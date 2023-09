Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Banki walczą o klientów i znów sypią gotówką

Choć za oknem jeszcze lato, to banki szykują się do jesiennej ofensywy na rynku kont osobistych. Znów chętnie sypią gotówką za założenie rachunku i proste aktywności. We wrześniowym przeglądzie najlepszych promocji na kontach mamy dla Państwa aż 10 ofert godnych uwagi. Zestawienie zostało przygotowane przez serwis zgarnijpremie.pl i Bankier.pl.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Jesienią banki z reguły rozpoczynają rywalizację o względy klientów otwierających konta. Nie jest to przypadkowy moment, bo na rynek wchodzą studenci, którzy będą potrzebowali rachunków do codziennych rozliczeń. Aby przyciągnąć ich uwagę, banki oferują ciekawe promocje za otwarcie kont osobistych. Tym razem można zgarnąć od 250 zł do aż 800 zł za otwarcie rachunku i proste aktywności. Aby zgarnąć premię, z reguły trzeba aktywnie korzystać z karty, logować się do aplikacji i zlecać przelewy, a czasami zapewnić określone wpływy na ROR.

Wrześniowe zestawienie promocji na kontach wygląda następująco:

BANK PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW Santander Bank Polska 800 zł: • 100 zł za wydanie kartą lub BLIKIEM min. 300 zł w październiku; • 100 zł za wydanie kartą lub BLIKIEM min. 300 zł oraz zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż 26 lat) w listopadzie i grudniu; • 100 zł za wydanie kartą lub BLIKIEM min. 300 zł oraz zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż 26 lat) w styczniu i lutym; • 100 zł za spełnienie wszystkich warunków promocji; • 100 zł do wydania w sklepie lub 4 bilety do Cinema City w Programie Poleceń; • 300 zł zwrotu za opłacanie rachunków z Konta Santander. Do 30.09.2023 PKO Bank Polski Do 600 zł: • 200 zł za konto osobiste PKO BP i po 5 transakcji kartą lub BLIKiem w trzech kolejnych miesiącach; • 2 x 200 zł za konta dla dzieci PKO BP i 5 transakcji kartą do końca października Do 30.09.2023 (limit 3 000) VeloBank 600 zł: • Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem); • 10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł; • 50 zł za skorzystanie z Programu Poleceń. Do 30.11.2023 Bank Millennium 500 zł: • 100 zł za otwarcie konta i 5 płatności kartą lub BLIKIEM (o łącznej wartości min. 360 zł) i logowanie do aplikacji do końca kolejnego miesiąca oraz min. 1000 zł wpływów do 14 dni od otwarcia konta; • 400 zł za min. 5 płatności kartą lub BLIKIEM (o łącznej wartości min. 360 zł), logowanie do aplikacji oraz min. 1000 zł wpływów z wynagrodzenia w każdym z kolejnych 3 miesięcy (alternatywnie 500 zł wpływów na 200 zł premii zamiast 400 zł). Do 30.09.2023 (limit 15 000) Citi Handlowy 500 zł • 25 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi; • 450 zł za min. 9 transakcji bezgotówkowych o wartości min. 200 zł każda lub 225 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych o wartości min. 100 zł każda (płatności trzeba wykonać w każdym z 5 kolejnych miesięcy); • 25 zł za utrzymanie zgód marketingowych do końca 5 miesiąca po otwarciu konta. Do 14.11.2023 (limit 3 000) mBank 470 zł: • 20 zł za otwarcie konta z kartą oraz wyrażonymi zgodami marketingowymi i aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub BLIKIEM – w miesiącu otwarcia lub kolejnym) • 200 zł za aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub BLIKIEM – w 3 miesiącach) • 150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód • 100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości. Do 27.09.2023 Alior Bank 450 zł: • 50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego metodą na selfie; • 8x50 zł za min. 5 płatności kartą i logowanie do aplikacji mobilnej w każdym z 8 kolejnych miesięcy od otwarcia konta. Do 30.09.2023 Bank BNP Paribas 435 zł: • 55 zł za założenie Konta Otwartego na Ciebie z kartą płatniczą i aktywację konta do 31.10.2023; • 180 zł za min. 4 logowania do aplikacji mobilnej, wykonanie przelewów w bankowości elektronicznej o wartości min, 350 zł oraz min. 3 płatności bezgotówkowe w miesiącu po otwarciu konta; • 180 zł za min. 4 logowania do aplikacji mobilnej, wykonanie przelewów w bankowości elektronicznej o wartości min, 350 zł oraz min. 3 płatności bezgotówkowe w kolejnym miesiąc Do 17.10.2023 (limit 9 000) ING Bank Śląski 250 zł: • 120 zł za założenie konta z kartą i kontem oszczędnościowym, ze zgodami marketingowymi i wydanie bezgotówkowo min. 1000 zł; • 130 zł za min. 3 transakcje BLIKIEM w internecie, zapewnienie min. 1000 zł w pływów w dowolnych 3 miesiącach i założenie Celu Oszczędnościowego, na którym odłożysz min. 300 zł. + 100 zł dla dziecka za założenie konta Mobi dla dziecka 13-17 lat. Do 28.09.2023 Bank Pekao 200 zł: • 50 zł za samo założenie konta; • 3x50 zł za spełnienie warunków aktywności w 3 kolejnych miesiącach od otwarcia konta. Do 02.11.2023

