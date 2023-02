Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Banki sypią gotówką za otwarcie ROR

Początek nowego roku to dobra okazja na zrobienie porządków w finansach osobistych. Pomóc przy tym może nowe konto. Zwłaszcza, że przy okazji można zgarnąć całkiem niezłe bonusy. Banki płacą nawet kilkaset złotych za założenie nowego ROR-u i spełnienie prostych warunków. Rekordzista w lutym proponuje aż 600 zł - wynika z analizy Bankier.pl i serwisu zgarnijpremie.pl.

Jak co miesiąc sprawdzamy promocje na kontach osobistych, które są warte uwagi. W lutym banki płacą za założenie rachunku od 200 zł do nawet 600 zł. Tradycyjnie trzeba się jednak wykazać określoną aktywnością – nie wystarczy założyć samo konto. Owa aktywność sprowadza się z reguły do wykonania kilku transakcji kartą, aktywowania aplikacji mobilnej, czy wyrażenia zgód marketingowych. Zazwyczaj nic skomplikowanego. Bankom chodzi jednak o to, by klient pokazał, że korzysta z rachunku aktywnie. Jeśli to robi, może liczyć na premię. Jaką? Szczegóły w tabeli poniżej.

Promocyjne oferty na założenie konta BANK PREMIA VeloBank 600 zł: • Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem); • 10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł. Do 31.03.2023 BNP Paribas 550 zł • 400 zł za samo otwarcie Konta Otwarte na Ciebie z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi; • 150 zł za min. 2 płatności kartą i min. 2 logowania do aplikacji mobilnej (marzec i kwiecień). Do 19.02.2023 mBank 450 zł: • 200 zł za otwarcie konta z kartą i aktywność • 150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód • 100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości. Do 08.02.2023 Alior Bank 400 zł: • 8x50 zł za min. 1 płatność kartą i logowanie do aplikacji mobilnej w każdym z 8 kolejnych miesięcy od otwarcia konta. • 2% zwrotu za płatności mobilne do 28.02.2023. Do 28.02.2023 Bank Millennium 400 zł: • 200 zł za otwarcie konta Millennium 360 ze zgodami marketingowymi oraz skorzystaniem z usługi „zwrot za zakupy” i min. jedno logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie min. 1000 zł wpływów i min. 5 płatności kartą w pierwszym miesiącu; • 200 zł za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: min. jedno logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie min. 1000 zł wpływów i min. 5 płatności kartą. Do 31.03.2023 BNP Paribas 400 zł: • 70 zł za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi; • 165 zł za min. 3 płatności BLIK, min. 300 zł przelewów zewnętrznych i min. 700 zł wpływów na konto w pierwszym miesiącu po otwarciu konta; • 165 zł za min. 3 płatności BLIK, min. 300 zł przelewów zewnętrznych i min. 700 zł wpływów na konto w drugim miesiącu po otwarciu konta. Do 13.03.2023 Citi Handlowy 400 zł za otwarcie CitiKonta • 120 zł za trzy transakcje Blikiem • 120 zł za przelanie wynagrodzenia 2000 zł lub takie obroty w Citi Kantorze • 140 zł za spełnienie wszystkich warunków • 40 zł za zgody marketingowe Do 10.03.2023 Santander Bank Polska 400 zł: • 100 zł za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi, zapewnienie min. 1000 zł wpływu i 1 logowanie do aplikacji mobilnej; • 200 zł za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł; wykonaj min. 2 transakcję bezgotówkowe kartą debetową o wartości co najmniej 10 zł; minimum raz zaloguj się do aplikacji Santander mobile; • 100 zł bon Sodexo za odłożenie w ramach tego celu min.50 zł za pomocą celu oszczędnościowego „końcówki transakcji”. Do 28,02,2023 ING Bank Śląski 250 zł: • 120 zł za otwarcie konta i wykonanie transakcji bezgotówkowych o wartości min. 1000 zł; • 130 zł za 3 transakcje BLIKIEM i zapewnienie min. 1000 zł wpływów w 3 dowolnych miesiącach oraz założenie min. jeden celu oszczędnościowego na Otwartym Koncie Oszczędnościowym (OKO) otwartym w ramach promocji i odłożenie na nim min. 300 zł. Do 30.03.2023 Bank Pekao 200 zł: • 50 zł za samo założenie konta; • 3x50 zł za spełnienie warunków aktywności w 3 kolejnych miesiącach od otwarcia konta. Do 15.03.2023

