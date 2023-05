Najlepsze TERAZ promocje na kontach. 10 ofert, z których warto skorzystać

W tym miesiącu mamy prawdziwy urodzaj promocyjnych rachunków. Banki płacą za założenie konta nawet 600 zł. Tradycyjnie zebraliśmy najciekawsze promocje związane z kontami według serwisów zgarnijpremie.pl i Bankier.pl. Żeby otrzymać premię, trzeba spełnić dość proste warunki.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Jak co miesiąc przyglądamy się promocjom bankowym dotyczącym kont osobistych. W maju mamy prawdziwy wysyp atrakcyjnych ofert. Do zgarnięcia jest od 250 do nawet 600 zł za założenie ROR-u i aktywne z niego korzystanie. Aby otrzymać premię, wystarczy jedynie otworzyć konto i spełnić kilka prostych warunków. Trzeba jednak pamiętać, że bonusy nie są wypłacane jednorazowo, lecz w ratach. Promocje kierowane są do nowych klientów, czyli osób, które przez ostatnie dwa lata nie miały rachunku w danym banku.

BANK KONTO PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW VeloBank VeloKonto 600 zł: Za założenie VeloKonta i płatności bezgotówkowe (kartą do konta, BLIKiem lub zbliżeniowo telefonem);

10% zwrotu za płatności miesięcznie przez pół roku – max. 600 zł. Do 31.08.2023 Bank Millennium Millennium 360 550 zł: 100 zł za otwarcie konta i 5 płatności kartą lub BLIKIEM i logowanie do aplikacji do końca kolejnego miesiąca oraz min. 1000 zł wpływów do 7 dni od otwarcia konta;

300 zł za min. 5 płatności kartą lub BLIKIEM, logowanie do aplikacji oraz min. 1000 zł wpływów w każdym z kolejnych 3 miesięcy;

100 zł do goodie za otwarcie konta 360 Junior dla dziecka i spełnienie warunków aktywności;

50 zł za zawnioskowanie o 500+ przez Bank Millennium. Do 31.05.2023 Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 500 zł: 100 zł za min. 1 logowanie w aplikacji mobilne, zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż26 lat) i min. 1 transakcję kartą w czerwcu;

100 zł za min. 1 logowanie w aplikacji mobilne, zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż26 lat) i min. 1 transakcję kartą w lipcu i sierpniu;

100 zł za min. 1 logowanie w aplikacji mobilne, zapewnienie min. 1000 zł wpływów (300 zł jeśli masz mniej niż26 lat) i min. 1 transakcję kartą w wrześniu i październiku;

100 zł voucher Sodexo za spełnienie wszystkich warunków w promocji;

100 zł za otwarcie Konta Jakie Chcę dla nastolatka; Do 31.05.2023 Alior Bank Konto Jakże Osobiste 450 zł: 50 zł za otwarcie Konta Jakże Osobistego metodą na selfie;

8x50 zł za min. 1 płatność kartą i logowanie do aplikacji mobilnej w każdym z 8 kolejnych miesięcy od otwarcia konta. Do 31.05.2023 Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 450 zł: 100 zł do Żabki za założenie Konta Otwartego na Ciebie i min. 5 transakcji BLIKIEM o wartości min. 20 zł każda;

150 zł do Żabki za min. 6 płatności BLIKIEM i przelewy o wartości min. 350 zł;

200 zł za min. 6 płatności BLIKIEM i przelewy o wartości min. 350 zł i min. 500 zł wpływów. Do 15.06.2023 (limit 6 000) mBank eKonto 450 zł: 200 zł za otwarcie konta z kartą i aktywność (jednorazowy wpływ 1000 zł oraz min. 8 płatności kartą lub BLIKIEM – w 3 miesiącach)

150 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód

100 zł za otwarcie konta dla dziecka eKonto Junior lub eKonto możliwości. Do 31.05.2023 Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 420 zł: 40 zł za założenie Konta Otwartego na Ciebie za pomocą aplikacji GOmobile;

190 zł za transakcje BLIKIEM, kartą, przelewy w aplikacji i zapewnienie wpływów w pierwszym miesiącu po otwarciu konta;

190 zł za transakcje BLIKIEM, kartą, przelewy w aplikacji i zapewnienie wpływów w drugim miesiącu po otwarciu konta. Do 16.06.2023 (limit 10 000) Citibank Citikonto 350 zł 120 zł za uruchomienie konta i wykonanie 3 transakcji blikiem,

120 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe,

90 zł za wszystkie wymienione powyżej działania (transakcje blikiem i przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe),

20 zł za wyrażenie zgód marketingowych. Do 08.06.2023 Bank Pekao SA Konto Przekorzystne 250 zł: 50 zł + 50 zł do Żabki za samo założenie konta;