Rekordzistą jest tym razem Santander Bank Polska, który jest skłonny zaoferować aż 800 zł. Co trzeba zrobić, by zgarnąć bonusy? Wystarczy wydać za pomocą karty lub Blika minimum 300 zł miesięcznie oraz zapewnić wpływy na poziomie 1000 zł. W ramach tej promocji 400 zł zostanie wypłacone w gotówce, 100 zł w formie biletów do kina, a 300 zł będzie możliwe do odzyskania w formie moneybacku.

Bonus do 600 zł oferują VeloBank i PKO Bank Polski. W pierwszej instytucji premia jest formą moneybacku za wykonywanie transakcji kartą. W ten sposób można odzyskać 10 proc. wydatków co miesiąc do 100 zł przez pół roku. Natomiast w PKO BP można zgarnąć 200 zł za otwarcie rachunku i wykonanie 5 transakcji co miesiąc oraz dwa razy po 200 zł za założenie konta dziecku.

Bank Millennium i Citi Handlowy płacą natomiast po 500 zł. W Millennium bonus rozbity jest na dwie części – 100 zł za otwarcie konta, płatności kartą lub Blikiem oraz wypływy na ROR, oraz 400 zł za podobne aktywności w kolejnych miesiącach. Z kolei Citi Handlowy płaci 25 zł za otwarcie konta, 25 zł za utrzymanie zgód marketingowych oraz 450 zł za min. 9 transakcji bezgotówkowych o wartości min. 200 zł każda lub 225 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych o wartości min. 100 zł każda.

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku, lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank Millennium Konto Millennium 360 Bezwarunkowe 0 zł 11 zł (po 26 roku życia) lub 5 zł (do 26 roku życia) lub 0 zł za min. 5 płatności kartą do konta, lub BLIKIEM w miesiącu (w przypadku młodych wystarczy 1 transakcja) 1 zł w przypadku maszyn Santander Banku Polska i Planet Cash. 5 zł u innych operatorów (0 zł za spełnienie warunku darmowej karty płatniczej) Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą, lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citi Handlowy Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł PKO Bank Polski Konto za zero Bezwarunkowe 0 zł 0 zł za min. 5 transakcji kartą lub BLIKiem w miesiącu na dowolną kwotę Każdorazowe 10 zł prowizji za wypłaty z bankomatów obcych Santander Bank Polska Konto Santander 6 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 9 zł lub 0 zł, za wydaniem min. 300 zł kartą lub BLIKIEM 3 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł.

Na które konto osobiste się zdecydować? Wybór nie jest prosty, bo każdy z omawianych tu rachunków może być prowadzony za darmo. Wystarczy spełnić określone warunki aktywności. Część z nich pokrywa się z resztą z warunkami promocji. Przy wyborze można zatem kierować się wysokością bonusu lub funkcjonalnością rachunku.

Warto podkreślić, że bonus za otwarcie konta i aktywności nie jest wypłacany jednorazowo. Banki płacą w ratach, bo w ten sposób chcą uniknąć sytuacji, w której klient otworzy ROR, zgarnie bonus i zamknie konto. Dlatego przez kilka miesięcy „oswajają” użytkownika z funkcjami rachunku, zachęcając do korzystania z aplikacji i płatności bezgotówkowych.

Jeśli zależy nam na zgarnięciu całej kwoty, warto dokładnie wczytać się w regulaminy promocji. By wypłacane bonusy nie rozeszły się na bieżące wydatki, można założyć sobie dodatkowe konto oszczędnościowe i przelewać tam wypłacane przez bank środki. Należy też zaznaczyć, że promocje te kierowane są do nowych użytkowników, czyli osób, które przez ostatni rok czy dwa lata nie posiadały rachunków w danym banku.