W lutowym rankingu najlepszych kont z premią rekordzistą jest VeloBank (dawny Getin Bank), który oferuje aż 600 zł zwrotu za płatności kartą. Oczywiście, by otrzymać taki bonus trzeba dokonywać transakcji bezgotówkowych. Zwrot wynosi 10 proc. od transakcji i będzie wypłacany w turach przez sześć miesięcy.

Aż 550 zł płaci BNP Paribas za założenie rachunku. Za samo otwarcie można zgarnąć 400 zł, a dodatkowo 150 zł za 2 transakcje kartą i minimum 2 logowania do aplikacji. Kwotą w wysokości 450 zł kusi z kolei mBank. Tu premia tez będzie wypłacana w turach: 200 zł można zgarnąć za otwarcie konta z kartą i aktywność na rachunku, dodatkowe 150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód i jeszcze 100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto.

Aż 5 banków proponuje premię w wysokości 400 zł. W każdym z przypadków użytkownik musi się wykazać aktywnością – szczegóły podaliśmy w tabeli. Premie będą wypłacane w ratach. 400 zł można zarobić w Alior Banku, Banku Millennium, BNP Paribas, Citi Handlowym i w Santander Banku Polska. Z kolei ING płaci 250 zł a Bank Pekao 200 zł.

Opłaty za korzystanie z konta lub warunki do spełniania, by było (prawie w całości) darmowe BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank Millennium Millennium 360 Bezwarunkowe 0 zł 11 zł/5 zł lub 0 zł za min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu (w przypadku młodych wystarczy 1 transakcja) 11 zł dla dorosłych

5 zł dla osób do 26 roku życia 1 zł w przypadku maszyn Santander Banku Polska i Planet Cash. 5 zł u innych operatorów (0 zł za spełnienie warunku darmowej karty płatniczej) Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 5 zł lub 0 zł za minimum trzy transakcje kartą w miesiącu na dowolną kwotę (także transakcję mobilną przy pomocy usług Google Pay lub Apple Pay) 5 zł Citibank Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 2,5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 6 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem 8 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem 5 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł.

Warto zauważyć, że wszystkie konta z zestawienia mogą być darmowe w obsłudze. Oczywiście, jeśli użytkownik spełni określone warunki. Będzie aktywnie korzystał z karty, aplikacji i w określonych przypadkach zasili ROR swoją pensją. Część z tych wymagań i tak jest konieczna do zgarnięcia premii - pokrywają się. Należy też pamiętać, że premie nie są wypłacane jako jednorazowy przelew na konto. Banki wypłacają je z reguły w kilku mniejszych ratach. Na bieżąco sprawdzają bowiem, czy klient aktywnie korzysta z rachunku. Chodzi im bowiem o to, by wyeliminować tzw. „wyjadaczy wisienek”, czyli osoby, które zakładają ROR-y tylko po to, by zgarnąć premię i zamknąć konto.

Warto też mieć na uwadze, że nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z kilku promocji na raz i zwiększyć szanse na odbiór większej premii. Trzeba jednak sprawnie lawirować kartami i wykonywać wymagane przez bank transakcje. Najlepiej rozpisać sobie warunki i kontrolować czy spełniamy je na bieżąco. Łącznie we wszystkich analizowanych przez nas promocjach do zgarnięcia jest ponad 4 tys. zł.