są wygórowane – z reguły wystarczy wykonać określoną liczbę transakcji i aktywnie korzystać z bankowości elektronicznej.

Banki walczą o nowych klientów. Coraz więcej instytucji jest skłonnych zapłacić klientowi za założenie rachunku osobistego i aktywne z niego korzystanie. W aktualnie trwających promocjach zgarnąć można od 200 do nawet 500 zł. Banki nie stawiają wygórowanych żądań – z reguły chodzi im o to, by klient wykonał określoną liczbę operacji, zasilił konto gotówką, a czasami założył ROR dla swojego dziecka. Sprawnie lawirując między bankami, można korzystać z kilku bonusów na raz. Trzeba jedynie pamiętać, że premie nie są wypłacane jednorazowo – z reguły instytucje płacą „w ratach”.

Poniżej zestawienie aktualnych promocji w rachunkach. Stan na 18.10.2022 r. Pod tabelą znajduje się szczegółowe omówienie warunków koniecznych do zgarnięcia premii. W tabeli znajdują się linki do produktów, które można założyć za pośrednictwem Bankier.pl.

Najwyższe premie w bankach, konta osobiste – październik 2022 Bank Konto Premia Warunki Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 500 zł spełnienie warunków aktywności

założenie konta dla dziecka mBank eKonto 450 zł założenie konta przez aplikację

spełnienie warunków aktywności

założenie konta dla dziecka Alior Bank Konto Jakże Osobiste 450 zł spełnienie warunków aktywności

założenie konta dla dziecka Citi Handlowy Citi Konto 450 zł spełnienie warunków aktywności

wyrażenie zgód marketingowych ING Bank Śląski Konto Direct 250 zł spełnienie warunków aktywności

założenie konta z kodem od znajomego Bank Pekao Konto Przekorzystne 200 zł założenie konta przez aplikację

spełnienie warunków aktywności Źródło: zgarnijpremie.pl dla bankier.pl

Jak zarabiać na kontach?

Santander Bank Polska proponuje w ramach promocji Konto Jakie Chcę. Konto może być prowadzone bezpłatnie, jeśli klient zasili je co miesiąc kwotą min. 500 zł i zapłaci przynajmniej raz kartą lub Blikiem. Do zgarnięcia jest premia w wysokości 500 zł:

100 zł za złożenie wniosku o kartę debetową i usługi Santander online oraz wyrażenie zgód marketingowych. Wpływ na konto 1000 zł w kolejnym miesiącu.

200 zł za zapewnienie wpływów na konto w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 3 miesiące, w każdym z trzech miesięcy płatność min. raz kartą debetową na kwotę co najmniej 10 zł każda, w każdym z trzech miesięcy min. jedno logowanie do Santander mobile.

100 zł za spełnienie wyżej wymienionych warunków plus wykonanie co najmniej 3 przelewów przez apkę mobilną co miesiąc przez 5 miesięcy.

100 zł za założenie konta dla dziecka. Dziecko musi przynajmniej raz zalogować się do apki i dokonać minimum jednej płatności kartą.

mBank proponuje eKonto w promocji. Rachunek wraz z kartą jest bezpłatny, jeśli klient wyda 350 zł za pomocą katy. Do zgarnięcia jest nawet 450 zł w następujących ratach:

150 zł za założenie konta, wpływ 1000 zł i 8 transakcji Blikiem lub telefonem.

200 zł za wykonanie w kolejnych trzech miesiącach po 8 transakcji kartą lub Blikiem i zasilenie konta kwotą po 1000 zł m/c.

100 zł za założenie konta dla dziecka.

Alior Bank oferuje Konto Jakże Osobiste. Konto i karta są bezpłatne przy wpływach na poziomie 1500 zł miesięcznie i transakcjach kartą na 300 zł. Do zgarnięcia w promocji jest 450 zł podzielone na kwoty:

400 zł w ratach po 50 zł miesięcznie (przez 8 miesięcy) za założenie konta, wyrażenie zgód marketingowych i wykonanie w każdym z 8 miesięcy przynajmniej 1 transakcji kartą oraz zalogowanie się do aplikacji.

50 zł za założenie konta dla dziecka.

Citi Handlowy proponuje Citi Konto, które jest bezwarunkowo bezpłatne. Do zgarnięcia jest 450 zł za wykonanie następujących operacji:

150 zł za wykonanie minimum 3 transakcji Blikiem na kwotę min. 300 zł.

150 zł za przelewanie 2000 zł wynagrodzenia lub wykonanie w Citi Kantor zleceń walutowych na min. 2000 zł.

100 zł za spełnienie wyżej wymienionych warunków.

50 zł za wyrażenie zgód marketingowych.

W ING Banku Śląskim znajdziemy Konto Direct z promocjami. Rachunek z kartą są bezpłatne, jeśli wydamy min. 300 zł za pomocą karty. Do zgarnięcia jest łącznie 250 zł w następujących turach:

120 zł za założenie konta i transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 1000 zł.

80 zł jeśli z wymienionych 10 transakcji bezgotówkowych, min. 3 klient zrobi Blikiem w internecie, utrzyma w każdym z 3 dowolnych miesięcy trwania promocji łączny wpływ na konto na min. 1000zł i założy min. 1 cel oszczędnościowy, na którym odłoży min. 300 zł.

50 zł jeśli podczas zakładania konta osobistego klient poda kod promocji od znajomego, który ma w ING konto osobiste oraz zrobi transakcje bezgotówkowe na min. 300 zł w dwóch dowolnych miesiącach kalendarzowych promocji.

Bank Pekao proponuje Konto Przekorzystne, które jest bezpłatne, jeśli klient zasili je wpływami w wysokości min. 500 zł miesięcznie. Do zgarnięcia jest 200 zł podzielone na kwoty:

50 zł za założenie konta z umową o kanały elektroniczne,

150 zł za 5 transakcji bezgotówkowych w każdym z trzech miesięcy promocji oraz minimum jedno logowanie do apki mobilnej.

Wszystkie analizowane konta mogą być bezpłatne, jeśli spełnimy warunki promocji. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać ze wszystkich promocji łącznie. Trzeba wówczas jednak rozpisać sobie dokładnie, jakie warunki wymagane są do zgarnięcia premii i pilnować terminów. Niektóre banki mogą też stawiać wymóg tzw. karencji, czyli wykluczać z promocji osoby, które już wcześniej posiadały konto w danej instytucji. Informacje na ten temat znajdują się w regulaminach akcji promocyjnych.