3x50 zł za spełnienie warunków aktywności w 3 kolejnych miesiącach od otwarcia konta. Do 15.05.2023 ING Bank Śląski Konto Direct 250 zł: 120 zł za otwarcie konta z kartą oraz kontem oszczędnościowym i wykonanie transakcji bezgotówkowych o wartości min. 1000 zł;

130 zł za 3 transakcje BLIKIEM i zapewnienie min. 1000 zł wpływów w 3 dowolnych miesiącach oraz założenie min. jeden celu oszczędnościowego na Otwartym Koncie Oszczędnościowym (OKO) otwartym w ramach promocji i odłożenie na nim min. 300 zł. Do 29.06.2023

Podobnie jak w poprzednich miesiącach rekordzistą pozostaje VeloBank. Tu w ramach promocji można zgarnąć nawet 600 zł. Bonus wypłacany jest jako moneyback od transakcji kartą. Można odzyskać 10 proc. wydatków przez pół roku – łącznie daje to 600 zł.

Niewiele mniej, bo 550 zł, płaci Bank Millennium. Z takiej oferty skorzystają jednak jedynie rodzice, bo dwa spośród stawianych warunków dotyczą założenia konta dla dziecka oraz złożenia wniosku o 500+ przez bankowość elektroniczną (da to bonus w wysokości 150 zł). Za zwykłe płatności kartą i założenie konta bank płaci 400 zł.

Trzeci na podium jest Santander Bank Polska, który kusi premią w wysokości 500 zł. Tu również 100 zł wypłacane jest jako bonus za założenie konta dla dziecka. Z kolei 400 zł można otrzymać za regularne płatności kartą, logowanie się do aplikacji i zapewnienie wpływów na poziomie 1000 zł. Szczegóły dla wszystkich promocji podajemy w tabeli powyżej.

BANK KONTO UTRZYMANIE

RACHUNKU UTRZYMANIE

KARTY WYPŁATY Z BANKOMATÓW OBCYCH Alior Bank Konto Jakże Osobiste 10 zł lub 0 zł wpływ na konto min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku w miesiącu 5 zł lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu 2,50 zł Bank BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za 3 dowolne transakcje bezgotówkowe kartą, min. jednokrotne logowanie do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej wykonane w poprzednim miesiącu oraz wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych. Za samo wykonanie 3 transakcji zredukujemy miesięczną opłatę do 2 zł. 7 zł Bank Millennium Millennium 360 Bezwarunkowe 0 zł 11 zł/5 zł lub 0 zł za min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu (w przypadku młodych wystarczy 1 transakcja) 11 zł dla dorosłych 5 zł dla osób do 26 roku życia 1 zł w przypadku maszyn Santander Banku Polska i Planet Cash. 5 zł u innych operatorów (0 zł za spełnienie warunku darmowej karty płatniczej) Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Bezwarunkowe 0 zł 4 zł lub 0 zł za wpływy min. 500 zł miesięcznie oraz co najmniej jedna płatność kartą lub PeoPay, Apple Pay lub Google Pay 2 darmowe operacje z bankomatów obcych w miesiącu i następne 2,3% od kwoty wypłaty, ale nie mniej niż 5 zł Citibank Citikonto Bezwarunkowe 0 zł Bezwarunkowe 0 zł 4 pierwsze transakcje w miesiącu za darmo. Kolejne to koszt 8 zł prowizji ING Bank Śląski Konto Direct Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub lub 0 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu 1 darmowa operacja w obcych i 5 zł za każdą następną. 15 zł miesięcznie za pakiet darmowych wypłat gotówki w kraju i za granicą mBank eKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za wydanie min. 350 zł kartą w miesiącu 2,50 zł lub 0 zł jeśli wybieramy min. 100 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 6 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem 8 zł lub 0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem 5 zł VeloBank VeloKonto Bezwarunkowe 0 zł 7 zł lub 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 0 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu lub każdorazowo 3,5% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł.

Należy zauważyć, że wszystkie z analizowanych rachunków mogą być bezpłatne. Wystarczy jedynie spełnić proste rachunki związane z transakcyjnością. Najczęściej chodzi o zapewnienie określonych wpływów minimalnych oraz wykonanie kilku transakcji kartą lub Blikiem. Dla użytkownika aktywnie korzystającego z rachunku nie jest to coś trudnego – warunki pokrywają się z zakresem codziennych aktywności na koncie. Zazwyczaj i tak trzeba je spełnić, żeby dostać premię od banku.

Osoby, które chcą skorzystać z kilku bonusów naraz, mogą to zrobić bez problemu. Oczywiście pod warunkiem, że są uprawnione do wzięcia udziału w promocji. Wystarczy złożyć kilka wniosków i przystąpić do akcji promocyjnej. Wówczas jednak trzeba będzie pilnować warunków, bo zazwyczaj każdy bank ma nieco inne wymagania. Trzeba też mieć na uwadze, że banki skrupulatnie podchodzą do analizowania czynności na rachunkach. Jeśli nie spełnimy stawianych warunków, bonus przepadnie.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.